【名鉄グランドホテル】 ＼ リクエストにお応えして再開催 ／ 『和洋中の饗宴』
名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市 総支配人：山本裕二）は、ホテル内3店舗のレストランが総力を結集してお贈りするスペシャル企画「和洋中の饗宴」をリクエストにお応えし、2026年3月1日（日）に再開催いたします。
目の前で仕上げるLIVEカウンターでは、熱々でジューシーなサーロインステーキや三重まぐろの握り寿司、食材の旨味を最大限に引き出す天麩羅など、臨場感あふれるパフォーマンスとともに出来立てをお届けします。
また、ブッフェコーナーでは涵梅舫の創業当時から人気の麻婆豆腐や、アイリス特製ビーフカレーなど贅を尽くした料理やパティシエオリジナルスイーツが華やかに並びます。
それぞれのシェフが腕を振るうバラエティー豊かなグルメブッフェをぜひお楽しみください。
https://www.meitetsu-gh.co.jp/event/293
【 和洋中の饗宴 概要 】 ※要予約
日 時 2026年3月1日（日）
1部 16：30～18：00
2部 18：30～20：00 ※要予約
料 金 大 人 \10,000
シニア \9,000（65歳以上）
小学生 \4,000
幼 児 無料
※ブッフェ料理・ソフトドリンク含む
場 所 名古屋市中村区名駅1-2-4
名鉄グランドホテル18階 カジュアルダイニングアイリス
シェフLIVEカウンター
＜アイリス＞ サーロインステーキ
＜四季＞ ・三重まぐろ（握り寿司・造里）
・天麩羅（海老・野菜色々）
ブッフェコーナー
＜涵梅舫＞ ・大海老のチリソース炒め
・創業当時から人気の麻婆豆腐
・白身魚の甘酢炒め
＜アイリス＞ ・アイリス特製ビーフカレー ・牛すじトマト煮込み
・スモークサーモンのカルパッチョ ・テリーヌ＆キッシュ
・白身魚のフローレンス風グラタン ・コーンスープ
・チキンナゲット ・皮付きフライドポテト ・彩りサラダ各種
・デザート各種 ・ホテルメイドパン各種 など
ドリンクメニュー ※ソフトドリンクは基本料金に含まれます
各\500
瓶ビール、日本酒、ワイン（赤／白／スパークリング）、ウイスキー など
【ご予約先について】
カジュアルダイニングアイリス TEL 052-582-2232（ダイヤルイン）
※定休日：月曜日
名鉄グランドホテルホームページからもご予約可能です。
https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris(https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris)
※掲載している写真は全てイメージです
※料理内容は変更となる場合があります
※表示料金は税金・サービス料が含まれています
名鉄グランドホテルとは
「お客様にとって最も身近なホテル」を目指し、くつろぎと我が家のような安らぎを提供いたします。ビジネスでのご利用はもちろん、パーティーや記念日といった特別な日を、より一層思い出深いものにするための場所として、お客様をお迎えいたします。名古屋鉄道グループの都市型総合ホテルとして、長年にわたり培ってきた上質なサービスとおもてなしで、お客様の滞在を心豊かに彩ります。快適な客室、眺めの良いレストラン、多目的に利用できる宴会場など、充実した施設とともに、心温まるおもてなしでお客様をお待ちしております。
名鉄グランドホテル外観
https://www.meitetsu-gh.co.jp/
https://www.instagram.com/hotel_meigram/