「トシ・ヨロイヅカ」濃厚チョコレートとベリーの華やかなバレンタイン限定ケーキが新登場

株式会社サンセリーテ







商品名：ベル



バレンタインのこの時期にぴったりな限定ケーキが登場。


コク深いブラックベリーのショコラムースに、フランボワーズジュレとクリームの華やかさを添えて。


上品なライチの甘みがベリーの芳醇な香りをいっそう引き立てています。



プティガトー（カットケーキ）税込　800円


アントルメ（ホールケーキ）　税込　3,840円



トシ・ヨロイヅカ店舗にて1月28日～2月15日まで販売予定。


アントルメは2月13日～2月15日以外は要予約となりますので店舗へご相談ください。


その他人気のケーキも好評販売中


トシ・ヨロイヅカの代表作「ジャン・ピエール」

甘酸っぱいカシスのムースケーキ「カシス」

ピスタチオをふんだんに使用した「ベルナール」


店舗のアクセス

◆トシ・ヨロイヅカ　京橋エドグラン店


住所：〒104-0031　東京都中央区京橋2-2-1京橋エドグラン1F


最寄駅：東京メトロ銀座線「京橋」駅に直結・東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅　徒歩5分・


都営浅草線「宝町」駅　徒歩3分・JR「東京」駅　徒歩5分



◆トシ・ヨロイヅカ　ミッドタウン店


住所：〒107-0052　東京都港区赤坂9-7-2　東京ミッドタウン・イースト1F Ｂ-0104


最寄駅：都営地下鉄 大江戸線 六本木駅・東京メトロ 日比谷線六本木駅



◆トシ・ヨロイヅカ　アトリエ店


住所：〒168-0074　東京都杉並区上高井戸1-8-3ミュージックハイツ1F


最寄駅：京王線八幡山駅より徒歩1分



◆一夜城ヨロイヅカ・ファーム


住所：〒250-0021神奈川県小田原市早川1352-110


トシ・ヨロイヅカについて

オーナーシェフ・鎧塚俊彦が2002年に立ち上げたブランド。ヨーロッパでの8年の修行の成果と2年の準備期間から生まれた「素材から自分たちの手で愛情を込めて作り、そして確かな技術と真心で 菓子に昇華させて皆様の許へ」という理念を掲げる。


ライブ感を重視し、目の前でパティシエがスイーツを仕上げる「カウンターデザート」が特徴。エクアドルの自社管理農園でのカカオ栽培やレストランとパティスリーを併設した農園を運営するなど素材にもこだわりを持つ。


東京に3店舗（京橋エドグラン・六本木ミッドタウン・アトリエ店）・神奈川に1店舗（小田原　一夜城ヨロイヅカ・ファーム）を構える。


オンラインショップでも購入可能。



商号 ： 株式会社サンセリーテ（トシ・ヨロイヅカ）


本社 ： 東京都中央区京橋2丁目2番地1号 京橋エドグラン1階


代表者 ： 代表取締役 鎧塚 俊彦


事業内容 ： 洋菓子の製造・販売、パティスリー、農園運営