【株式会社on the bakery】「クロワッサン」販売パートナー制度を強化

株式会社on the bakery（本社：神奈川県横浜市）は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツール「クロワッサン」の販売パートナー制度を強化します。

本制度では、パートナー企業様には見込み顧客のご紹介（取り次ぎ）をいただくだけで、その後の営業提案～導入に向けた設計・ご提案は当社が巻き取り支援。成約時には初回契約金額の20%を、紹介報酬として取り次ぎ依頼店様へお支払いします。パートナーの皆さまが営業リソースを抱えずに価値提供と収益化を両立できる仕組みとして、運用を強化してまいります。

制度強化の背景

販促施策の高度化が進む一方で、企業では「企画はあるが、実装・運用のリソースが足りない」「短期間でキャンペーンを立ち上げたい」といった課題が増えています。

そこで当社では、クロワッサンの提案・導入支援を当社側で巻き取り、パートナー企業様は紹介に集中できる体制を整備。より取り組みやすい制度として運用を強化します。

今回の強化ポイント

1）「紹介のみ」で完結：提案～導入は当社が巻き取り支援

パートナー企業様には、見込み顧客のご紹介（取り次ぎ）をいただきます。その後、要件整理、企画設計、提案、導入に向けた進行は当社が主体となって支援します。

2）初回契約金額の20%を紹介報酬として還元

成約時には、初回契約金額の20%を取り次ぎ依頼店様へ報酬としてお支払いします。

※報酬の支払い条件・手続きの詳細はお問い合わせ時にご案内します。

3）パートナーの提案負担を下げる運用設計を整備

紹介後の対応フローを標準化し、案件進行が滞りにくい運用を整えます（当社窓口での一次対応、提案準備、導入に向けたコミュニケーション設計など）。

こんな企業・事業者の方におすすめ

「クロワッサン」で実現できること

- 広告代理店／制作会社／SNS運用支援会社- システム開発会社／CRM・MA支援会社- イベント会社／キャンペーン運営代行- コンサルティング／運用支援事業者- 既存顧客に販促施策の提案機会がある事業者全般

「クロワッサン」は、ノーコードでオンラインガチャ・診断・アンケートを作成できるマーケティングツールです。

企業のキャンペーン施策において、参加ハードルの低いコンテンツで反応を取り、施策の企画～運用を支援します。

販売パートナー制度：参加方法

クロワッサンの詳細はこちらから :https://www.lp.croissant.buzz/

以下よりお問い合わせください。ご紹介の進め方、報酬条件、想定案件の進行フローをご案内します。

本件に関するお問い合わせ先

お問い合わせはこちらから :https://lp.croissant.buzz/contact/

株式会社on the bakery（広報）

E-mail：satou@onthebakery.co.jp

お問い合わせフォーム：https://lp.croissant.buzz/contact/

「クロワッサン」の効果と特徴

「クロワッサン」は、企業向けにオンラインガチャ・診断コンテンツを作成できるツールです。

ガチャやアンケートをオンライン上で行うことでユーザーの本音を獲得し、Webマーケティングの「率と量」を向上します。

「クロワッサン」の特徴を4つご紹介

1.3つのコンテンツを自社仕様にカスタマイズ可能！

「クロワッサン」では、質問に答えて楽しめる「オリジナル診断」、確率や演出を自由に設定できる「オリジナルガチャ」、自社仕様にカスタマイズ可能な「アンケートコンテンツ」の3タイプのコンテンツを1つのアカウントで作成可能です。

必要に応じて月ごとにコンテンツを変更したり、公開枠を増やして複数のコンテンツを同時展開したりするなど、効果的に運用できます。

2.マーケティング施策と連動したリード獲得を実現

「クロワッサン」を公式LINEと連携したり、X・Instagramのフォローを促す導線を設定したりすることで、SNS上の接点を拡大できます。さらに、診断・ガチャの利用前に独自設定のフォームを用意して、ユーザー情報を取得することもできます。

マーケティング施策と連動したリード獲得を、自然な導線で実現できるのが「クロワッサン」の強みです。

3.ユーザーの利用状況がひと目でわかるレポート機能

ガチャや診断コンテンツの利用者など、ユーザーデータをレポートで閲覧できます。

「診断・ガチャの利用者」「公式LINEの友達追加数」「SNSフォローページへの遷移数」「各結果・設問の分布数」などさまざまなデータを抽出できます。CSVはリアルタイム、ほか利用データも5分ごとに自動更新され、コンテンツ効果の見える化が加速します。

4.最短1日で公開可能。スピーディに施策を実行

「クロワッサン」の各種コンテンツは、わずか3ステップで作成・公開が可能です。

- アプリの種類を選択- デザインテンプレートを選択- コンテンツを設定して公開

最短1日でリリースできるため、タイムリーなキャンペーンやプロモーションにも柔軟に対応。スピード感を持ったマーケティング施策の実行を支援します。

「クロワッサン」の年間費用は約47万円ほど。

月額にすると4万円弱からというリーズナブルな価格設定です。

コスト面でもご安心いただけます。

株式会社on the bakeryについて

当社は、「創る私たちが没頭して、手にとる人々を夢中にする」をミッションに「クロワッサン」を開発・提供しております。

オンラインガチャ・診断アプリが誰でも簡単に作れる「クロワッサン」は2026年度までに1,000社の導入を目指しております。

＜会社情報＞

会社名 ：株式会社on the bakery（株式会社オンザベーカリー）

代表者 ：代表取締役 井戸 裕哉（イド ヒロヤ）

所在地 ：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい8F

事業内容：独自のマーケティングツール開発・提供、SNSマーケティング支援

URL ：https://www.onthebakery.co.jp/