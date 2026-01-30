【株式会社CIO】厚さ4.98mm。世界最薄クラスのモバイルバッテリー「SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K」を販売開始

株式会社CIO

株式会社CIO（本社：大阪府守口市、代表取締役社長：中橋 翔大）は、世界最薄クラスのモバイルバッテリー『SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K』を8,980円（税込）にて、2026年1月30日（金）よりAmazon.co.jp、楽天市場のCIO公式オンラインストア、ならびに一部の家電量販店、直営店CIO STOREなどにて販売を開始いたします。応援購入サービスMakuakeにて実施したプロジェクトでは、3,800人以上の方に応援購入をいただきました。

本製品は、厚さわずか4.98mm、重さ約82gという極限まで薄く・軽い設計で、スマートフォンに重ねても“持っていないかのような”一体感をもたらします。Appleの「Find My（探す）」機能にも対応し、なくしやすいモバイルバッテリーに“安心”をプラス。さらに、MagSafe対応のQiワイヤレス充電・USB-C有線充電・パススルー充電にも対応し、必要な時に、すぐそばにあるバッテリーとして活躍します。

・製品名：SMARTCOBY ULTRA SLIM 3K

・カラー展開：シルバー、ブラック （※ブラックカラーの販売日は未定）

・メーカー希望小売価格：8,980円（税込）

・販売開始日 ： 2026年1月30日（金）

・Amazon：https://amzn.asia/d/hBadkvb

製品特長

■薄さにこだわり抜いた設計

厚さ4.98mm・重さ約82gのミニマル設計。 iPhoneの背面に装着しても出っ張らない、かさばらない。持ち歩いていることを忘れるほどの世界最薄クラスのモバイルバッテリーです。

薄型でも安心して使えるよう、筐体には0.3mm厚の高強度ステンレスを採用。薄くても、曲げや衝撃から内部を守る強度を確保しつつ、素材の上質感を活かした仕上げにこだわりました。表面はマット、側面は鏡面加工で、薄さと高級感を強調。さらにPVD処理や防指紋処理で、美しさが続くよう配慮しています。

■ Qiワイヤレス出力（MagSafe対応）

MagSafe対応で、スマホにピタッと吸着するだけで7.5Wの

ワイヤレス充電が自動でスタートします。Qi規格に準拠してい

るため、MagSafe搭載iPhoneとの互換性も安心。さらに

USB-Cケーブルを接続すれば、10W出力の有線充電も可能で、

シーンに応じた使い分けができます。

■必要な分だけ持ち歩く3000mAhという容量

容量は3000mAh。大容量で重くなる方向ではなく、「ちょっと足りない（不安な）時がある」を軽く解決するためのちょうどいい容量です。ワイヤレス充電では iPhone16を約0.4回、iPhone15を約0.5回、iPhone Airなら約0.55回の目安。外出先での“あと少し足りない”をしっかり補い、かさばらずに持ち運べるモバイルバッテリーです。

■Appleの「Find My（探す）」対応

AppleのFind My（探す）に対応したなくしもの防止タグを内蔵。iPhoneから位置確認・通知・サウンド再生で追跡でき、カバンに入れておけば万が一の置き忘れ防止にも役立ちます。さらに、モバイルバッテリーを使い切ってもFind My機能は約2か月動作し、製品を充電するたびにFind My側も同時に充電されます。

※写真はイメージです。本製品には磁石が内蔵されています。クレジットカードやICカードなどを 近づけたり挟んだりしないでください。磁気データやチップが破損する恐れがあります。

また、Find My機能をご利用いただくには事前のペアリング設定が必要です。

※Find Myは、Apple社認証の機能です。

製品仕様

CIOとお問い合わせについて

株式会社CIO(2017年設立)は『多機能と最新テクノロジーでわくわくする未来をつくる』を理念に掲げ活動しています。 充電器、モバイルバッテリーなどのスマートフォン関連製品を中心に、製品一つ一つにストーリーや思いを乗せた自社製品として新規製造することにこだわりお客様にお届けします。 製品を通じて多機能・高機能な製品ってこんなに便利なんだ！と子どものようなわくわくした気持ちをお届けしたい。そんな思いで社員一同『わくわくする最新ガジェット』をお届けする為努力を惜しみません。

・株式会社CIO 公式ホームページ：https://connectinternationalone.co.jp(https://connectinternationalone.co.jp)

・CIO公式X：https://x.com/cio_jp_official(https://x.com/cio_jp_official)

・CIO公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/c/ciojapan(https://www.youtube.com/c/ciojapan)

・CIO公式LINEアカウント：https://lin.ee/aToNrva(https://lin.ee/aToNrva)

・CIOクラウドファンディング公式LINEアカウント：https://lin.ee/oJOmGIh(https://lin.ee/oJOmGIh)

・取材、製品に関する お問い合わせはこちら：https://connectinternationalone.co.jp/contact/(https://connectinternationalone.co.jp/contact/)