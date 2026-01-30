アンドアが「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に参画

株式会社日本人材ニュース社

人事専門誌「日本人材ニュース」を発行する株式会社日本人材ニュース社（東京都千代田区、代表取締役：吉越利成）は、企業の人材育成・組織開発を支援する優れた会社とサービスを紹介する「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」に、アンドア（神奈川県横浜市、堀井悠代表取締役社長）が参画したことをお知らせいたします。

「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」とは

「人事コンサルティング会社＆サービスガイド100選」では、日本人材ニュースが企業人事とコンサルティング会社への取材で蓄積した知識を活かし、「組織・人事コンサルティング」「人材育成・研修」「健康経営・ウェルビーイング」「HRテック」などの人材育成・組織開発を支援するサービスを提供している会社を対象に、１.健全なコンサルティング方針、２.高いコンサルティング能力、３.コンプライアンスの順守という基準で、人事関係者から推薦を受けて選定し、インタビューによって、サービスの強み、仕組み、方針などを紹介しています。

アンドア

未来の解答を探す「対話」の型を身に付け、価値創出ができる人材・組織づくりを支援します

【編集部の評価】

アンドアは、未来に向けた価値創出に社員一人一人が向き合えるように、組織のコミュニケーションの質を高めるためのコンサルティングを行っている。研修にとどまらず、受講後のフォロー、ワークショップや診断なども支援する。過去の延長線上で正解を探したり我流の話し合いを防ぐために、対話の型「きっかけ砂時計モデル」を用いて実践的なスキルを学べるプログラムを提供しており、大手企業の管理職800人の研修では満足度98％の評価を得ている。

https://jinzainews.net/jinjiguide/and-or/

