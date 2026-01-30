発売からわずか数分で完売。再入荷リクエストは1000件超--。2026AW TAION × WILLFULLY のマルチway キルティングコート

株式会社TimeSryth

ウィメンズブランド「WILLFULLY（ウィルフリー）」の話題のコラボレーションアイテムが、新色

brownを加えて待望の再販が決定しました。

2026年1月30日（金）より、期間限定PRE ORDERを開催いたします。

2025年8月の発売時には、わずか数分で数百枚が即完売。完売後自社ECの再入荷リクエストも1000

件を超える件数をいただきました。

本アイテムは、WILLFULLYで人気のポンチョコートのディティールを落とし込み、マルチWAYで

着用できるデザインに仕上げています。シルエットにもこだわり、女性らしさを引き立てる一着に。

ウエストや裾はドロスト仕様で、スタイリングに合わせたシルエットアレンジが可能です。袖は取

り外しができ、ダウンベストとしても着回しいただけます。

また、重さは0.66～0.7kgと非常に軽量で、ストレスフリーな着心地も魅力。S・Mの2サイズ展開で、

ご自身のスタイルに合わせてお選びいただけます。

■ 公式WEB https://willfully.me/blog/post.php?bid=163(https://willfully.me/blog/post.php?bid=163)

■ 公式ONLINE (予約受付) https://willfully.me/products/detail.php?product_id=1836(https://willfully.me/products/detail.php?product_id=1836)

- PRE ORDER -

■ ONLINE STORE 1月30日(金) 19:00 - 2月3日(火) 23:59

■ WILLFULLY TOKYO（表参道店） 1月30日(金) 11:00 - 2月3日(火) 20:00

- DELIVERY-

2026年10月上旬-中旬予定

◼︎TAION ITEM SPEC

■800フィルパワーダウンを採用

フィルパワーとは、羽毛の「かさの高さ」のこと。

フィルパワーが高いダウンは押したときに元に戻ろうとする反発力・復元力が強くなります。

数値が高くなるにつれ保温性が増し、600～700フィルパワーがあればタウンユースで着用いただくのに最適な温かさが得られるレベルです。その中でも800フィルパワーの高品質で保温性の高いダウンをTAIONは採用しています。

■ダウンステッチへのこだわり

TAIONのダウンステッチ糸には、生地とダウンに最適なダウン専用糸を使用しています。

ダウン専用系を使用することで、ダウンの吹き出しを最小限に抑えます。

また、パーツにダウンを詰めた後にダウンステッチを入れています。

そうすることでダウンステッチ周辺にもしっかりダウンが入り、外気の進入を防ぎ、体温によりダウン内で温まった空気を逃がしにくい構造となっております。

■高品質なナイロンの選択

軽さや吸い付くような肌触りを追求した、柔らかく張りのある高密度なナイロンを採用。

TAIONで使用しているナイロン生地の表面には、

*撥水加工をかけることで汚れがつきにくく、裏面にはダウンが吹き出しにくいACコーティングを施しています。

（*撥水加工：雨具のような超撥水加工ではありませんのでご注意ください。）

■イージーケア

TAIONのダウンはご自宅で手洗いが可能です。

※ダウンを手洗いする際は、最初に洗濯絵表示と注意事項を必ずご確認ください。

packable機能付きで持ち運びにも便利。

コンパクトに折り畳んでご旅行などにも◎

◼︎about WILLFULLY



2015年にディレクター兼デザイナーの原 小夜香によって設立。

自社ECのみでの販売で多くの顧客を抱え、2024年には表参道に旗艦店となる”WILLFULLY TOKYO”をOPEN。

10周年を迎えた昨年は様々なブランドとの別注企画やPOP UPの開催など、これまでよりもスケールアップをして展開。

本年は国内、海外へ向けたホールセールも積極的に行なっていく。

■ WILLFULLY Official Instagram

https://www.instagram.com/willfully_official/

■ Director’s Instagram

https://www.instagram.com/sayakahara_willfully/

■ WILLFULLY TOKYO Instagram

https://www.instagram.com/willfully_tokyo/?hl=ja

-- Concept --

自由気ままで 我儘、勝手で移り気 = WILLFULLY

未来の選択は、いつもあなたの自由のままに

今日、明日、明後日 ... どんな服を着て、どんな場所に行き、

誰と会うか 毎日のあなたを彩る全ては、

あなたに選択の自由がある

日々変化する気持ちや空間を、

居心地の良いものにする為のキーアイテムがみつかるように。

-- Shop --

「 WILLFULLY TOKYO 」

東京都港区北青山3-8-11 1階

表参道駅 徒歩2分

明治神宮前駅 徒歩10分