【2/18開催】なぜ、30代の中核社員ほど「無言」で辞めていくのか？ yellba × muuteが共催ワークショップを開催

Nissay MIRAIQA株式会社

Nissay MIRAIQA株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：関 正之）が運営するAIジャーナリングアプリ「muute」と、社員のホンネを起点に採用力・定着力を高める組織改善クラウドサービスを展開する株式会社yellba（本社：東京都港区、代表取締役：西川 和範）は、2026年2月18日（水）16:00より、共催イベント『なぜ、30代の中核社員ほど「無言」で辞めていくのか？ ～個人の内省と組織の傾聴で、離職を食い止める実践アプローチ～』を、弊社オフィス（恵比寿）およびオンラインにて開催いたします。

■ 開催背景

「順調にキャリアを積んでいると思っていたのに、突然の退職届」「現場のキーマンが、実はギリギリの状態だったことに気づけなかった」ーー。 現在、多くの組織で、責任ある立場を担う30代の中核社員が、何の前触れもなく組織を去る「サイレント離職」が大きな課題となっています。

周囲からの信頼が厚く、組織のために走り続ける彼らほど、自らの「本音」や「揺らぎ」を後回しにしがちです。本イベントでは、社員の「声なきホンネ」を可視化し、組織改善を支援するyellbaと、AIジャーナリングで個人の内面を整理するmuuteが共同で、「組織がどう声を拾うか」と「個人がどう心と向き合うか」の両面から、メンバーが健やかに活躍し続けるための実践的なヒントを考えるイベントを行います。



■ 本イベントの主な内容

当日は、yellbaによる組織に必要な「社員の本音」をテーマにしたトークと、muuteによる「書く」体験（ジャーナリング）を組み合わせたワークショップ形式で実施します。

1.セミナー：なぜ今、組織に「社員の本音」が必要なのか？

2.「書く」ことで自分を知る、リフレクションワーク

3.クロストーク



◼︎ イベントで得られる3つの価値

1. 社員の本音を活かした組織づくりのヒント

中核社員がなぜ本音を隠してしまうのか、その構造を理解し、組織を改善する視点の獲得。

2. 個人の「内省（リフレクション）」によるセルフケア体験

ジャーナリングを通じて自分自身の状態を客観視し、多忙な日常でも心を健やかに保つ方法を体感。3. 参加者同士の対話から得る、組織づくりのヒント

同じ課題を抱える経営者や人事担当者と交流し、対話するなかで、自社に活かせるリアルな気づきを共有し、組織づくりのヒントを得る。

◼︎こんな方におすすめ

30代・中核社員の離職やエンゲージメントに課題を感じているマネージャー・経営層

社員の「本音」を引き出し、心理的安全性の高い組織を作りたい人事担当者

現場の多忙さに追われ、自分やチームの「声」を聴く余裕がないと感じている方

■ 開催概要

イベント名：なぜ、30代の中核社員ほど「無言」で辞めていくのか？ ～個人の内省と組織の傾聴で、離職を食い止める実践アプローチ～

日時：2026年2月18日（水）16:00 - 18:00（15:30 開場）

形式：ハイブリッド開催（オフライン会場 ＋ Google meetによるオンライン配信）

会場：Nissay MIRAIQA株式会社 オフィス（東京都渋谷区恵比寿4-7-6 Urban Ebis Studio）

対象：経営者、人事担当者、マネージャー、教育関係者、組織開発に興味のある方

定員：オフライン 20名（限定） / オンライン 100名

参加費：無料

詳細・申込：

Peatix：https://muuteforwork.peatix.com/view

こくちーず（オンライン）：https://kokc.jp/e/046833f2ad21366db94e3d2524da65d9/

こくちーず（会場参加）：https://kokc.jp/e/4b5ac51536c18c6d76e1e748e155d5f4/

■ 主催団体について

【株式会社yellba】

社員の「声なきホンネ」を起点に、組織課題の見える化と改善を支援するプラットフォームを運営。組織と個人が共に問い、共に考える「共進型組織」への変革をサポートしています。

HP：https://yellba.co.jp/

【Nissay MIRAIQA株式会社】

AIジャーナリングアプリ「muute」の開発・運営を通じて、人々が自分自身と向き合い、客観的に振り返ることで、より良い未来を作るための事業を展開しています。 HP：https://muute.jp/

■ジャーナリングとは

ジャーナリングとは、頭に浮かぶ思考や感情をありのまま紙に書き出す手法です。「書く瞑想」とも呼ばれ、心理的なストレス軽減や自己理解を深めるためのメンタルケアとして注目されています。俳優のエマ・ワトソン、歌手のレディー・ガガなどの著名人も習慣的に取り組んでおり、世界的にもジャーナリングは注目を集めています。

ルールは、文法や体裁を気にせず、一定時間手を動かし続けること。内面を言語化することで、漠然とした不安を客観的に捉え、心の整理や集中力の向上に繋がります。特別な道具を必要とせず、自分自身と深く向き合えるシンプルな習慣です。

■AIジャーナリングアプリ「muute」とは

「muute」は、感じていることや考えていることを日記のように自由に書き出し、AIがそれらの感情や思考を分析してフィードバックを行い、自分自身と向き合い、且つ客観的に振り返ることができるAIジャーナリングアプリです。現在は65万ダウンロードを達成している他、「muute for school」を全国の小中高大学、約60校以上で導入。2021年度にはグッドデザイン賞の受賞、AppStoreのヘルスケア/フィットネス部門では複数回以上1位を獲得したりと、多くの方に支持されるアプリケーションに成長しています。

■サービス概要

名称：muute（ミュート）

提供開始日：2020年12月1日

価格：フリープラン（無料）/プレミアムプラン（月額750円/年額5000円）

対応OS：iOS14.0以上, Android 8.0以上

ダウンロード方法：https://bit.ly/muute_app

提供/運営：Nissay MIRAIQA株式会社

サービスURL：https://muute.jp/

関連リンク : https://note.com/muute_journaling (note), https://twitter.com/muute_jp (Twitter), https://www.instagram.com/muute_jp/ (Instagram)

■ 「muute for School」とは

「muute for School」は、生徒が日々の感情や思考をアプリに記録（ジャーナリング）し、AIがそれを分析・フィードバックすることで「自己理解」と「メンタルヘルスケア」を同時に叶える教育機関向けサービスです。

これまでに全国の私立・公立学校で導入され、先生が気づきにくい生徒の心の不調の早期発見や、探究学習におけるリフレクション（振り返り）の質向上に寄与しています。

サービスURL： https://muute.jp/school

■ Nissay MIRAIQA株式会社について

日本生命グループの一員として、「健康寿命延伸」と「地域課題解決」をテーマに掲げ、テクノロジーと人の温かみを融合させたサービスを展開しています

社名：Nissay MIRAIQA株式会社

代表取締役社長：関 正之

株主：日本生命保険相互会社

所在住所：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

「muute」HP： https://muute.jp/

「muute」お問い合わせ先：support@muute.jp