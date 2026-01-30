トップライバー・百獣のいちかと、SNS×D2Cを牽引するスマートセクショングループが共同で新会社設立

株式会社スマートセクション

株式会社スマートセクション（本社：東京都渋谷区、代表取締役：梅本祥平）は、トップライバー・百獣のいちかと共同で、ライブコマースに特化した新会社「株式会社スマートスタジオ」を2026年1月5日に設立いたしました。

スマートセクショングループは、美容・ヘルスケア領域を中心に、SNSマーケティング、D2Cブランド構築、EC運営、CRM設計までを一気通貫で支援してきたSNS・D2C特化型の企業グループです。

また、支援にとどまらず自社でコスメブランド事業を展開し、商品企画・開発・販売までを実行してきた実業経験を強みとしています。日本国内に加え、アジアを中心とした海外市場においても、SNSとECを掛け合わせた事業展開を行ってきました。

スマートスタジオは、ライブ配信を起点に商品とユーザーをつなぐ「ライブコマース」を軸とし、TikTok Shopをはじめとする主要プラットフォームを活用しながら、日本で培った成功モデルを将来的に海外市場へ展開していくことを目指しています。

新たな配信事務所「株式会社スマートスタジオ」

ライブ配信 × 商品紹介で生まれる“売れる体験”

日本国内でも市場規模を拡大し続けているライブコマース。

スマートスタジオは、ライブ配信を通じて商品の魅力をリアルに伝え、購買行動へと自然につなげる配信・運営支援を主軸事業として展開します。

百獣のいちか率いる、豊富なライブ配信経験を持つ実力派ライバー陣が所属。

それぞれの個性や配信スタイルを活かしながら、商品背景・使用感・魅力を丁寧に伝えることで、従来のECでは実現しにくかった高い納得感と購買体験を創出します。

今後は、国内向け配信で培ったノウハウをもとに、

越境ECや海外向けライブ配信への展開も順次検討していきます。

他事務所とここが違う。スマートスタジオならではの3つの強み

【強み１.】自社コスメブランド事業で培った“売れる商品づくり”の実践ノウハウ

スマートセクショングループは、SNS支援にとどまらず、自社でコスメブランド事業を展開し、商品企画・開発・販売までを一貫して手がけてきました。

原料選定、訴求設計、価格帯、世界観づくり、SNSでの見せ方まで、実際に売ってきた側だからこそ分かるリアルな知見をライブ配信・商品紹介の現場に直接落とし込みます。

【強み２.】SNS×ECを熟知したライブコマース設計力

自社ブランド運営と並行して培ってきた、SNS運用、EC構築、CRM活用のノウハウを活かし、配信後の購入導線やリピート設計までを一貫して支援します。

単なる配信力ではなく、成果につながるライブコマース設計を行います。

【強み３.】国内外を見据えた成長型ライバー育成と、所属に縛られない活動領域の拡張支援

スマートスタジオでは、日本市場で培ってきた成功事例をベースに、海外SNSトレンドや各国の市場特性を踏まえた配信設計・育成体制を構築しています。単なる再生数や短期的な売上を追うのではなく、商品理解力・伝え方・視聴者との信頼構築を重視し、国内外で長期的に活躍できるライバーの輩出を目指します。

また、「事務所に所属しなければ仕事ができない」という従来の常識にとらわれず、事務所の垣根を越えた活動機会の創出にも注力しています。

代表・百獣のいちかの想いのもと、弊社所属の有無に関わらず、これまで各ライバー・クリエイターが大切にしてきた活動に「商品紹介」という新たな価値を掛け合わせることで、活動領域の拡張を支援します。

