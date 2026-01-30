JIDが協賛・表彰式に参加 - 第10回「きれいな海のまち木更津コンテスト」受賞10点を表彰

日本賃貸保証株式会社

同コンテストは、J:COM 木更津が2016年から実施している木更津市内の小学校を対象としたポスターデザインコンテストで、ゴミのポイ捨て抑止とマナー向上を目的としています。第10回は市内から328作品が寄せられ、ホームページ上の一般投票で上位10作品が優秀作品に選定されました。

2026年1月24日（土）に、イオンモール木更津で開催された表彰式では、最優秀賞6点と優秀賞4点の計10作品が選ばれ、受賞した小学生たちが表彰されました。当日は、JID 代表取締役 梅田も出席し、お祝いの言葉を贈りました。

活動開始10周年を迎えた今回は、中の島大橋を中心にきみさらずタワーやきぬ太くん、潮干狩り、花火、市の花サツキ、市の木ツバキを織り込んだPRロゴが制作されました。PRロゴは港湾看板やポスターへ掲出され、地域の魅力と美しい海の大切さを広く伝えています。

第10回の選出作品は3月中旬頃から中の島大橋のある鳥居崎海浜公園に看板として掲出される予定で、さらに、歴代受賞作品の展示会を龍宮城スパホテル三日月の特設会場にて2月1日（日）より開催予定です。

JIDは今後も地域と手を取り合い、環境美化とマナー向上に貢献してまいります。

日本賃貸保証株式会社について

日本賃貸保証株式会社（JID）は、どなたにも差別なく安心して住宅に住まうことのできる社会の実現を目指して、1995年に創業しました。

「あらゆる人々のために、公平で公正な社会づくりに貢献していく。」

その実現に向けて、当社を中心とするJID GROUP一丸となって、これからも決して立ち止まることなく全力で事業に取り組んでいきます。

【会社概要】

社名：日本賃貸保証株式会社

代表：代表取締役 梅田 真理子

本社所在地：〒292-0067 千葉県木更津市中央3丁目4-23

資本金：1億円

事業内容：賃貸住宅の保証事業

HP：https://jid-net.co.jp

X：https://twitter.com/jid_group

JID GROUP紹介ムービー：https://youtu.be/6NCN_Qe95Dw



【JID GROUP】

日本賃貸保証株式会社（賃貸住宅の保証事業、HM24駆け付けサービス）

└https://jid-net.co.jp

JIDINVESTMENTS株式会社（不動産に関するコンサルティング）

└https://jid-investments.co.jp

ムービングマスタージャパン株式会社（運送事業）

└https://mmjnet.jp

ジョブスタイル株式会社（職業紹介、派遣事業）

└https://job-style.co.jp

特定非営利活動法人Standard Opinion Society（職業支援、教育支援、生活支援）

└https://sos-foundation.or.jp