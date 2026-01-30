カファレル神戸北野本店で鮮やかな赤いバレンタインケーキ「インナモラーティ（恋人たち）」を２月限定発売

株式会社山本商店

2026年1月30日

イタリア・トリノ発の老舗チョコレートブランド「Caffarel（カファレル）」の日本での総輸入代理店業務及び製造・小売事業を展開する株式会社山本商店は、カファレルの定番アニバーサリーケーキの『ジャンドゥーヤ』を真っ赤に仕上げた限定ドルチェ、「インナモラーティ(恋人たち)」を2026年2月1日(日)から2月28日（土）までの期間限定で、神戸北野本店にて販売いたします。

■概 要

商品名 : インナモラーティ

販売価格 :3,456円（税込）

サイズ ：直径9cm

販売期間：2026年2月1日(日)～2月28日（土）

販売店舗：カファレル神戸北野本店 https://www.caffarel.co.jp/shop/kobe-kitano.html

商品詳細：カファレルの代表作「ジャンドゥーヤ」のチョコレートブリュレをビターチョコレートムースで包んだ、人気のチョコレートケーキがベース。ケーキの中にしのばせた甘酸っぱいラズベリージャムがアクセントになっています。その人気のケーキを真っ赤に仕上げたバレンタイン限定デザインが登場。"インナモラーティ(恋人たち)で一緒に食べるシーン”をテーマに特別なドルチェに仕上げました。周りにはイタリアでは幸せの象徴である"てんとう虫”と食べられるバラの花びらをデコレーション。深紅のネックレスのようなラズベリー風味のチョコレート菓子がケーキの華やかさを演出、食べるとサクッとした食感がアクセントに。トップのイチゴとハートのチョコレートがバレンタインを盛り上げます。

■カファレルについて

1826年創業のイタリア・トリノ発老舗チョコレートブランド。2026年に創業200周年を迎えました。

ヘーゼルナッツのペーストとカカオを配合した「ジャンドゥーヤチョコレート」を発明し、世の中に

広めました。以降、世界中で愛され続けています。

■カファレル公式オンラインショップ https://www.caffarel.co.jp/

■インスタ https://www.instagram.com/caffarel_hy/

■ジャンドゥーヤについて

カファレルの代名詞のチョコレート「ジャンドゥーヤ」。

カファレルが世界初で発明したジャンドゥーヤは、2025年生誕160周年を迎えました。ヘーゼルナッツペーストを28％も含み、滑らかなくちどけとナッツの芳醇な香りが特徴のチョコレート。多くの人に愛されているカファレル看板チョコレートです。

■会社概要

商号 ： 株式会社山本商店

取締役社長： 名取 至

所在地 ： 〒650-0034 神戸市中央区京町79 日本ビルヂング902

創業 ： 明治44年

事業内容 ： 輸出入業、国内卸売業、小売業、洋菓子製造販売

資本金 ： 4,000万円