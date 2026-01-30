インプラント治療は「技術」と「将来を見据えた設計」の両立が問われている【ユーザーニーズの実態調査】

株式会社シアン

美容医療・歯科医療の医師取材メディア「キレイレポ」（運営：株式会社シアン）は、複数の歯科医師への取材記事をもとに、インプラント治療における診療方針や治療設計の考え方について調査・分析を行いました。

本調査では、失った歯を補う手段として語られることの多いインプラント治療が、単に人工歯根を入れる処置ではなく、治療前の準備や見極めを重視する医療へと変化している実態が明らかになりました。

本リリースでは、医師取材を通じて見えてきた現代インプラント治療の共通傾向を、実態調査としてまとめています。

▼調査概要

・調査テーマ

インプラント治療における診療方針・治療プロセスに関する実態調査

・調査方法

歯科医師への取材記事をもとに編集・分析

・調査対象

インプラント治療を扱う歯科クリニックの医師取材記事

・調査期間

2024年～2025年に公開された取材記事

インプラント治療とは？なぜ今、関心が高まっているのか

インプラント治療とは、歯を失った部分の顎の骨に人工歯根（インプラント体）を埋め込み、その上に人工歯を装着する治療法です。ブリッジや入れ歯と異なり、周囲の健康な歯を削らずに噛む機能を補える点が特徴とされています。

近年、インプラント治療への関心が高まっている背景には、単に「歯を補いたい」というニーズだけでなく、しっかり噛める状態を長く維持したい、見た目や違和感にも配慮したいといった生活の質を重視する意識の高まりがあります。また、平均寿命の延伸により、治療後の年数や将来のメンテナンスまで見据えて選択したいと考える人が増えていることも一因です。

一方で、外科処置への不安や費用面、治療期間の長さなどから、「本当に自分に適しているのか」「他の選択肢とどう違うのか」を慎重に検討したいという声も多く聞かれます。そのため現在のインプラント治療では、治療そのもの以上に、適応の見極めや治療前の説明、治療後まで含めた設計が重視される傾向が強まっています。

こうした背景を踏まえ、本調査では、医師取材記事をもとに、現代のインプラント治療がどのような考え方で行われているのか、その実態を整理しました。

参考：柏KT歯科(https://www.kubonoya.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86645/articles/803)、七里KT歯科・矯正歯科(https://www.nanasato-shika.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86648/articles/807)に関する取材内容

調査結果１.インプラント治療では「事前の歯の状態診断」が重視されている

今回の調査で最も共通して見られたのは、インプラント治療において「治療を行うかどうか」そのものを慎重に見極める姿勢が強くなっている点です。インプラントは失った歯を補う有効な選択肢である一方、すべての症例に適応できる治療ではなく、事前の判断が結果を大きく左右します。

取材記事では、顎の骨量や骨質、歯ぐきの状態、噛み合わせの安定性、全身疾患や服薬状況などを総合的に確認したうえで、インプラントが本当に適しているかどうかを判断する姿勢が語られていました。

場合によっては、歯周病治療や噛み合わせの調整、生活習慣の改善を優先し、その後にインプラントを検討するケースもあるとされています。

インプラント治療は「希望があればすぐ行う処置」ではなく、適応を見極めたうえで選択される医療として位置づけられていることがわかりました。

調査結果２.インプラント治療は「噛み合わせ全体」を前提に設計される

調査を通じて明らかになったのは、インプラント治療が欠損部位単体の問題として扱われていない点です。1本の歯を補う場合であっても、上下の噛み合わせや周囲の歯への負担、顎関節の動きなど、口腔全体のバランスを前提に治療計画が立てられています。

取材記事では、噛み合わせにズレがある状態でインプラントを行うと、人工歯に過度な力がかかり、破損や違和感、周囲の歯への影響につながるリスクがあることが指摘されていました。そのため、必要に応じて矯正治療や補綴治療を組み合わせ、噛み合わせを整えたうえでインプラントを行う考え方が共有されています。

