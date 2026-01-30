こちらは、「共同通信PRワイヤー」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「共同通信PRワイヤー」までご連絡をお願い致します。
第48回技能五輪国際大会（中国・上海）に出場する日本代表選手決定！！
「第48回技能五輪国際大会（The 48th WorldSkills Competition）」に出場する、57職種64人の日本代表選手が決定しました。
技能五輪国際大会は、幅広い職種の青年技能者（原則22歳以下（一部の職種は25歳以下））を対象とした唯一の世界レベルの技能競技大会です。
職業訓練の振興と技能水準の向上、技能者の国際交流、親善を図ることを目的に、２年に一度開催されており、日本選手団は1962年から参加しています。
今回の日本代表選手は、2025年10月に愛知県を主会場に開催した「第63回技能五輪全国大会」の金賞受賞者などから選出されています。
＊今後のスケジュール
９月中旬 日本選手団結団式、厚生労働省等表敬訪問
９月22日 開会式
９月23日～26日 競技期間
９月27日 閉会式
＊参考
第48回技能五輪国際大会（中国・上海）について
第48回技能五輪国際大会には、71のWSI（ワールドスキルズインターナショナル）加盟国・地域などから1,500人程度の選手が参加し、64職種で開催される予定です。
詳細については、以下のウェブサイトをご覧ください。
https://worldskills2026.com/
＊前回大会（第47回技能五輪国際大会）ダイジェスト映像