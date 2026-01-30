【名鉄グランドホテル】 ＼ リクエストにお応えして再開催 ／ 『和洋中の饗宴』

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市　総支配人：山本裕二）は、ホテル内3店舗のレストランが総力を結集してお贈りするスペシャル企画「和洋中の饗宴」をリクエストにお応えし、2026年3月1日（日）に再開催いたします。　




目の前で仕上げるLIVEカウンターでは、熱々でジューシーなサーロインステーキや三重まぐろの握り寿司、食材の旨味を最大限に引き出す天麩羅など、臨場感あふれるパフォーマンスとともに出来立てをお届けします。


また、ブッフェコーナーでは涵梅舫の創業当時から人気の麻婆豆腐や、アイリス特製ビーフカレーなど贅を尽くした料理やパティシエオリジナルスイーツが華やかに並びます。


それぞれのシェフが腕を振るうバラエティー豊かなグルメブッフェをぜひお楽しみください。




詳細を見る :
https://www.meitetsu-gh.co.jp/event/293


【　和洋中の饗宴　概要　】　※要予約



　日　時　2026年3月1日（日）


1部　16：30～18：00


2部　18：30～20：00　　※要予約




　料　金　大　人　\10,000


　　　　　シニア　\9,000（65歳以上）


　　　　　小学生　\4,000


　　　　　幼　児　無料


　　　　　※ブッフェ料理・ソフトドリンク含む




　場　所　名古屋市中村区名駅1-2-4　　


　　　　　名鉄グランドホテル18階　カジュアルダイニングアイリス　




　シェフLIVEカウンター

　＜アイリス＞　サーロインステーキ



　＜四季＞　　　・三重まぐろ（握り寿司・造里）
　　　　　　　　・天麩羅（海老・野菜色々）



　ブッフェコーナー

　＜涵梅舫＞　　・大海老のチリソース炒め
　　　　　　　　・創業当時から人気の麻婆豆腐
　　　　　　　　・白身魚の甘酢炒め
　


　＜アイリス＞　・アイリス特製ビーフカレー　・牛すじトマト煮込み


　　　　　　　　・スモークサーモンのカルパッチョ　・テリーヌ＆キッシュ
　　　　　　　　・白身魚のフローレンス風グラタン　・コーンスープ
　　　　　　　　・チキンナゲット　・皮付きフライドポテト　・彩りサラダ各種　　　
　　　　　　　　・デザート各種　　・ホテルメイドパン各種　　　など



　ドリンクメニュー　※ソフトドリンクは基本料金に含まれます

　　各\500
　　瓶ビール、日本酒、ワイン（赤／白／スパークリング）、ウイスキー　など



【ご予約先について】


カジュアルダイニングアイリス　TEL　052-582-2232（ダイヤルイン）


※定休日：月曜日


名鉄グランドホテルホームページからもご予約可能です。


https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris(https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris)


　　　　　　


※掲載している写真は全てイメージです


※料理内容は変更となる場合があります


※表示料金は税金・サービス料が含まれています



名鉄グランドホテルとは


「お客様にとって最も身近なホテル」を目指し、くつろぎと我が家のような安らぎを提供いたします。ビジネスでのご利用はもちろん、パーティーや記念日といった特別な日を、より一層思い出深いものにするための場所として、お客様をお迎えいたします。名古屋鉄道グループの都市型総合ホテルとして、長年にわたり培ってきた上質なサービスとおもてなしで、お客様の滞在を心豊かに彩ります。快適な客室、眺めの良いレストラン、多目的に利用できる宴会場など、充実した施設とともに、心温まるおもてなしでお客様をお待ちしております。





名鉄グランドホテル外観　　　　　　　　　　　　　　

オフィシャルウェブサイト :
https://www.meitetsu-gh.co.jp/
オフィシャルInstagramアカウント :
https://www.instagram.com/hotel_meigram/