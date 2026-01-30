TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」 第4話 1月31日(土)放送!!先行場面カットも公開！

株式会社ブシロード

株式会社ブシロード（本社：東京都中野区、代表取締役社長：木谷高明）は、1月31日(土)にTVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」第4話を放送しますことをお知らせいたします。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」より先行場面カットを公開！

1月31日(土)8:00～放送の#04「心優しき者」より場面カットをお届け！

■#04「心優しき者」

―あらすじ―

ミコトは、幻世界のこと、幻影（ファントム）ファイターのことをもっと知りたいと話す。

そこに現れる男、リュウガ。

彼は語る、本当の伏見リュウガの人生を。その怒りと絶望を。

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」

―放送情報―

タイトル：カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編

テレビ愛知・テレ東系列6局ネットにて2026年1月10日(土)あさ8時から放送中！

※BS日テレでは毎週土曜23:30～放送となります。

※放送時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

―配信情報―

ABEMA／Amazon Prime Video／DMM TV／dアニメストア／FOD／J:COM STREAM／LEMINO／Locipo／music.jp／milplus（みるプラス）／TELASA／U-NEXT／カンテレドーガ／バンダイチャンネル／ビデオマーケット／ニコニコ

※配信時間は変更となる場合がございます。予めご了承ください。

―あらすじ―

アキナ達の住む加賀國金澤で、異常現象が観測された。

濃霧に包まれる街、聳え立つ塔。それは幻世界。

――赫き月の昇る夜、彼らは"幻影(ファントム)"となる。

幻世界に迷い込んだアキナ達の前に”幻影(ファントム)ファイター”が立ちはだかる。

対抗できるのは、カードに選ばれた特別な”幻真獣(げんまじゅう)ファイター”のみ。

幻を消し去るか、真に取って代わるか。

――存在を懸けた戦いに、挑め。

―キャスト―

明導アキナ：宮田俊哉

ガブエリウス(幻影)：福山潤

石川カナミ：夏吉ゆうこ

石川クルミ：長谷川育美

伏見リュウガ：岡本信彦

ヴェイズルーグ(スマホ)：子安武人

八雲カゲツ：大塚剛央

員弁ナオ：西尾夕香

西塔ミコト：岩田陽葵

廻間ミチル：佐久間大介

カードファイト!! ヴァンガードとは

ブシロードのトレーディングカードゲーム「カードファイト!! ヴァンガード」。現在も放送中のTVアニメシリーズは2011年1月からスタート。トレーディングカードとアニメを中心に、コミックや映画、舞台、コンソールゲーム、イベント、他企業とのコラボレーションなど、様々なメディアで展開しているタイトルです。2011年3月の発売から、わずか1年でトレーディングカード市場3位を獲得し、マルチメディアミックス展開により、シリーズ累計20億枚を突破しました。英語版、簡体字版、韓国語版、タイ語版を含め、60の国や地域で販売され現在も世界中にプレイヤーを増やし続けています。

2021年からはキャラクターデザイン原案にCLAMP氏を迎えて新たな世界の物語を開始。2024年からは宮田俊哉氏が演じる「明導アキナ」が主役を務めるDivinezシリーズを展開、今もなお新たなユーザーを取り込んで拡大している。

「カードファイト!! ヴァンガード」公式ポータルサイト：https://cf-vanguard.com

TVアニメ「カードファイト!! ヴァンガード Divinez 幻真星戦編」公式サイト：https://anime.cf-vanguard.com/vgd/

「カードファイト!! ヴァンガード」公式X：https://twitter.com/cfvanguard_PR

「カードファイト!! ヴァンガード」公式TikTok：https://www.tiktok.com/@cfvanguard

「カードファイト!! ヴァンガード ディアデイズ2」公式サイト：https://vgdd2.cf-vanguard.com/

YouTube「ヴァンガードチャンネル」：https://www.youtube.com/user/VanguardCH

