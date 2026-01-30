2026年の恵方は「南南東」 健康を祈って 「鬼さんパン」でかわいく美味しい節分２月１日～３日　３日間限定で販売

株式会社ダイヤ

今年創業80周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里／代表取締役社長：多田俊介／以下ダイヤ）が運営する「クックハウス」は、2026年２月１日(日)～３日(火)３日間限定で節分の「鬼さんパン」を販売します。

また、２月の新商品として２月１日から、この時期毎年大人気の「チョコクロワッサン」、くるみとキャラメルの風味が香ばしい「キャラメルウォルナッツペストリー」、トマトとバジルの香りが食欲をそそる「トマトバジルのイタリアンウインナー」など計4種類の商品を発売します。

■商品概要

商品名 ：鬼さんパン（黄鬼・赤鬼）

商品価格：テイクアウト 各346円（税込）

販売期間：2026年２月１日(日)～２月３日(火)

販売店舗：大阪・奈良のクックハウス全店（予定）

商品説明：なんともかわいいお顔の黄鬼さんと赤鬼さんです。

黄鬼さんにはカスタードクリームが入っています。赤鬼さんにはチョコレートクリームが入っています。

■クックハウス ２月新商品

ダイヤの製造拠点、大阪市生野区の工場には、パン職人40名をはじめ、従業員総勢180名（アルバイト含む）が勤務しています。商品開発は、社員全員からアイディアを募り、社内コンペを行って決めています。選定のポイントは、「おいしそうな見た目」、満足してもらえる「ボリューム感」、食べてみて「一口目に美味しいかどうか」、具材のバランスなど「ひとつ全部食べてみて美味しいか」などです。

チョコクロワッサン

368円（税込）テイクアウト

丁寧に焼き上げたクロワッサンに、たっぷりのチョコレートをまとわせた、 寒い季節限定の贅沢な味わいです。

キャラメルウォルナッツペストリー

368円（税込）テイクアウト

くるみをトッピングしたペストリーで、キャラメルクリームをサンドしました。くるみの食感とキャラメルのコクが心地よく広がる味わいです。

トマトバジルのイタリアンウインナー

346円（税込）テイクアウト

トマトフィリングとバジル風味のマヨネーズソース、ナチュラルチーズを合わせて焼き上げた、香り豊かなイタリアンテイストの一品です。

カルボナーラ

594円（税込）テイクアウト

ベーコンとブロッコリーが入ったカルボナーラ。チーズの美味しさが際立つコクのあるソースがおいしいパスタです。

■2026年1月人気ランキング

１位は不動のミルクパン。２位にはデイリーブレッドが返り咲き、安定の上位２品となりました。４位にはこの時期しか食べられない「コルネ」が先月に続きランクイン。５位には１月新商品の紅茶メロンパンがランクインしました。

１位 ミルクパン

1990年代から販売し、多い時には1日3,000個を売り上げる大人気商品。

この小さなふわふわな食感のパンには職人たちのこだわりが詰まっています。

２位 デイリーブレッド

“明日のパン“代表!

毎日食べても飽きのこない食パンを職人たちが腕によりをかけて開発した逸品です。

３位 メロンパン

表面のビス生地はアーモンドプードルを配合して香ばしさを出し、あえて白ざら糖を使ったザクザクとした食感が、中のパン生地とのコントラストで美味しく人気の秘密です。

４位 コルネ

やわらかいパンに軽やかなホイップクリームを包み、チョコレートで仕上げました。

素朴な甘さが、どこか懐かしく心をほどく味わいです。

５位 紅茶香るメロンパン

ふんわりパンにも、さっくりビスにも紅茶葉を練り込みひとくちごとに紅茶の香りの余韻が広がる香り高いメロンパンです。

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/167_1_2d740e96a779103e474f3146dbe8ffa4.jpg?v=202601301121 ]