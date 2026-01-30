香川の日常と伝統に深く潜る3日間。ローカルプレイヤーと巡る体験型ツアー #サヌキアルキ 2026年3月に開催決定！

合同会社KOKYO

合同会社KOKYO（所在地：香川県高松市、代表：井上、莊、花崎）が、事務局・活動支援を行う任意団体『SANUKI BASE』は、高松市内と小豆島を中心に、旅行でも帰省でもない、香川の地域の伝統文化やローカルプレイヤーとの交流を軸にした体験型ツアー「#サヌキアルキ」を、2026年3月20日(金・祝)から3月22日(日)の3日間にわたり開催いたします。

今回の体験型ツアー「#サヌキアルキ」では、盆栽の全国シェア8割を誇る産地での盆栽農家体験や、香川の伝統工芸の1つである讃岐漆芸を用いたワークショップ体験、オリーブや醤油、素麺などを名産に誇る小豆島などの島巡りを実施し、表面的な観光では味わうことのできない、香川の魅力的な体験を味わっていただけます。

本ツアーにご参加いただいた方々には、合同会社KOKYOが商品企画・販売を行う、瀬戸内・香川の恵みを詰め込んだギフトボックス『kokyo』をプレゼントさせていただきます！

盆栽・漆芸・小豆島。3日間でディープな瀬戸内を。

1日目：香川の美意識は、手の中に宿る。

世界が認める盆栽の里・漆器文化。盆栽養盛園で“育てる美”を学び、漆木工房で“受け継ぐ技”に触れる。

鑑賞するだけでは分からない、香川の美意識と職人の時間を、あなた自身の手で体感する一日。

- 江戸時代から続く老舗のうどん屋- 世界に誇る盆栽の里「盆栽養盛園」での盆栽体験- 香川漆器の漆体験2日目：地図に載らない小豆島へ。

観光名所をなぞる旅では出会えない、小豆島の素顔。この島で生きるローカルプレイヤーの言葉と視点を通して、風景が“物語”に変わる瞬間を味わう。小豆島を「訪れる場所」から「帰りたくなる場所」へ。

- 瀬戸内の島々を紹介するローカルプレイヤーのおすすめの場所へ- ローカルプレイヤーたちを交えた懇親会3日目：華やかさの裏話を。

城、港、商店街。それぞれの場所に刻まれた選択と挑戦の歴史を辿りながら、高松というまちがどのように今の姿をつくってきたのかを知る時間。知れば知るほど、このまちの見え方が変わる“締めくくりの一日”。

- 2025年2月にオープンしたあなぶきアリーナを中心とした、高松駅・高松港の散策- 国の指定史跡である「史跡高松城跡・玉藻公園」の散策（予定）

#サヌキアルキ で体験できる 3つのこと

１. ローカルプレイヤーが旅のガイド

単なる観光地を巡るツアーとは異なり、観光ガイドではなく、実際に高松で活動する事業者やクリエイター、ローカルプレイヤーが旅を同行し、ガイドを実施します。街の裏話や、その事業や地域にある想いを聞くことで、景色の解像度が格段に上がります。

２. 「本物の手仕事」を五感で学ぶ

世界的に注目される「盆栽」や、高度な技術を要する「漆芸」など、香川が世界に誇る伝統工芸を「見る」だけでなく「自ら体験する」時間を設けています。

３. 「観光」ではなく「日常」のコミュニティへ

地元住民に愛される仏生山温泉や、ローカルプレイヤーとの想親会を通じて、高松のコミュニティの輪に一歩踏み込む体験を提供します。

#サヌキアルキ 開催概要

日程：2026年3月20日(金・祝)～3月22日(日)

※集合：3月20日 11:00 @高松市内

※解散：3月22日 12:00 @高松市内

参加費：1枠 40,000円

※1枠 1~5名まで（1名参加もOK！）

※宿泊代・飲食代等はご自身でご負担いただきます

申込期限：2026年2月28日(土) 23:59

募集人数：限定15名

申込URL：https://sanukibase.studio.site/sanukiaruki

団体名 ：SANUKI BASE

活動内容：

・香川最大級ふるさとコミュニティ『SANUKI BASE』の企画運営

URL：

SANUKI BASE HP：https://sanukibase.studio.site/

会社名 ：合同会社KOKYO

所在地 ：香川県高松市仏生山町甲3214-10

共同代表：井上、莊、花崎

設立 ：2025年1月23日

事業内容：

・任意団体『SANUKI BASE』の事務局・活動支援

・瀬戸内・香川の恵みを詰め込んだギフトボックス『kokyo』の商品企画・販売事業

URL：

合同会社KOKYO HP：https://kokyoinc.studio.site/

KOKYOオフィシャルECサイト：https://kokyo.official.ec/