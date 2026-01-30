KAWAII LAB.新グループ MORE STAR、クールな一面を見せた新曲「大人未満」リリース

アソビシステム株式会社

昨年12月にアイドルプロジェクト KAWAII LAB.よりデビューしたMORE STAR（モアスター）が、新曲「大人未満」を2026年1月30日（金）に配信リリースした。

MORE STARは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名によるアイドルグループ。全員がKAWAII LAB. MATES出身で、最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳のメンバーで構成されており、グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと（MORE）」成長し、「輝き・憧れ（STAR）」の存在へなれるようにという想いが込められている。“WITH KAWAII”をコンセプトに掲げ、この9人だからこそ届けられる“KAWAII”を、ファンと一緒に探し、創り上げていく。

本作は、「大人になりたい」という憧れと、まだ大人になりきれない自分への違和感や照れを背伸びしすぎない等身大の言葉で描いた楽曲。未完成で不器用なままでも、ヒリヒリしながら“今を生きている”ことに価値がある。平均年齢18歳のMORE STARだからこそ届けられる、同世代の心に寄り添う一曲となっている。可愛らしさと力強さのギャップが魅力的なパフォーマンスを、ぜひライブで堪能してほしい。

2月17日（火）にヒューリックホール東京にて開催されるMORE STARの初単独ライブは、現在プレイガイド最速先行受付中。最新情報は公式SNSをチェックしよう。

＜リリース概要＞

MORE STAR 3rd Digital Single「大人未満」

配信日：2026年1月30日（金）

配信URL：https://kawaii-lab.lnk.to/Otonamiman

＜ライブ情報＞

MORE STAR 単独ライブ 1st STAR

日程：2026年2月17日（火）

時間：OPEN 17:00 / START 18:00

会場：東京都 ヒューリックホール東京

【プレイガイド最速先行】

受付期間：2026年1月29日（木）18:00～2月1日（日）23:59

URL：https://w.pia.jp/t/morestar-1ststar/

＜MORE STAR Profile＞

9人組アイドルグループ「MORE STAR（モアスター）」。

メンバーは、新井心菜、遠藤まりん、笹原なな花、鈴木花梨、高梨ゆな、中山こはく、萩田そら、森田あみ、山本るしあの9名。

アソビシステムが手掛ける、アイドル文化を世界に向けて発信する新プロジェクト「KAWAII LAB.」より、誕生したアイドルグループ。

グループのプロデューサーは、元むすびズムのリーダーとしてのアイドル活動を経て、「KAWAII LAB.」の総合プロデューサーを務め、モデル・タレントとして活動する木村ミサ。

最年少16歳、最年長20歳、平均年齢は18歳という若いメンバーで構成されており。グループ名には、そんな未熟で、未完成な彼女たちが、「もっと(MORE)」成長し、「輝き・憧れ(STAR)」の存在へなれるようにという想いが込められている。

HP：https://morestar.fanpla.jp/

X：https://x.com/MORE_STAR_

Instagram：https://www.instagram.com/more_star__/

TikTok：https://www.tiktok.com/@more_star_