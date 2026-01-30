【名鉄グランドホテル】 ＼ リクエストにお応えして再開催 ／ 『和洋中の饗宴』

株式会社名鉄ホテルホールディングス

名鉄グランドホテル（愛知県名古屋市 総支配人：山本裕二）は、ホテル内3店舗のレストランが総力を結集してお贈りするスペシャル企画「和洋中の饗宴」をリクエストにお応えし、2026年3月1日（日）に再開催いたします。

目の前で仕上げるLIVEカウンターでは、熱々でジューシーなサーロインステーキや三重まぐろの握り寿司、食材の旨味を最大限に引き出す天麩羅など、臨場感あふれるパフォーマンスとともに出来立てをお届けします。

また、ブッフェコーナーでは涵梅舫の創業当時から人気の麻婆豆腐や、アイリス特製ビーフカレーなど贅を尽くした料理やパティシエオリジナルスイーツが華やかに並びます。

それぞれのシェフが腕を振るうバラエティー豊かなグルメブッフェをぜひお楽しみください。

詳細を見る :https://www.meitetsu-gh.co.jp/event/293

【 和洋中の饗宴 概要 】 ※要予約

日 時 2026年3月1日（日）

1部 16：30～18：00

2部 18：30～20：00 ※要予約

料 金 大 人 \10,000

シニア \9,000（65歳以上）

小学生 \4,000

幼 児 無料

※ブッフェ料理・ソフトドリンク含む

場 所 名古屋市中村区名駅1-2-4

名鉄グランドホテル18階 カジュアルダイニングアイリス

シェフLIVEカウンター

＜アイリス＞ サーロインステーキ

＜四季＞ ・三重まぐろ（握り寿司・造里）

・天麩羅（海老・野菜色々）

ブッフェコーナー

＜涵梅舫＞ ・大海老のチリソース炒め

・創業当時から人気の麻婆豆腐

・白身魚の甘酢炒め



＜アイリス＞ ・アイリス特製ビーフカレー ・牛すじトマト煮込み

・スモークサーモンのカルパッチョ ・テリーヌ＆キッシュ

・白身魚のフローレンス風グラタン ・コーンスープ

・チキンナゲット ・皮付きフライドポテト ・彩りサラダ各種

・デザート各種 ・ホテルメイドパン各種 など

ドリンクメニュー ※ソフトドリンクは基本料金に含まれます

各\500

瓶ビール、日本酒、ワイン（赤／白／スパークリング）、ウイスキー など

【ご予約先について】

カジュアルダイニングアイリス TEL 052-582-2232（ダイヤルイン）

※定休日：月曜日

名鉄グランドホテルホームページからもご予約可能です。

https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris(https://res-reserve.com/ja/restaurants/iris)

※掲載している写真は全てイメージです

※料理内容は変更となる場合があります

※表示料金は税金・サービス料が含まれています

名鉄グランドホテルとは

「お客様にとって最も身近なホテル」を目指し、くつろぎと我が家のような安らぎを提供いたします。ビジネスでのご利用はもちろん、パーティーや記念日といった特別な日を、より一層思い出深いものにするための場所として、お客様をお迎えいたします。名古屋鉄道グループの都市型総合ホテルとして、長年にわたり培ってきた上質なサービスとおもてなしで、お客様の滞在を心豊かに彩ります。快適な客室、眺めの良いレストラン、多目的に利用できる宴会場など、充実した施設とともに、心温まるおもてなしでお客様をお待ちしております。

名鉄グランドホテル外観オフィシャルウェブサイト :https://www.meitetsu-gh.co.jp/オフィシャルInstagramアカウント :https://www.instagram.com/hotel_meigram/