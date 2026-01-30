「ONLY」にて、店舗で使える『AnyGift』のデジタルチケットの販売を開始

AnyReach株式会社

AnyReach株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：中島 功之祐）は、株式会社オンリー（本社所在地：京都府京都市、代表取締役社長：中村 直樹）が展開する「ONLY」にギフトサービス『AnyGift（エニーギフト）』の機能を活用したeギフトサービス/物理ギフトカードの提供を開始しました。

AnyGiftは、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈ることができる"eギフト機能"を、ECサイトに組み込むことができるサービスです。

今回、当社のAnyGiftの機能を活用したeギフトサービス/物理ギフトカードの提供により、ONLYの店舗でご利用いただける「\10,000/\30,000/\50,000の3種類のe Gift Card/ギフトカード」が贈れるようになります。

導入の背景

ONLYは、これまで多くのお客様にご利用いただき、ご自身へのご購入だけでなく、大切な方へのプレゼントとしてもご購入いただいてまいりました。

しかしながら、プレゼントとして贈る場合、お相手の方のサイズを確認する必要があるなどの利便性に課題がございました。そこでこの度、お客様にもっと気軽にONLYの商品をプレゼントとしてご利用いただきたいという思いから、AnyGiftの導入を決定いたしました。

eギフトを通して、より多くの方にONLYの商品が届く機会を提供できれば幸いです。

ONLY× AnyGiftのeギフトの特徴について

ONLY公式通販で購入しメールやLINEなどで気軽に送ることができるeギフトサービス「eGift Card」と店舗で購入できる物理ギフトカード「ギフトカード」の2つのタイプをご用意しています。

【eGift Card】

相手の住所を知らなくても「ONLY」のeチケットをLINEやメールでギフト可能に

いつもお世話になっている方へのプレゼントや、大事な人への誕生日や記念日、サプライズをしたいときなど、相手の住所を知らなくても気軽に「ONLY」でご利用いただけるデジタルチケットをeギフトとして贈ることが可能です。URLはご注文後すぐに発行されるので、すぐに贈ることができます。

ギフト購入時に贈り主名とメッセージが書けるメッセージカードを贈ることができます

お名前と一緒に相手へメッセージを送ることで、気軽にご自身の気持ち・感謝の言葉を伝えることができます。

URLを開き、店舗でご提示いただくだけでデジタルチケットのご利用が可能です

ギフトを受け取った方は店舗でデジタルチケットを利用する際に、店舗スタッフにスマートフォンでeギフトの受け取り完了画面を提示します。スマートフォンの画面で「チケットを使用済みにする」とするだけで簡単にチケットをご利用いただくことが可能です。

【ギフトカード】

手渡しできる安心感と、デジタル並みの手軽さを両立したギフトです

住所のやり取りや配送手配が不要で、店頭で購入してそのまま渡せるため、思い立った瞬間に気持ちを形にできます。使い方はシンプルでスムーズ。受け取った方はカード裏面のQRコードを読み取り、レジでその画面を提示するだけでご利用いただけます。ギフトを贈る側にも受け取る側にも負担が少なく、誰にとってもわかりやすい体験です。

額面を選べるので、ちょっとしたお礼から特別なシーンのメインギフトまで、幅広い価格帯にフィットします

記念日や送別会など日付が決まっているシーンはもちろん、急なサプライズにも対応できます。新成人・入学/入社のお祝いの他、企業利用にも最適です。社内表彰やインセンティブ、コンテスト景品、成約特典など、配布と管理がしやすく、受け取り手が好みの商品を店頭で選べるため満足度が高まります。

ソーシャルギフトカードの贈り方 ／ 受け取り方

贈り方

1）商品ページで「住所を知らない相手にeギフトで贈る」を選択するとeギフトをご利用いただけます。

2）デジタルメッセージカードを選択し、メッセージを入力します。プレビューを確認することも可能です。

3）購入が完了すると、eギフトの受け取りURLが発行されます。LINEなど各SNSやメールでURLを伝えることでeギフトを贈ることができます。

受け取り方

1）届いたURLを開くと受け取り画面が表示されます。「eギフトを受け取る」 を選択して受け取り情報の入力に進みます。

2）受け取り情報をご入力ください。※入力した情報が、贈り主に伝わることはございません。

3）受取設定が完了すると、店舗で利用いただける画面となりますので実際に来店しeチケットをご利用いただけます。

店舗での使い方

1）「チケットを使用済みにする」と記載された受取完了画面を店舗スタッフに提示します。

2）店舗スタッフ確認の上、チケットを使用済みにします。

3）「使用済みにする」を押すとチケットは使用済みとなります。一度使用済みになると再度使うことはできません。

京都発 ONLYの「ものづくり」の感動を贈る 体験型ギフト

ONLY TAILORING GIFT CARD

ONLYが提案するのが、\10,000、\30,000、\50,000の3コースから選べるギフトカードです。創業以来大切にする「丁寧なものづくりの心」は、このギフトを通じて「最上の体験」として贈る方の想いを届けます。

