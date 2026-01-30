地域新聞社、株式会社Gunosyとメディア連携開始自社Webメディア「チイコミ！」の記事を「グノシー」など3メディアに配信

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役：細谷 佳津年、証券コード：2164、以下「当社」といいます。）は、自社で運営する「チイコミ！」に掲載した記事が、株式会社Gunosyの運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」各メディアに配信されることとなりましたので、お知らせします。

これにより、地域新聞社が制作する記事をより幅広い読者に届けるとともに、地域情報の流通促進と価値最大化を目指します。

■地域新聞社とは

地域新聞社は、「地域の人と人をつなぎ、あたたかい地域社会を創る」ことを使命として、千葉県を中心に茨城県の一部エリアで地域密着型メディア事業を展開しています。フリーペーパー『ちいき新聞』は1984年の創刊以来、毎週1軒1軒手配りでポストに配布。現在は、エリアを40版（※）に分けて約174万世帯へ地域密着の情報をお届けしています。

（※）千葉県… 39版、茨城県…1版で発行

1.「チイコミ！」について

「チイコミ！」とは、千葉県の「わくわく」が見つかり、地元がもっと好きになるローカルWEBメディア。フリーペーパー「ちいき新聞」に掲載された記事を中心に、人、食、おでかけスポットなど、楽しい地元情報を紹介しています。月間PVは約100万。

HP https://chiicomi.com/press/

Instagram https://www.instagram.com/chiikinews_editor/

X https://x.com/chiikishinbun

Facebook https://www.facebook.com/chiikishinbun/

2.メディア連携によるメリット

「チイコミ！」に掲載した記事を、株式会社Gunosyが運営する「グノシー」「ニュースライト」「auサービスToday」に配信することにより、以下のようなメリットが期待されます。

【記事価値の最大化】

外部メディアへの展開により記事のリーチを拡大することで、記事の価値を最大限に高め、地域経済に貢献します。

【読者接点の拡大】

異なるメディアを通じて、多様な読者層に情報を届けることが可能になります。

【ブランド価値向上】

地域新聞社および「チイコミ！」の認知拡大を実現します。

3.連携メディアについて

【グノシー】

2013年に提供を開始し、 2022年に10周年の節目を迎えた情報キュレーションアプリ。国内外のニュース・エンタメ情報・スポーツの試合結果・ライフスタイルのトレンドなど、幅広いジャンルのコンテンツを提供しています。

【ニュースライト】

2016年にKDDI社と協業で提供を開始した情報キュレーションアプリ。 2025年4月より株式会社Gunosy単独での運営体制に移行し「ニュースライト」として新たなブランドのもとで、さらなるユーザー体験の向上を目指しています。

【auサービス Today】

2021年に新協業メディアとしてリニューアルした auのポータルアプリ。 KDDIの一部のAndroid端末にプリインストールされ、さまざまなシーンで利用されています。

地域新聞社のアセットについて

当社は、地域密着型の生活情報誌『ちいき新聞』の発行を軸に、情報発信および販売促進の総合支援事業を展開しており、年間約7,000社にサービスを提供しています。千葉県を中心に毎週発行している『ちいき新聞』は、専属の配布員により174万世帯へポスティングされ、創業以来40年以上にわたり配布を継続してきたことで、他に類を見ない9つのアセットを築いてきました。

現在当社では、この独自のアセットを部分的に活用した取り組みに注力しており、その活用方法として、千葉県外から県内へ、また県内から県外へと価値を橋渡しする「シーパワー戦略」、および県内で価値循環を図る「ランドパワー戦略」の2つを展開しています。

アセットと成長戦略「StrategicPlan」の詳細▶

https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf(https://ir.chiikinews.co.jp/wp/wp-content/uploads/2026/01/StrategicPlan11.pdf)

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証グロース 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

