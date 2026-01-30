「MARY QUANT 青山店」が２月13日（金）にオープン

株式会社 マリークヮント コスメチックス

株式会社 マリークワント コスメチックス（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：陶 正治）は、2026年2月13日（金）、東京・渋谷に「MARY QUANT 青山店」をオープンいたします。

化粧品、ファッション、雑貨、セカンドブランド「DAISY DOLL」に加え、店舗限定商品の販売なども予定しております。

URL： https://www.maryquant.co.jp/news/information/2601300930.html

また、MARY QUANT 青山店オープン記念スペシャル企画として、2026年2月13日（金）～２月15日（日）の３日間限定でオリジナルドリンクを販売するキッチンカーも登場いたします。ぜひお越しください。

■「MARY QUANT 青山店」 店舗概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/52030/table/155_1_52fddc237fe7f357c712740b824834b3.jpg?v=202601301051 ]

※当ショップでのお買い上げは、キャッシュレスのみ対応となります。

【ご来店プレゼント】

「MARY QUANT 青山店」にご来店いただいた皆様に記念のエコバッグを進呈いたします。

※おひとり様１個のみ、なくなり次第終了となります。

※画像はイメージです。

【限定商品】

デイジーワンポイントコットン カーディガン 各12,100円

フロントデイジー Tシャツ 各6,600円

デイジーロゴ トート 各4,950円

デイジーアクリル キーホルダー 1,650円

デイジーラバー キーホルダー 1,650円

デイジー缶 ミラー 1,100円

※価格はすべて税込み表示です。

※価格・仕様は変更になる場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

【OPEN記念キット】

今の時季にぴったりなコスメアイテムをお得な限定キットで販売いたします。

ボディ＆ハンドケアセット 3,850円

・マルチ オイル ジェル スペシャル レシピス

・ハンド クリーム スペシャル レシピス

・限定ミニタオル

・オリジナル巾着

保湿ケアセット 11,000円

・エクストラ トリート ローション

・エクストラ トリート デイ ミルク

・カラーシャイン フォー アイズ または リップス

・オリジナル缶ミラー 1個

※価格はすべて税込み表示です。

※内容は変更になる場合がございます。

※売り切れの際はご容赦ください。

【スペシャル企画】

「MARY QUANT 青山店」オープンを記念し、2026年2月13日（金）～２月15日（日）の３日間限定でキッチンカーが登場し、オリジナルドリンクを販売いたします。

※画像はイメージです。

※売り切れの際はご容赦ください。

■マリークワント コスメチックスとは

「自由に 自分らしく」― 1950年代にミニスカートを発表し、“スウィンギングロンドン”というカルチャームーブメントを創り出したファッションクリエイター、マリー・クワント。MARY QUANTのアイテムには、ありのままの自分を表現し、輝いてほしいという想いが込められています。

カラフルなコスメ、素肌を美しく整えるスキンケア、そして刺激的なファッションアイテムで「ルック」を作り上げる楽しみを感じていただくことが、MARY QUANTの願いです。

【会社概要】

会社名 ：株式会社 マリークワント コスメチックス

代表取締役社長：陶 正治

本社所在地 ：〒135-6004

東京都江東区豊洲3丁目3番3号豊洲センタービル4F

東京・渋谷の本社ビル建替え工事に伴い、2023年6月26日より仮移転しております。

事業内容 ：化粧品及び､ファッショングッズの製造・販売・輸出

公式HP ：https://www.maryquant.co.jp/

公式ECサイト ：https://www.mq-onlineshop.com/

公式Instagram：https://www.instagram.com/maryquant_official/

公式X ：https://twitter.com/maryquantjp

公式LINE ：https://www.maryquant.co.jp/line/

公式TikTok ：https://www.tiktok.com/@maryquant_official