まずは現在の活動を活かしたコラボレーションからスタートし、スマートスタジオの理念や取り組みに共感いただいたタイミングでの所属・移籍も歓迎しています。

※なお、他事務所所属の方については、事務所イベントやプライズ獲得への参加は対象外となります。予めご了承ください。

クリエイター・ライバー大募集中！

スマートスタジオでは、ライブ配信・商品紹介に挑戦したいクリエイター・ライバーを募集しています。



【対応プラットフォーム】

・TikTok

・17LIVE

・Pococha



将来的に海外向け配信やグローバル案件に挑戦したい方、配信未経験の方も大歓迎。

「配信を仕事にしたい」「長く活躍できるライバーを目指したい」

そんな想いを持つ方のご応募をお待ちしております。

代表挨拶

【スマートスタジオ代表｜百獣のいちか】

【配信戦歴】

▼ポコチャ

・S帯達成

▼17ライブ

2023.4 新人ライバーの壁 1位

2023.7 上半期新人王 リアイベ出場

2023.10 アニマルベイビー王国 1位

2024.2 Valentine Party2024 リアイベ出場

2024.2 Valentine コンテスト 1位

2024.3 ダーツフェス 2024 2位

2024.5 KYOTO COLLECTION 出場

2024.9 超祭2024

・グランプリ部門 1位

・最優秀女性ライバー部門 1位

・タレント部門2位

・モデル部門3位

2024.9 月間獲得コイン数 日本1位、世界2位を獲得

2024.12 Christmas party2024 リアイベ出場

2025.11 LIVE in wonderland リアイベ出場

某アパレルブランドに8年勤務、歴代最速で店長へ就任。コロナ禍で小売業が苦戦する中、Instagramにてライブコマースを経験。後にSNSマーケティング会社へ転職後、ライブ配信事業立ち上げを経験。その後、フリーランスへ転身し、ライブ配信をスタート。様々なイベントにランクインしながらも、2025年には代理店事務所設立と妊娠出産を経験。

【コメント】

ライブ配信に魅了され早4年。魅力を知れば知るほど、もっと世のライバー達の活動領域を広げ、リスナーの皆様に新しい価値提供ができないかと考えていました。ライブ配信は、画面越しでも人の心を動かし、信頼を生む力があります。そしてどこまでも沢山の可能性を秘めています。

「ライブ配信×商品紹介」この子の言葉なら信じられる。この子がオススメするなら使ってみたい。推しから買う楽しさや、新しい応援スタイルの価値提供を目指します。また、スマートスタジオでは、一過性ではなく、ライバーが長く活躍できる環境を創っていきたいと考えています。ECやSNSマーケティングで実績を出し続けている梅本と手を組み、根拠のあるサポートを展開します。

従来の配信事務所の固定概念を取り払い、ライバー、クリエイター、リスナーの皆様へ新たな価値の提供を目指します。どんな小さな質問でも構いません。気になった方は是非お問い合わせください。





【グループ会社代表｜梅本祥平】

ベルーナ、SNSマーケティング会社を経て、2023年3月にマーケティング支援をする株式会社スマートセクションを創業。当社では累計200社以上のD2C企業を支援し、多くの利益の創出に貢献。自社でもコスメブランドを展開しながら海外法人(台湾、シンガポール、マレーシア)も続々と設立に成功。CEOを務めるスマートセクショングループでは、3期目着地想定で年商14億円までグロースに成功。

【コメント】

ライブコマースは、今後のECにおいて重要な役割を担う分野だと考えています。

スマートスタジオを通じて、国内ECにおける”前例のない価値の創造”を目指します。

また、日本で培ったノウハウを東南アジアのグループ会社にも展開し、持続的に成長する事業モデルを構築していきます。

お問い合わせ先

・メール：mailto:smart-studio@smart-section.com

会社概要

・公式LINE :https://lin.ee/tMYjuJcスマートスタジオTikTok :https://www.tiktok.com/@wsakufqbtx6?_r=1&_t=ZS-93UTcXIkBgiスマートスタジオInstagram :https://www.instagram.com/smartstudio2026?igsh=ZGsxc3FzNTRoenF3&utm_source=qr百獣のいちかInstagram :https://www.instagram.com/ichikanandayone?igsh=MTB4bTA0MTl1cjRyMA%3D%3D&utm_source=qr

【ライバー事務所】

会社名：株式会社スマートスタジオ

事務所代表：百獣のいちか

所在地：東京都渋谷区渋谷2-3-5 コエル渋谷二丁目5階

【グループ会社】

会社名：株式会社スマートセクション

代表者：梅本祥平

所在地：東京都渋谷区渋谷2-3-5 コエル渋谷二丁目5階

株式会社スマートセクション :https://www.smart-section.com