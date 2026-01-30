【紀伊國屋・有隣堂で週間1位】ロボット工学出身のD2C経営者が解き明かす、頑張らない「幸せの仕組み化」。新刊『幸せハックの法則』が発売直後、3拠点の書店で首位獲得

リンテクト・ジャパン株式会社

D2C事業・経営コンサルティングを行うリンテクト・ジャパン株式会社（本社：埼玉県川越市、代表取締役：前田啓佑）は、代表・前田啓佑による著書『幸せハックの法則 ―― 時間やお金の幸せリターンを最大化する仕組み』が、2026年1月20日に株式会社評言社より出版されたことをお知らせいたします。

本書は発売直後より、ビジネスパーソンや若手層を中心に反響を呼び、東京・大阪・福岡の主要書店（有隣堂 ららぽーと豊洲店、紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店・高槻阪急スクエア店）にて、週間ランキング第1位を獲得しています。

●本書リリースの背景：努力が幸せに「直結しない」構造を変える

書籍概要書名：幸せハックの法則副題：時間やお金の幸せリターンを最大化する仕組み著者：前田 啓佑発売日：2026年1月20日仕様：四六判価格：1,760円（税込）

著者の前田啓佑は、大学院でロボット工学を修め、自動車メーカーで安全制御開発に従事した「エンジニア出身の経営者」です。その後、バックパッカーとしての世界放浪、中国での起業、年商数億円規模のD2Cブランド構築を経て、１,000人以上の人生と向き合ってきました。

現代日本は「タイパ（時間対効果）」や「コスパ（費用対効果）」を追求する技術が進化しているにもかかわらず、幸福度の実感が追いついていません。 著者はその原因を「リソース配分のズレ」と定義しました。 本書は、曖昧に語られがちな「幸せ」を、エンジニアリングの視点で分解。「限られた時間とエネルギーをどう配分すれば、最も効率よく幸福感（リターン）を得られるか」という、極めてロジカルな手法（ハック）を一冊に体系化しました。

●本書の特長：理系バンドマン・元バックパッカーが見つけた「仕組み」

精神論や根性論ではなく、再現性のある「仕組み」で人生を好転させるメソッドです。

●書店・読者からの反響

- エンジニア思考で「感情」をハックする意志の強さに頼るのではなく、環境を少しずつ調整することで、自然と心が上向く「仕組み」をつくります。- 「我慢」のコスパを見直すD2C事業で培った企画力を人生に応用し、無駄なストレス（コスト）を削減し、喜び（利益）を最大化します。- 遠回りした著者だからこそ語れる「人生のチューニング」理系バンドマン、世界放浪、脱サラ起業……。多様な経験を持つ著者だからこそ語れる、多様な生き方を肯定する視点を提供します。

発売後、以下の書店ランキングにて上位を獲得いたしました。

- 有隣堂 ららぽーと豊洲店：週間ランキング 1位- 紀伊國屋書店 ゆめタウン博多店：週間ランキング 1位- 紀伊國屋書店 高槻阪急スクエア店：週間ランキング 1位

読者からは「工学的アプローチで幸せを説く点が新しい」「経営改善のノウハウが人生にも通じると気づいた」「読後、すぐに動きたくなる」といった声が寄せられています。

【メディア関係者・講演依頼者様へ】

著者は「仕組み化のプロ」として、企業のコスト削減や組織改革の実績も多数ございます。 本書のテーマをビジネス現場に落とし込んだ、講演・セミナー・取材依頼を積極的に受け付けております。

お問い合わせフォーム：https://www.lintect.co.jp/contact.php(https://www.lintect.co.jp/contact.php)

MAIL: info@lintect.co.jp

TEL: 050-1793-8059

【著者プロフィール】 前田 啓佑（まえだ・けいすけ）

リンテクト・ジャパン株式会社 代表取締役 1986年生まれ、横浜市出身。東京工芸大学大学院工学研究科修了（ロボット工学専攻）。 自動車部品商社を経て、大手自動車メーカーにて安全制御システムの開発に従事。2014年、D2Cメーカー「リンテクト・ジャパン株式会社」を創業。 「ものづくり」と「仕組み化」を軸に、ワインセラーやカメラ防湿庫など自社ブランド商品を展開。Amazon・楽天ランキングNo.1を多数獲得し、年間300万アクセスを誇るブランドへ成長させる。 経営コンサルタントとしても活動し、半年で約1億円のコスト削減を実現するなど、資源の最適化と成果最大化のプロフェッショナル。「子どもが大人に憧れる社会」を目指し、論理と感性を融合させた「幸せハック」を提唱している。

【目次】

まえがき ーー 幸せを仕組み化して育てるために

第１章 幸せ感度をハックする ーー 幸せセンサーを磨く小さな習慣

第２章 時間をハックする ーー 幸せタイパで高める人生満足度

第３章 お金をハックする ーー 幸せコスパで深める人生経験

第４章 働き方をハックする ーー 幸せと成果を叶える仕事の基本術

第５章 生き方をハックする ーー 理想の幸せを手にする人生の脚本づくり

あとがき ーー 人生は、これから何度でも描き直せる

【商品概要】

書名：幸せハックの法則 ―時間やお金の“幸せリターン”を最大化する仕組み―

著者：前田 啓佑

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年1月20日

判型：四六判／212ページ

ISBN：978-4-8282-0756-8 C0030

発行：評言社

【本書のご購入はこちら】

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4828207562/(https://www.amazon.co.jp/dp/4828207562/)

・楽天ブックス https://books.rakuten.co.jp/rb/18477327/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18477327/)

・販売場所：全国の書店、ほか

■リンテクト・ジャパン株式会社 (LINTECT JAPAN Co.,Ltd.)

https://www.lintect.co.jp/

・代表取締役社長：前田 啓佑

・法人設立年月日：2014年6月20日

・資本金：1,000万円

・所在住所：〒350-1118 埼玉県川越市豊田本４丁目２－６

・事業内容：企画製造小売、コンサルティング事業等を展開