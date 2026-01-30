期間限定ショップ「よーじやふらっと」が岡山県に初上陸！イオンモール岡山にて約7か月にわたる開催　期間限定商品の販売やオリジナルグッズのプレゼントキャンペーンも

株式会社よーじや

株式会社よーじや(京都府京都市下京区、代表取締役・國枝昂)が運営する、京都発のライフスタイルブランド「よーじや」は、2026年2月20日(金)～9月30日(水)の期間、イオンモール岡山にて期間限定ショップ「よーじやふらっと」を開催いたします。約7か月にわたる本イベントでは、期間限定のシリーズや定番のスキンケアアイテムや雑貨、新商品などを幅広くご用意。さらに、条件に応じたプレゼントキャンペーンも実施いたします。この機会にぜひ、期間限定ショップ「よーじやふらっと」にお立ち寄りください。

〈岡山県で初の開催！期間限定ショップ「よーじやふらっと」〉

よーじやは5代目代表取締役が就任後より「脱・観光依存」を掲げ、観光の方だけでなく地域の方にとっても身近なブランドになるよう、さまざまな取り組みを実施してまいりました。そのひとつが、期間限定ショップ「よーじやふらっと」です。全国各地で開催するこのイベントは、京都以外でもよーじやの商品を手に取っていただける機会として、開催地域にお住まいの方々からご好評いただいており、京都のおみやげとしての価値だけではなく、商品自体に魅力を感じていただいた“よーじやファン”の獲得につながっています。

そして、よーじやは2025年3月にグループ全体のリブランディングを実施し、約60年前に誕生したブランドロゴを刷新いたしました。今後は“あぶらとり紙のよーじや”にとどまらず、京都発のライフスタイルブランドとして全国各地のみなさまにとっての「おなじみの店」をめざし、商品やサービスを展開、それらを提供する販路の拡大に向けて取り組んでまいります。

そしてこのたび、イオンモール岡山にて期間限定ショップ「よーじやふらっと」の初開催が決定いたしました。本イベントでは期間限定の「あおゆらら」シリーズのほか、スキンケアアイテムや「よじこ」グッズ、ポーチやハンカチなどの雑貨まで、数多くの商品をご用意しております。また、オリジナルタオルコースターがもらえる公式アプリの登録特典に加え、期間限定「あおゆらら」シリーズをご購入いただいた方にはオリジナルデザインのノベルティもプレゼント。この機会にぜひお立ち寄りくださいませ。

【よーじやの公式アプリ仮登録で「よじこ」デザインのコースターをプレゼント！】

実施期間：2026年2月20日(金)～5月31日(日)

期間中、「よーじや公式アプリ」をインストール&仮登録いただいたお客さまに、「よじこ」をあしらったキュートなコースターを1つプレゼントいたします。

吸水性も抜群なタオル生地で繰り返しお使いいただけます。

※２種からランダムで1つお渡しいたします。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

※アプリをインストールのうえ、登録画面をスタッフにご提示ください。

※すでにアプリをご登録のお客さまも対象となります。

【期間限定「あおゆらら」シリーズのご購入で、オリジナルデザインのノベルティをプレゼント！】

期間限定「あおゆらら」シリーズをお買い求めいただいたお客さまに、ご購入条件にあわせてオリジナルデザインのノベルティをプレゼントいたします。

「あおゆらら」は2025年1月、約3年ぶりの新しい香りシリーズとして誕生いたしました。昨年ご好評いただいたハンドクリームやオードトワレに加え、お部屋などの空間に振りかけて香りを楽しめるルームミストが新たに仲間入り。

青々としたこずえを揺らす風をイメージした「あおゆらら」の香りを、この機会にお試しください。

１.「あおゆらら ルームミスト」のご購入で、オリジナルキーホルダーをプレゼント！

新発売「あおゆらら ルームミスト」をご購入いただいたお客さまに、「あおゆらら」×「よじこ」デザインのアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。「よじこ」がゆらゆらと揺れるデザインで、とってもキュート！バッグやポーチなどに付けてお楽しみください。

２.「あおゆらら」シリーズを含む5,000円(税込)以上のご購入で、オリジナルポーチをプレゼント！

「あおゆらら」シリーズを含む5,000円(税込)以上をご購入いただいたお客さまに、「あおゆらら」デザインのガジェットポーチをプレゼントいたします。中には仕切りがあるので、イヤホンやコード類の収納におすすめ。「あおゆらら」の香りをイメージした葉っぱがゆらりと揺れる、シンプルで使いやすいデザインです。

ポーチサイズ：約120×120×40mm

※オリジナルノベルティの配布は、なくなり次第終了となります。

※数量限定のため、事前の告知なく終了する場合がございます。

〈取扱商品例〉

〈イベント概要〉

期間限定「あおゆらら」シリーズ ※なくなり次第終了新発売「Hare-more(ハレモア)」シリーズ「ねむり」シリーズ「よじこ」グッズ

【開催期間】

2026年2月20日(金)～9月30日(水)

【場所】

〒700-0907

岡山県岡山市北区下石井１丁目2-1 イオンモール岡山1F 113区画

【営業時間】10:00～21:00