毎朝のお弁当作りに、長く寄り添う玉子焼き器という選択
朝の時間は、頑張るためのものではない。
毎日を滞りなく進めるために、道具が果たす役割があります。
春からの新生活を見据え、準備が始まる2月。
お弁当作りを始めようと考える人も、この時期から少しずつ増えてきます。
毎朝のお弁当作りは、特別なイベントではありません。
忙しい朝の中で、淡々と、失敗なく終えたい日常の作業です。
鋳物調理器具の製造・販売を行う錦見鋳造株式会社では、
お弁当作りが続く生活に、長く寄り添う道具として、玉子焼き器を提案しています。
お弁当生活は、思っているより長く続く
数日で終わらないからこそ、
日々の中で安心して使い続けられることが大切になります。
お弁当作りは、数週間で終わるものではありません。
子どもの入学をきっかけに始まり、
卒業するまで、あるいは家族の生活リズムが変わるまで、
数年単位で続くことも珍しくありません。
毎日使う道具だからこそ、
途中で買い替える前提ではなく、
**「一緒に使い続けられること」**を重視して作られています。
使い込むほど、その人の道具になっていく
油がなじみ、火の入り方を覚え、
少しずつ、その人の手に合っていく。
この玉子焼き器は、使い始めた瞬間が完成形ではありません。
日々使う中で油がなじみ、
手の動きや焼き加減にも自然と合っていきます。
そうして少しずつ、使う人それぞれの道具へと育っていきます。
長く使うほどに、
「この玉子焼き器なら大丈夫」
そう思える安心感が積み重なっていきます。
料理を頑張らせないための道具
錦見鋳造株式会社が大切にしているのは、
毎朝の生活の流れの中で、
玉子焼きが無理なく仕上がることです。
毎朝、同じように仕上がる
気負わず、日常的に使える
生活の一部として、自然にそこにある
そうした安定した日常を支える道具であることを大切にしています。
新生活企画として特設ページを公開
今回の提案にあわせ、
新生活向けの特設ページを公開しました。
お弁当作りが始まる生活を見据え、
長く使い続けられる道具という視点で紹介しています。
▶ 新生活向けページ
https://maho.shop-pro.jp/?tid=3&mode=f7(https://maho.shop-pro.jp/?tid=3&mode=f7)
錦見鋳造では、季節や生活の変化に寄り添いながら、
道具があることで、毎日の暮らしが自然と整っていく提案を
今後も発信していく予定です。