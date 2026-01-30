【松のや】冬の風物詩キムチチゲを松のやでも。　「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」新発売

株式会社松屋フーズホールディングス

株式会社松屋フーズ（本社：東京都武蔵野市、代表取締役社長：瓦葺 一利）では、とんかつ専門店の「松のや」におきまして、2026年2月4日（水）午後3時より、「鶏豆腐キムチチゲ ロースかつ定食」を発売いたします。

■旨味溢れる海鮮だしのチゲスープに、ゴロっと鶏肉、豆腐、青ねぎの具材をたっぷりと。

ロースかつや海鮮フライとともに味わう、松のやならではの組み合わせ。

あの冬の大人気メニュー「キムチチゲ」を、この度松のやでも販売開始いたします。ゴロっとした鶏肉に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎ、そしてこだわりの海鮮だしの絶妙なバランスで、一度食べれば虜になること間違いなしです。癖になる辛さが食欲を刺激し、松のや自慢のロースかつとのセットで、大満足。また、生玉子をお好みのタイミングで絡めれば、辛さを包み込む優しい味わいを楽しむことができます。さらに、肉質にこだわったリブロースかつとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 超厚切りリブロースかつ定食」、カキフライ・アジフライとのセット「鶏豆腐キムチチゲ 海鮮定食」もご用意しております。冬にぴったりのメニュー、ぜひご賞味ください。

商 品 名 鶏豆腐キムチチゲロースかつ定食 990円

鶏豆腐キムチチゲ超厚切りリブロースかつ定食 1,290円

豆腐キムチチゲ海鮮（牡蠣1個 鯵1尾）定食 990円

単品 鶏豆腐キムチチゲ 530円

※全て税込価格です。また、店内・お持ち帰りの税込価格は同一です。

※みそ汁はついておりません。

※株主優待券は、上記メニューにご使用いただけます（単品は使用不可）。

発 売 日 2026年2月4日（水）午後3時～

※一部店舗においては、2026年2月11日（水）午後3時より販売開始します。

対象店舗 一部店舗を除く全国の松のや

※松屋・松のや併設店、PA店舗は導入致しません。

※販売の有無に関しまして、店舗に直接お問い合わせください。

