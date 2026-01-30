節分は“恵方を向いてサンドで願掛け”　南南東に願う「カツとローストビーフの恵方巻サンド」2月3日限定発売

株式会社ダイヤ

今年創業80周年の株式会社ダイヤ（本社：大阪市生野区新今里 代表取締役社長：多田俊介 以下 ダイヤ）が運営するサンドイッチ専門店「ダイヤ製パン」は、2026年２月３日(火)３日間限定で節分の「カツとローストビーフの恵方巻サンド」を販売します。

また、２月の新商品として２月１日から、紅生姜の彩りも鮮やかな「紅生姜とねぎのだし巻き玉子サンド」、コーンを口いっぱい味わえる「つぶつぶコーンのコロッケサンド」など計3種類の商品を発売します。

■２月の新商品カツとローストビーフの恵方巻サンド

1,048円（税込）

※２月３日(火)限定

ヒレカツと旨みあふれるローストビーフを主役に、厚めの卵焼きと香り豊かな菊菜を合わせました。

紅生菱とねぎのだし巻き玉子サンド

573円（税込）

紅生姜と刻みねぎを混ぜ込んだ自家製だし巻き玉子を主役に、だしの旨みと紅生姜のほどよい辛味、ねぎの香りを引き立てました。

つぶつぶコーンのコロッケサンド

497円（税込）

やさしい味わいのコーンをふんだんに使った、コーンの甘さが広がる、満足感のあるコーンサンドイッチです。

パストラミビーフ＆ポークサンド

670円（税込）

スパイスが効いたバストラミビーフとバストラミポークをダブルで。レタスの食感とオニオンの辛味がアクセントになっています。

■2026年1月人気ランキング１位 ミックスフルーツサンド

定番商品として年中揃えられるフルーツを挟みました。黄桃は、コクと甘みが強いのでいちごよりも酸味の強いキウイフルーツを一緒に挟むことでバランスの良い組み合わせに仕上げました。

２位 あまおう苺＆生クリーム

甘味と酸味のバランスが良い大粒「あまおう」を２個使用し、１袋全部食べ終わったあとにちょうど良い満足感が味わえるように、パンとクリームといちごの分量を考えました。

３位 ダイヤ

サンドイッチで初めてジャパンフードセレクション金賞を受賞した「ダイヤ」は、創業時の社名である「ダイヤ」を冠した、たっぷりのタマゴサラダとレタスとハムが入ったミックスサンドです。

４位 スモークサーモンのカプレーゼサンド

北海道産の全粒粉を使用した食パンにスモーク

サーモン、クリームチーズ、トマトをサンドし、タルタソースで仕上げました。夕食に食べても満足感の高いサンドイッチです。

５位 ぷりぷりエビカツ＆たまごサンド

タルタルソースで仕上げたぷりぷり食感のエビカツサンドと人気のたまごサラダサンドを組み合わせました。２つの味のサンドイッチが楽しめるのも人気です。

■株式会社ダイヤ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/63870/table/168_1_87a1d1c14e376a52da20a5e566e98dec.jpg?v=202601301121 ]