インプラントは「歯を補う治療」であると同時に、噛み合わせ全体を再構築する治療の一部として設計されていることがうかがえます。

参考：KT歯科・矯正歯科(https://kt-dc.yukenkai.com/post-8896/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86653/articles/815)に関する取材内容

調査結果３. インプラント治療は生活の質向上を見据えた「長期視点」で選ぶ

本調査では、インプラント治療が現在の不便さを解消するためだけでなく、将来を見据えた選択である点も共通して見られました。

治療後のメンテナンス体制や定期検診の重要性、将来的な再治療の可能性について事前に説明を行い、長く使い続けることを前提に治療を進める姿勢が語られています。

特に、治療後の清掃性やセルフケアのしやすさ、通院の継続性といった点まで含めて検討されている点が印象的でした。

インプラント治療は「入れたら終わり」ではなく、治療後の管理まで含めた長期的な医療行為として捉えられています。

参考：Lily Smile Dental Clinic(https://lilysmiledc.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/12329/articles/488)、ハミール東京デンタルオフィス小川町(https://ogawamachi-dental.com/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86827/articles/878)に関する取材内容

調査結果４.インプラント治療ではデメリットを含めた治療への理解が大切

調査を通じて浮かび上がったのは、インプラント治療において、メリットだけでなく不安や懸念点を含めた説明が重視されている点です。

外科処置への恐怖感、費用負担、治療期間、失敗への不安など、患者が感じやすい疑問や不安を前提に、段階的に情報を共有しながら治療の可否を判断する姿勢が共通して語られていました。

リスクや限界についてもあらかじめ説明し、他の治療法との違いを比較したうえで選択を促すことが、結果として信頼関係につながっていると考えられます。

インプラント治療は、医師が一方的に提案するものではなく、患者が理解し、納得したうえで進める医療として位置づけられていることがいえるでしょう。

参考：サウラデンタルクリニック 青山(https://hori-dental.com/news/13456)の記事(https://kireireport.com/clinics/86086/articles/583)、ならしのコウノ歯科・矯正歯科(https://www.kounoshika.net/)の記事(https://kireireport.com/clinics/86641/articles/823)に関する取材内容

総括：インプラント治療は「技術」と「将来を見据えた設計」の両立が問われている

本調査から、現代のインプラント治療は、単に歯を補う処置ではなく、治療前の見極め、噛み合わせ全体の設計、治療後を見据えた管理まで含めた医療へと進化していることが明らかになりました。

キレイレポでは、こうした調査結果を踏まえ、インプラント治療を「費用」や「本数」といった表面的な情報だけで判断するのではなく、医師がどのような考え方で適応を判断し、どのような治療プロセスを設計しているのかといった背景まで可視化する情報発信を強化していきます。

今後も医師取材記事を通じて、治療に至るまでの判断軸や説明の考え方、治療後の向き合い方を丁寧に整理・発信することで、生活者が自分に合ったインプラント治療や医療機関を選ぶための判断材料を提供していく方針です。

キレイレポについて

キレイレポは、心身の健康に貢献し、前向きに生きる人を増やすことをミッションとする美容医療メディアです。美容医療に対して「興味はあるけれど不安」「自分に合う施術がわからない」と感じる方に向けて、信頼できる情報をわかりやすく届けることを目指しています。

近年、美容医療の選択肢は急速に広がり、情報の量も種類も増え続けています。その一方で、誤った情報や偏った表現によって不安を抱くケースも少なくありません。キレイレポは、医療情報の透明性を高めること、そしてユーザーが自分の価値観に合った正しい選択ができる環境づくりを大切にしています。

また、外見の変化だけでなく「気持ちが前向きになる」「自信が持てるようになる」といった、美容医療がもたらすポジティブな変化にも注目しています。

読者の「キレイになりたい」「健康になりたい」という願いに寄り添い、人生をより良くするきっかけとなる情報を発信していきます。

