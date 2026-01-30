【創業80周年記念】過去最大級の電子書籍フェア！「KADOKAWA 80th 大感謝祭」1/30より開催決定　人気シリーズを含む6,000点以上が80円および80％オフに

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区）は、2025年に創業80周年を迎えたことを記念し、読者の皆様への感謝を込めて、2026年1月30日（金）から2026年2月26日（木）までの期間、過去最大級の電子書籍フェア「KADOKAWA 80th 大感謝祭」を開催します。

本フェアでは、創業80周年にちなみ、KADOKAWA作品の人気シリーズや長編を一気読みできる合本版を、各電子書籍ストアで80円および80％オフの特別価格で販売します。対象作品には、2026年のテレビアニメ化が発表されている料理バトル漫画『鉄鍋のジャン』や、最新刊14巻が1月9日に発売されたラブコメ漫画『宇崎ちゃんは遊びたい』などの人気作品・シリーズを含む、合計6,000点以上の電子書籍をラインナップしています。さらに、giftee Box 10,000ポイントや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーンも開催します。

「KADOKAWA 80th 大感謝祭」 概要

【実施期間】2026年1月30日（金）～2026年2月26日（木）

【実施企画】

☆主要電子書籍ストアでKADOKAWA人気作品が80%OFF&人気シリーズが1冊80円（税別）など

☆giftee Box 10,000ポイントや図書カードネットギフトが当たるXキャンペーン ほか

【公式サイト】 https://promo.kadokawa.co.jp/campaign/ebookfair/

※このほか詳細は公式サイトにて随時公開します

各企画詳細

■KADOKAWA人気作品・シリーズ80円＆80％オフセール

【実施内容】

2026年1月30日（金）より、各電子書籍ストアにて、KADOKAWAの人気作品・シリーズを80%OFFおよび1巻80円などの特別価格で販売。公式サイトでは、おすすめタイトルや試し読みリンクを掲載しています。また、同時開催中のフェア情報も数多く掲載しています。

【実施予定電子書籍ストア】

BOOK☆WALKER、Amazon Kindleストア、Amebaマンガ、Apple Books、comipo、DMMブックス、dアニメストア、dブック、ebookjapan、FOD、Google Play ブックス、honto、LINEマンガ、music.jp、pixivコミック、Reader Store、Renta!、U-NEXT、アニメイトブックストア、紀伊國屋書店Kinoppy、コミックシーモア、ゼブラック、ピッコマ、ブックパス、ブックライブ、ブッコミ、ぼるコミ、マンガBANG、まんがセゾン、マンガボックス、まんが王国、漫画全巻ドットコム、楽天Kobo電子書籍ストア

【実施期間】

2026年1月30日（金）～

※実施期間は各電子書籍ストアにより異なる場合があります。

※詳細はキャンペーン公式サイトならびに各電子書店をご覧ください。

【人気作品が勢ぞろい！第一弾おススメコミック】

第一弾のおススメコミックを一挙紹介！

―――

『宇崎ちゃんは遊びたい』１～13巻が80円および80%OFF

『デスマーチからはじまる異世界狂想曲』1～18巻が80円および80%OFF

『鉄鍋のジャン』全13巻が80円

『異種族レビュアーズ』1～11巻が80円および80%OFF

『魔王になったので、ダンジョン造って人外娘とほのぼのする』１～11巻が80円および80%OFF

『緋弾のアリア』シリーズ全26巻が80円

『僕は友達が少ない』全20巻が80円

『三国志』全14巻が80円

『D・N・ANGEL』1～5巻が80円

『幻想水滸伝III～運命の継承者～』全11巻が80円

『コンプレックス１９２』全10巻が80円

―――

第一弾では、このほかにも多数のシリーズがセール対象となっています。第二弾以降についても、順次対象タイトルを切り替えて実施予定です。

■Xキャンペーン

公式Xアカウント「KADOKAWAさん＠本の情報（@kadokawa_san）」にて、「KADOKAWA 80th 大感謝祭」の開催を記念したキャンペーンを実施しています。

本キャンペーンでは、毎日1回投稿する対象ポストをリポストしたユーザーの中から、抽選で合計100名様に図書カードネットギフト1,000円分を進呈するほか、毎日出題される質問にリプライで回答したユーザーの中から、抽選で8名様にgiftee Box 10,000ポイントを進呈します。

詳細は、KADOKAWAさん＠本の情報（リンク：https://x.com/kadokawa_san）をご確認ください。