TVアニメ『忍者と極道』から「チェス」がテーマのオンラインくじが1月30日(金)「くじクリフ」より販売開始！

株式会社サトクリフ（本社：東京都千代田区　代表取締役社長：加藤　勝）は、運営するオンラインくじサービス「くじクリフ」にてTVアニメ『忍者と極道』オンラインくじを、2026年1月30日(金)10時より販売します。





今回のテーマは「チェス」。忍者側は黒、極道側は白の衣装を身にまとった、忍者、陽日、極道、ガムテの新規描き下ろしイラストを使用したオリジナルグッズが登場！



TVアニメ『忍者と極道』オンラインくじ 概要


販売期間：┋1月30日(金)10:00～3月3日(火) 17:59まで


販売価格：1回770円(税込)　※別途配送手数料がかかります


購入ページ：https://kuji-cliffe.com/lp/ningoku_animekuji/


(C)近藤信輔・講談社／「忍者と極道」製作委員会




賞品ラインナップ


◆A賞：キャンバスアート　全1種



＜サイズ＞F3サイズ（W220mm×H273mm）



◆B賞：アクリルスタンド　全4種







＜サイズ＞130mm×93mm



◆C賞：缶バッジ　全8種











＜サイズ＞約Φ56mm



◆D賞：ブロマイドセット　全8種（2枚入り）











＜サイズ＞L判（約89mm×127mm）



◆10連購入特典：ポストカード　全4種







＜サイズ＞約148mm×100mm



▼TVアニメ『忍者と極道』とは


陰に忍んで悪しき闇を討たんとする、“忍者”。


孤立した者の居場所となり悪事を重ねる、“極道”。


江戸時代、明暦の大火の裏で刻まれた忍者と極道の因縁が、現代に再び燃え盛ろうとしていた――。


トラウマにより笑顔を失った忍者・多仲忍者と、


表向きはエリート会社員ながら裏社会を取り仕切る極道・輝村極道。


女児向けアニメの話題で意気投合した二人は、互いの正体を知らぬまま友情を深めていくのだが……。


忍者と極道、両者の戦争が激化する中、その“運命”が交錯する。


決めようか、忍者と極道、何方が生存るか死滅るか!!!



公式HP：https://www.ningoku-anime.com/


アニメ公式X：https://x.com/ningoku_anime



「くじクリフ」とは

みんなの「欲しい」や「見たい」といった感情を刺激するハズレなしのオンラインくじサービスです。


公式サイト：https://kuji-cliffe.com/



▼最新情報はXでチェック！

最新情報はこちらの公式アカウントからお届けします♪


公式X：https://x.com/Sutcliffe_O_S



