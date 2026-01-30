GLG、情報セキュリティの国際規格「ISO 27001」認証を取得

株式会社 Gerson Lehrman Group

世界最大級のグローバル・インサイト・ネットワークであるGLGは、情報セキュリティの主要な国際規格である「ISO 27001」認証を2025年12月2日付で取得したことを発表しました。包括的な監査を経て取得したこの認証は、GLGの基幹サービスの提供を支え、世界中のクライアント、エキスパート、および従業員のデータを保護する同社の情報システムの厳格さを証明するものです。

GLGのCEOであるジェマ・ポストルウェイトは、次のように述べています。

「GLGは、約30年にわたり築いてきたクライアントおよびエキスパートとの信頼の上に成り立っています。それは、常に最高水準を追求し、すべてのステークホルダーの情報を守るという揺るぎない姿勢の賜物です。今回の認証は、当社のシステムの強固さだけでなく、GLGの社員一人ひとりが信頼を守り続けている姿勢を示すものであり、大変誇りに思っています。」

ISO 27001は、国際標準化機構（ISO）によって2022年10月に発行された、情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）の国際規格です。GLGは、その中でも最新かつ最も厳格な規格であるISO/IEC 27001:2022の認証を取得しています。

GLGの最高情報責任者（CIO）であるシャーリアル・ラフィマイエリは、次のように述べています。

「この認証は、GLGの情報セキュリティプログラムの成熟度、グローバルなテクノロジー・セキュリティチームの献身、そしてクライアントやエキスパートのデータを保護するという会社全体のコミットメントを示すものです。今回の認証取得を誇りに思うとともに、今後も最高水準を維持し続けていきます。」

今回の認証は、4,000社以上のグローバル企業から信頼を得ているセキュリティおよびコンプライアンスのリーディング企業であるA-LIGNによって実施されました。A-LIGNは、ANSI National Accreditation Board（ANAB、米国国家規格協会）およびUnited Kingdom Accreditation Service（UKAS、英国認証機関認定審議会）から認定を受けた、ISO/IEC 27001の正式な認証機関です。

本認証に基づき、日本法人においても、世界水準に準拠した厳格な情報セキュリティ基準を適用し、すべての顧客データの安全な管理を徹底しています。

GLGは、世界最大級のグローバル・インサイト・ネットワークです。世界で230カ国から、約120万人の有識者・専門家にご登録いただき、企業が日々直面する様々なビジネス課題に、経験に基づく確かな知見をご提供することで、自信を持った意思決定を支えています。IT、製造・自動車、医療・製薬・ライフサイエンスを始めとする大手事業会社、コンサルティングファーム、金融サービス企業などさまざまな業界のリーディングカンパニーに、エキスパートインタビュー、アンケート調査（BtoB調査）、受託調査、海外調査など、有識者の知見を活用したさまざまなサービスをご提供しています。



公式ウェブサイト：https://glginsights.com/ja/