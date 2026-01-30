「阪神タイガース×スカイＡ Spring Camp 宜野座・うるま（具志川）イベントブース2026」実施！

株式会社スカイＡ

CSスポーツチャンネル「スカイＡ」（運営：株式会社スカイＡ 本社：大阪市福島区 代表取締役社長：塩浜昭男)は、阪神タイガース春季キャンプの開催場所である、宜野座村野球場【エントリー宜野座スタジアム】とうるま市具志川野球場にて、「阪神タイガース×スカイＡ Spring Camp 宜野座・うるま（具志川）イベントブース2026」を実施することをお知らせいたします。

阪神タイガース春季キャンプが行われる宜野座村野球場【エントリー宜野座スタジアム】、うるま市具志川野球場の2か所で「阪神タイガース×スカイＡ Spring Camp 宜野座・うるま（具志川）イベントブース2026」を実施します！

■宜野座村野球場【エントリー宜野座スタジアム】イベントブース概要

宜野座ブースにて、選手たちへエールを贈る「応援メッセージ寄せ書きボード」を設置します。

寄せ書きにご参加いただき、下記応募条件を満たした方の中から後日抽選で

「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート解説陣のサイン入りグッズ」をプレゼント！

「選手へ届け！応援メッセージ寄せ書きX投稿キャンペーン」

【プレゼント応募方法】

・「応援メッセージ寄せ書きボード」に選手への熱いメッセージを書いて、ご自身のスマートフォンで撮影

・「スカイＡ野球部公式X」をフォロー （https://x.com/skya_baseball）

・Xに写真とハッシュタグ「#スカイA宜野座ブース」をつけて投稿

・後日抽選で「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート解説陣のサイン入りグッズ」をプレゼント

※宜野座ブースでのトートバッグ配布はございません



■うるま市具志川野球場 イベントブース概要

うるまブースにて

春季キャンプ限定「阪神タイガース×スカイＡ トートバッグ」をプレゼント！

※先着12000名様限定。無くなり次第終了となります。

※配布は「お一人様1点限り」となります。

■ＭＡＰ

沖縄・宜野座キャンプ／宜野座村野球場【エントリー宜野座スタジアム】

※★がスカイAブースの場所ですが変更となる場合がございます。

沖縄・うるま（具志川）キャンプ／うるま市具志川野球場

※★がスカイAブースの場所ですが変更となる場合がございます。

ぜひスカイＡイベントブースにお立ち寄りください！

■「タイヤホイールプレミアム Presents 猛虎キャンプリポート 2026」

【放送日時】

2026年2月1日（日）～25日（水）全日程中継 ※休養日は除く

※最新放送スケジュールは番組HP（https://sky-a.asahi.co.jp/category/tigers/1000060/）をご確認ください。

■ 株式会社スカイＡ（https://sky-a.asahi.co.jp/）

「スカイＡ猛虎中継」は阪神タイガース主催試合をヒーローインタビューまで徹底放送！オフシーズンのキャンプ中継やバラエティ番組と年中トラづくし！さらにゴルフトーナメントやレッスン番組、プロボウリング中継などスポーツファンの「見たい」に応えます。

「スカイA」は、スカパー！、J：COM、全国のケーブルテレビ、ひかりＴＶ、auひかりテレビサービスでご覧いただけます。

【スカイＡ視聴ガイド】 https://sky-a.asahi.co.jp/howto/