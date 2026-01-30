ALLBLUE × and tokyo、統合プロモーション体制を始動

株式会社オールブルー

株式会社オールブルー(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：助野 太祐、以下「オールブルー」)はブランド戦略・ブランド設計を専門とするブランドブティックand tokyo株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：谷崎豊樹、以下 and tokyo） を新たに多角形グループに迎え、両社がタッグを組む新たな統合プロモーション体制を始動します。

and tokyoは、人やカルチャーの背景を捉え、ブランドの思想や世界観を起点に戦略を設計するインディペンデントなブランドブティックです。「CULTURAL REALITY.」をミッションに掲げ、カルチャー視点での深い理解と洞察をもとに、生活者やコミュニティの“リアルな文脈”に根ざしたブランドコミュニケーションを設計、広告やクリエイティブにおいて課題となりがちな“リアリティ”を強みに変えるメンバーで構成されています。

オールブルーは、企画から実装までを横断し、設計されたブランド戦略を現実に機能させるコンテンツブティックと して、戦略から実行、推進までを担ってきました。

今回の参画は、多角形グループのもと、それぞれの独立性と専門性を保ったまま、「ブランドをどう設計するか」と「そ れをどうコンテンツとして社会に実装するか」を明確に接続するものです。 異なる強みを持つ and tokyo と オールブルーが連動することで、カルチャーを起点にマスへと広げ、さらには事業 成長までを一気通貫で支援できる、統合プロモーションファームとしての体制を、強化していきます。

会社概要

所在地：東京都渋谷区神宮前５丁目６番４号Path表参道C棟3階

代表者：代表取締役社長 助野 太祐

事業内容：ブランドプロデュース、統合プロモーションの企画・設計・実装（プランニング、PR、デジタル、イベント、コンテンツ開発 等）

https://allblue.jp/

所在地：東京都渋谷区渋谷1-20-26 SRビル2F

代表者：代表取締役社長 谷崎 豊樹

事業内容：ブランド戦略・ブランド設計、プロモーション構想

https://andtokyo.com

所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

代表者：代表取締役 前野 龍三 /取締役 潮 真也 / 取締役 鈴木 大二郎

事業内容：ブランディング/プロモーション支援

https://www.takakkei.jp/

本件に関するお問い合わせ先

広報部 三好

電話番号：050-1790-3803

メール：press@allblue.jp