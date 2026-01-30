【茨城初上陸】保護犬猫×就労支援の次世代型シェルター「ANELLA CAFE 土浦店」1月30日(金)グランドオープン

株式会社ANELLA Group

福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE（アネラカフェ）」を全国展開する株式会社ANELLA Group（本社：東京都世田谷区、代表取締役：伊東大輝）は、2026年1月30日（金）12:00、茨城県土浦市に「ANELLA CAFE 土浦店」をグランドオープンいたします。

本店舗は、ANELLA CAFEとして全国21店舗目、茨城県内では記念すべき第1号店となります。

長年、犬猫の殺処分数において課題を抱えてきた茨城県において、保護活動と障がい者の就労支援を融合させた持続可能な「三方よし」のモデルを展開し、人と動物が共生するボーダーレスな社会の実現を目指します。

■ 地域の現状と、保護犬猫との出会いを広げる場として

ANELLA CAFEは、保護された犬や猫が人との関わりの中で安心して過ごし、新しい家族と出会うための場として、全国に店舗を展開してきました。

茨城県はかつて、犬の殺処分数が全国でも多い状況にあった地域の一つですが、近年は県やボランティア団体による継続的な取り組みにより状況は大きく改善し、動物愛護に対する意識も広がりを見せています。

一方で、保護された犬や猫を受け入れ、その後につなげていく新たな場の必要性は依然として指摘されています。



そうした背景を踏まえ、ANELLA CAFEでは、ふれあいという体験を通じて、保護犬猫の存在を身近に感じてもらえる場を提供しています。

単なる「猫カフェ」「ドッグカフェ」ではなく、行き場を失った犬や猫を保護し、日々のケアを行いながら、新しい家族（里親）との出会いへとつなげていくことを大切にしています。

幅広い層が訪れやすい空間です。

▼「ANELLA Group」コーポレートサイト：https://anella-group.co.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」 公式HP：https://wan-time.jp/

▼「保護犬猫団体ANELLA / アネラ」公式SNS：https://www.instagram.com/dogrescue_anella/

■ ANELLA CAFEが大切にする「三方良し」の考え方

「～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～」

ANELLA CAFEは、保護犬猫・お客様・運営するスタッフの三者が、それぞれにとって意味のある関係を築ける場であることを大切にしています。

店内で犬や猫と過ごす時間や、ふれあいを通じた体験が、保護犬猫の存在を知るきっかけとなり、入場料などの収益が保護活動の継続を支える仕組みにつながっています。

これまでANELLA CAFE全体では、累計約3,000頭の保護犬猫を新しい家族へと橋渡ししてきました。

訪れた方が過ごすひとときが、保護犬猫の未来を支える力となり、新たな出会いへとつながっています。

▼ 定期的に里親様&卒業犬猫とのオフ会も開催

https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==(https://www.instagram.com/reel/DGefwW1TZ8V/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==)

■ 障がいのある方が活躍する職場で、人と動物の心をつなぐ

ANELLA CAFEは、保護犬猫とのふれあいの場であると同時に、就労継続支援B型事業所としての機能を備えています。

就労支援の取り組みでは、障がいのある方が犬や猫のお世話や接客などの業務を通じて、社会参加に向けた訓練や実務経験を積むことができます。

犬や猫との関わりは、アニマルセラピーとしての効果も期待されており、利用者の方々が人と人、人と動物、そして地域社会とのつながりを実感しながら、仕事への誇りややりがいを育める環境を整えています。

こうした地域に根ざした取り組みを通じて、人と動物がともに心地よく暮らせる社会の実現を目指しています。

■ 代表取締役 伊東大輝 コメント

「ANELLA CAFEのミッションは『Change one life forever ～1頭を救っても世界は変わらないが、その1頭の世界は永遠に変わるだろう～』です。



私たちが関われる命の数は、社会全体で見れば限られたものかもしれませんが、その一頭にとって、私たちとの出会いは人生そのものが変わる大きな転機になります。

茨城県は、動物愛護の分野において長く課題と向き合ってきた地域です。

しかしそれは同時に、これからの取り組み次第で、より良い未来を築いていける可能性を秘めている場所でもあると感じています。

土浦店が、地域の皆さまに親しまれ、保護犬猫と人とをつなぐ身近な存在として、多くの命を次の一歩へと導く拠点になっていくことを願っています。

ぜひお気軽に足を運び、犬や猫たちとの時間を過ごしていただけたら嬉しいです。」

■ 店舗概要

ANELLA CAFE 土浦店

保護犬猫ふれあいカフェ

→2026年1月30日(金) OPEN！！

住所：〒300-0067

茨城県土浦市東都和１－４

アクセス：JR常磐線 土浦駅から車で11分

JR常磐線 神立駅より車で10分

土浦駅よりバスで10分（つくば国際大学循環「つくば国際大学」下車徒歩3分）

営業時間：平日 12:00～18:00

土日祝 11:00～18:00

定休日：不定休

電話番号：050-5865-3426

駐車場：あり

入場料：

大人：30分 1,000円（延長15分 400円）

子供：30分 500円（延長15分 200円）

店舗SNS：https://www.instagram.com/anella_cafe_tsuchiura?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D(https://www.instagram.com/anella_cafe_tsuchiura?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw%3D%3D)

【株式会社ANELLA Group 概要】

会社名 ：株式会社ANELLA Group

所在地 ：東京都世田谷区尾山台

設立 ：2017年11月

資本金 ：1億8633万円（資本準備金含む）

店舗数 ：73店舗 ※出店準備中含む

代表者 ：代表取締役 伊東大輝

事業内容：福祉型保護犬猫ふれあいカフェ「ANELLA CAFE」の企画・運営

／フランチャイズ本部の運営 ／就労継続支援B型事業／保護犬猫活動及び施設の運営

／飲食店の運営／民泊施設の運営

URL ：https://anella-group.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group 広報担当

Email ：info@anella-group.co.jp

TEL ：03-4500-2654

URL ：https://anella-group.co.jp/contact

【ANELLA CAFEフランチャイズに関するお問い合わせ】

株式会社ANELLA Group フランチャイズ本部

Email ：anella.fc@anella-group.co.jp

TEL ：03-4446-3466

URL ：https://web-repo.jp/fc/92492