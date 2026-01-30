ニーリー、自治体・行政の公有地活用を支援する「月極駐車場統計データ」の提供を開始

株式会社ニーリー

モビリティSaaS・月極駐車場オンライン契約サービスのリーディングカンパニーである株式会社ニーリー（東京都中央区）が運営する「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp/(https://www.park-direct.jp/)）を通じて蓄積された広範なデータを、公共の利益および市場の健全化に役立てるべく、自治体・行政機関向けの「月極駐車場統計データ」として活用支援を開始することをお知らせいたします。



これにより、行政が所有・運営する月極駐車場や公営住宅に付帯する駐車場の賃料改定・新規設定において、データに基づいた客観的かつ適正な価格設定を支援します。

■ 背景と目的

行政が管理する公有地や公営住宅の駐車場運営において、賃料の設定は周辺の相場と比較し、適正な価格を設定することが求められます。

しかし、月極駐車場の相場情報は、コインパーキング等の時間貸し駐車場と比較して容易に入手可能なデータが少なく、周辺環境の調査や適正価格の算出に多大な工数がかかることが課題となっていました。

ニーリーは現在、2,000社を超える不動産管理会社等に「パークダイレクト」を導入いただき、約120万台の月極駐車場が「パークダイレクト」に掲載されています。

「パークダイレクト」は、駐車場市場の透明性を高め、利用者・オーナー様双方にとって安心な取引環境を構築することを目指しています。これまで民間向けに展開してきた統計知見を、公有地や公営住宅の適正な運用という公共性の高い領域へ還元することで、行政運営の最適化と地域社会の利便性向上に寄与してまいります。

■ 本サービスの特徴

本サービスは、行政機関が所有する月極駐車場の「適正な賃料設定」をサポートする行政限定のデータ提供サービスです。

- 信頼性の高い最新のデータ月極駐車場統計データをもとに、最新の募集賃料を活用しているため、精度の高い相場把握が可能です。- 公共事業における透明性の確保統計学的な根拠に基づいた適正な賃料算出を可能にすることで、行政としての公平な価格設定と、住民に対する高い透明性を担保します。

※実際の提供サービスイメージ

■ 今後の展望

ニーリーは、「パークダイレクト」を通じて駐車場のDXを推進するだけでなく、蓄積されたモビリティデータを活用し、より良い社会インフラの構築に貢献することを目指しています。今後も自治体との連携を強化し、地域住民の利便性向上と行政運営の最適化を支援してまいります。

▼サービス導入に興味のある行政のご担当者様はこちらからお問い合わせください▼

https://cl.park-direct.jp/contact/

■Park Direct（パークダイレクト）とは

「Park Direct（パークダイレクト）」（https://www.park-direct.jp）は、駐車場にまつわるあらゆる業務（集客・契約・決済・顧客管理）を一気通貫でデジタル化するモビリティSaaSです。月極駐車場の各種手続き（※2）を全てオンラインで完結させ、不動産会社様や借主様の駐車場契約・管理にまつわるアナログなプロセスを大幅に削減します。さらに、駐車場ごとのデータに基づきオンライン／オフラインを問わない様々な集客施策を設計、展開し、月極駐車場の稼働率アップ、オーナー様の収益アップに貢献いたします。

■株式会社ニーリーについて

業界No.1（※1）のサービス「パークダイレクト」を運営する、モビリティSaaSのリーディングカンパニーです。2013年の創業以来、大手事業会社や金融機関、資金調達を行ったスタートアップ企業を対象に、これまで数多くの新規事業に関する事業企画や戦略立案、高い技術力を活かした開発をメイン事業として行ってきました。2019年より、これまで培ったノウハウを活かし、「パークダイレクト」の運営を行っております。

社名：株式会社ニーリー

所在地：〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1丁目9-8

代表取締役：佐藤 養太

設立：2013年1月29日

資本金 8,802百万円（2024年9月末時点。資本準備金含む）

事業内容：

モビリティSaaS「Park Direct（パークダイレクト）」の運営

法人車両用駐車場管理システム「Park Direct for Business」の運営

1日単位の駐車場検索・予約サービス「ワンデイパーク」の運営

ウェブサイト：https://www.nealle.com

（※1）「月極駐車場のオンライン契約サービス」の「導入社数」（サービス導入をしている不動産管理会社数）と「オンライン契約可能台数」について、2022年12月・2023年12月の(株)エクスクリエによる対象各社（駐車場のシェアリングサービス・サブリースは除く）へのヒアリング調査、並びに、2024年11月・2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査およびデスクリサーチ。「オンライン契約者数」について、2025年11～12月の株式会社未来トレンド研究機構によるサービス提供事業者に対するヒアリング調査およびデスクリサーチ。

（※2）「募集、申込対応、審査、契約手続き、賃料回収、収納代行、各種書面の発行、更新・解約、コールセンターによる問い合わせ対応」に関わる手続きを指します。