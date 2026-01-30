【20・30代の方限定/参加無料】【東京・原宿開催】 ひとりだけど独りじゃない、”さっぽろで暮らす”を想像してみる夜。

札幌市

「札幌ではどんな生活ができるのだろう」「札幌にどんなサードプレイスがあるの？」そんな疑問を持つ20代・30代の皆さん。東京・原宿のWeWorkアイスバーグにて、札幌の「サードプレイス（自宅でも職場でもない第三の居場所）」をテーマにしたイベントを開催します。

よくある堅苦しい移住セミナーではありません。軽食を片手に、札幌で面白い場づくりをしている同世代のゲストと語り合いながら、そんな札幌ならではの、マイペースに街や人と関わる「居心地のよい居場所」を、東京で体感してみませんか？

20代・30代の方限定、事前受付（先着順）、参加は無料です。お気軽にご参加ください！

詳細・申込はこちら(https://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/event/20260225_event.html)



❄️ こんな方におすすめです

・今の生活に少し窮屈さを感じている方

・「移住」という言葉まではいかなくても、新しい暮らしに関心がある方

・自分の居場所（サードプレイス）を探している方

・地方の生活に関心がある方

・札幌への移住やUIJターンに興味のある方



❄️ GUESTS / ゲスト紹介

札幌で「人が集まる温かい場所」を作っているお二人をお招きします。

・赤坂 若菜 さん (PATTERN PLANNING株式会社 代表取締役)

札幌カルチャーマガジン【LAND】の運営をはじめ、クリエイティブスナック【+glass】では自ら店に立つなど、札幌に暮らす20-40代のつながりが生まれるコミュニティづくりに取り組んでいます。

・木村 裕 さん (Barオープン 運営)

神奈川県出身。大学進学をきっかけに北海道に魅力を感じ、完全に移住。北海道の企業に就職後、コミュニティ作りに興味を持ち、Barを開業。誰もが居やすい場作りを目指しています。



❄️ 開催概要

【日時】 2026年2月25日（水） 18:30 ～ 20:15（受付開始 18:00）

【会場】 WeWork アイスバーグ（原宿） 東京都渋谷区神宮前 6-12-18 ※ JR原宿駅・東京メトロ明治神宮前駅より徒歩圏内

【参加費】 無料（軽食・ドリンク付き）

【定員】 40名（事前予約制・先着順） ※ 20代・30代の方限定とさせていただきます。

【詳細・申込】https://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/event/20260225_event.html



❄️ タイムテーブル

18:00｜受付開始



18:30 - 19:15｜トークセッション

「札幌でサードプレイスを提供するゲスト2名によるトーク」 「誰かとつながりたい。自分を少し広げたい。」 そんな気分の時にふらっと寄れる、札幌の魅力的なサードプレイスをご紹介。場づくりのプロであるゲスト2名が、心地よい場所の見つけ方や、軽やかな人との関わり方をお話しします。

19:20 - 20:05｜フリータイム

ゲストや参加者と話してもよし、さっぽろのローカル雑誌を読むもよし。 軽食を食べながら、自分のタイミングで「札幌」と繋がる時間です。

20:15｜終了

詳細・申込はこちら

(https://www.city.sapporo.jp/somu/tokyo/event/20260225_event.html)■主催: 札幌市東京事務所