早くも５刷決定！ 警察小説を書くために警察官になった異色の経歴。広島在住作家が広島を舞台に描く、警察ミステリー！

警察ミステリー小説『こちらはただの「落とし物係」です！──警察行政職員・音無遠子の流儀』が発売３カ月で５刷が決定するなど、全国各地で好評を博しています。



著者の仁科裕貴氏は、小説執筆のため警察官になったという異色の経歴の持ち主。小説の舞台は著者の出身地でもある"広島"です。人気シリーズ『座敷童子の代理人』の著者が満を持して刊行する、珠玉の警察ミステリー！

「昔から小説家を目指していましたが、学生のうちにデビューできなければ一度は就職が必要だと考えました。それなら作家としての強みになる仕事をしようと警察官を選びました。警察官時代に培った知識を生かして、今作を書き上げています。署内にいるのは、警察官だけじゃない。最強の"裏方"が事件に挑む新感覚ミステリーです！」（仁科さん談）

本書のあらすじ

広島県警皆実署会計課で働く音無遠子。ある日、会計課のもとに、小さな仏像の落とし物が届けられた。仏像に触れた瞬間、遠子の脳裏にマンションから女性が落下する映像（ビジョン）が視えてきて……。地味な事務員と強面刑事の凸凹コンビが、落とし物の記憶を頼りに謎に挑む警察ミステリー！

著者プロフィール

仁科裕貴（にしな・ゆうき）

広島県生まれ。奈良教育大学卒業。元公安警察官。第19回「電撃小説大賞」応募を経て、2014年に作家デビュー。主な著書に実写映画化された『初恋ロスタイム』や「座敷童子の代理人」シリーズ全10巻、「識神さまには視えている」シリーズ（いずれもメディアワークス文庫）など多数。

書誌情報

書名：こちらはただの「落とし物係」です！──警察行政職員・音無遠子の流儀

著者名：仁科裕貴

価格：990円（税込）

判型・ページ：文庫判・280ページ

発売日：2025年11月5日

ISBN：978-4-267-02477-1

発行：潮出版社