このギフトカードの最大の魅力は、単に金額を贈るだけでなく、ONLYならではの「店舗体験」をプレゼントできる点です。贈られた方は、全国のONLY店舗で心を込めた接客を受けながら、スーツやシャツ、ネクタイなど、ONLYの全商品から好みのアイテムを選べます。

特に、オーダースーツを作る際には、生地選びや採寸といった「ものづくりの楽しい時間」そのものを体験できます。これは、贈る側の「相手に最高の品質と時間を提供したい」という思いと、ONLYの「丁寧なテーラリング」へのこだわりが結びついた、まさに体験型ギフトと言えます。相手の好みやサイズを気にせず、上質なビジネススタイルと特別なショッピング体験を贈ることができるのが、このギフトカードの大きな特徴です。

公式通販ギフトページ：https://only.co.jp/lp/25awgift2/

ONLYについて

ONLY（運営：株式会社オンリー）は、創業の地、京都で培われた丁寧なものづくりの心を大切にしており、常に“ほかにない”ONLYであり続けることをコンセプトとしています。

ONLYは高松宮技術奨励賜杯賞を受賞したマスターテーラー・中西浩一が1970年、京都山科に開いた紳士服店からはじまりました。スーツを知り尽くすONLYは、着心地とシルエットを知り尽くしたパターンメイキングで豊富なサイズと確かなフィッティングを実現しています。

佐賀県武雄市にある自社工場「オンリーファクトリー」は、テーラーメイドの縫製を行うだけでなく、オンリーのものづくりの「基盤」となっています。 スーツづくりに欠かせない様々なこだわりを持って、「ほかにはない一着」を提供します。

【会社概要】

会社名：株式会社オンリー

代表取締役：中村 直樹

事業内容：自社プライベートブランド商品の企画、制作、販売

紳士服・婦人服・雑貨の販売

公式通販：https://only.co.jp/

eギフトサービス「AnyGift」について

『AnyGift（エニーギフト）』は、相手の住所を知らなくてもLINEやメールで贈れる"eギフト機能"を、自社ECサイトに組み込み・導入ができるサービスです。

自社ECサイトにおけるギフト購入・ギフトリピーターを増やすことで、売上を向上し、顧客やギフトを受け取る方々をファンに変えていくことが可能です。

AnyGift：https://anygift.jp/

eギフト/ソーシャルギフトとは：https://anygift.jp/egift

eギフトサービス「AnyGift」について

AnyGiftの物理ギフトカードは、発行したeギフトのURLをQRコードにして物理ギフトカードとして販売できるサービスです。企業様はECサイトで販売されている商品を自由に選択してカタログギフトを作成し、ブランディングに合わせたオリジナルのギフトカードでオンラインストアや店頭で販売が可能です。

物理ギフトカードを自由なデザインで販売可能

カードのデザインは自由に作成が可能。ブランディングに合わせたデザインのカードを作成し、自社のECサイトで販売したり、モールに出店して販売するなど自由に選択いただけます。

カタログギフト商品はいつでも更新・差し替え可能

オンラインのカタログであるため、商品を自由に、リアルタイムで差し替えが可能です。在庫情報は常にECと連動しているため、在庫がない商品が選択されることはなく、価格など商品情報の更新もリアルタイムに反映されます。

ギフトカード発行後でも自由に有効期限を変更可能

発行したギフトカードの有効期限は管理画面から自由に変更できます。柔軟な期限の調整や在庫の管理へと繋げることができます。

物理ギフトカード：https://anygift.jp/physical_gift_cards

詳細の資料請求はこちら : https://anygift.jp/request/physical_gift_cards



AnyReach株式会社 会社概要

会社名：AnyReach（エニーリーチ）株式会社

URL：https://anyreach.co.jp/

代表者：代表取締役 中島 功之祐

事業内容：eギフト機能を導入できる「AnyGift」、5,000商品から選べるカード型引き出物「AnyGift Wedding」、法人キャンペーン向けデジタルギフト事業「AnyCampaign」の開発・運営

本件に関する問い合わせ先：pr@anyreach.co.jp