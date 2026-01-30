【学生の感情を動かす5ステップ】新卒内定辞退70%→10%を実現する採用ブランディング｜アーカイブ配信

株式会社アローリンク


セミナー内容

「面談では好感触だったのに、急に連絡が途絶えた」


「他社の条件に負けてしまった」


________そんな経験はありませんか？



給与や知名度などの「条件」で勝負する限り、上には上がおり、常に辞退のリスクと隣り合わせです。



しかし、学生が最終的に選ぶのは「一番条件が良い会社」ではなく、「自分の人生を託せると感じた会社（ストーリー）」です。 この「感情のスイッチ」を入れることができれば、条件の優劣に関係なく、辞退率は劇的に改善します。



本セミナーでお伝えするのは、精神論ではありません。


内定辞退率を70%から10%へ引き下げた実例に基づく、再現性の高い「採用ブランディング」の手法と、ブラックボックス化しやすい学生心理を可視化する「LINE戦略」です。



今年の採用を成功させるための「正しい関わり方」を、ぜひ持ち帰ってください。


こんな方におすすめ

・内定辞退・音信不通が続き、採用が不安定になっている方


・条件面では大手に勝てず、打ち手が見えなくなっている方


・学生に会社の魅力や想いをうまく言語化できていない方


・採用活動を属人的・感覚的ではなく、再現性のある仕組みにしたい方


・LINE運用を「連絡手段」から戦略ツールに変えたい方


登壇者情報


株式会社アローリンク
HRi事業部　部長
蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)



2016年に携帯販売代理店テレックス関西に入社後、新卒採用を担当し内定辞退率を70%から10%に改善。
グループ会社であるアローリンクで事業部を立ち上げ、"感情リクルーティング"や"採用マーケティング"を駆使して新卒採用戦略から担当者育成まで実施。
不人気業界や中小企業の採用支援に強みを持ち、現在はSNSマーケティングを中心に事業支援展開しデジタルマーケティング戦略の立案や実行支援も手がける。





セミナー概要

タイトル：【学生の感情を動かす5ステップ】新卒内定辞退70%→10%を実現する採用ブランディング


開催日　：A日程：2026年2月13日(金)　14:00-15:00


B日程：2026年2月24日(火)　14:00-15:00


開催形式：アーカイブ配信


参加費　：無料


定員　　：50名


登壇者　：蘓 伸太郎　(イケル シンタロウ)


■会社概要

会社名：株式会社アローリンク


設立：2014年1月6日


資本金：30,000,000円


代表者名：代表取締役社長 蓬莱和真


所在地：〒651-0096 兵庫県神戸市中央区雲井通4-2-2


URL：https://arrowlink.co.jp/


事業内容：採用コンサルティング業


　　　　　採用管理ツール「採マネnext≫」開発運営


　　　　　LINE API 企画・構築・運用サポート


　　　　　LINEマーケティングツール「Liny」運用サポート


　　　　　RPA運用コンサルティング


　　　　　AIシステム運用コンサルティング


　　　　　職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


認証・資格等：プライバシーマークの認定取得


　　　　　　　ISO/IEC 27001（情報セキュリティ）


　　　　　　　経済産業省　DX認定制度　認定事業者


　　　　　　　LINE Green Badge　認定資格取得者45名


　　　　　　　一般財団法人日本次世代企業普及機構 ホワイト企業認定 ゴールドランク


　　　　　　　有料職業紹介事業（許可番号28-ユ-300729）


　　　　　　　健康経営優良法人2025（中小規模法人部門）



■提供サービス


　・つながる採用マネージャー「Saimane」　　 https://www.arrowlink.co.jp/saimane


　・採用マーケティングツール「採マネnext≫」 https://line-next.com/


　・行政デジタル化サービス「持ち運べる役所」https://liny-gr.com/


　・就活支援サービス「AI就活サポたくん」　 https://ai-sapota.jp/


　・会社の魅力発信サービス「AI採用担当くん https://ai-tantou.jp/


　・採用伴走型紹介サービス「キャリアーク」　 https://careearc.jp/


　・採用パンフレット作成ツール「todoke」　 https://todoke.ne.jp/



