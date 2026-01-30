日本各地と心つながる、故郷の逸品が赤坂に。「宝石ピクルス」が「ふるさとマルシェ2026 in 赤坂インターシティAIR」に出店決定

株式会社日本セレモ二ー

このたび、冠婚葬祭サービスを展開する愛グループが運営する公式通販サイト「FUREAI（フレアイ）」で販売中の、オリジナルブランド「DOLLIE（ドリィ）」の〈宝石ピクルス〉が、2026年2月18日（水）・19日（木）に赤坂インターシティAIRで開催される「ふるさとマルシェ2026 in 赤坂インターシティAIR」に出店いたします。

全国各地の“ふるさとの逸品”が集う本イベントに、〈宝石ピクルス〉は山口県下関市代表として参加する唯一の出店者となります。

〈宝石ピクルス〉について

〈宝石ピクルス〉は、「大阪・関西万博」への出品をはじめ、2025年度グッドデザイン賞、「OMOTENASHI Selection（おもてなしセレクション）2025」金賞を受賞するなど、その独自性と品質の高さが高く評価されています。

会場では、宝石のように美しい見た目と素材の魅力を生かしたピクルスを、ギフトや自分用として実際に手に取り、お選びいただけます。

宝石ピクルス 詳細はこちら :https://fureaishop.com/category/PICKLES/取り扱いサイトFUREAI（フレアイ）にてご覧いただけます宝石ピクルスの出店概要

・ 出店エリア：地下1階 AIRプラザ

・ 企画名：ふるさとマーケット

・ 開催時間：11:00～19:00

「ふるさとマルシェ2026」について

美味しくて、温かくて、懐かしい。

日本各地の“ふるさと”の魅力が集う「ふるさとマルシェ2026」は、土地に根ざした食や、作り手の想いが詰まった逸品を、全国各地のグルメや特産品を楽しめるマルシェイベントです。

全国各地の特産品や名物グルメが一堂に会し、日本の豊かさを五感で感じるひとときを提供します。

■ 開催概要

イベント名：ふるさとマルシェ2026 in 赤坂インターシティAIR

開催日時：2026年2月18日（水）・19日（木）

・グルメ：11:00～（※売り切れ次第終了）

・マーケット：11:00～19:00

会場：赤坂インターシティAIR

（〒107-0052 東京都港区赤坂1丁目8-1）

地下1階 AIRプラザ／地下1階 南サンクンガーデン／1階 エントランスホール

主催：日鉄興和不動産株式会社

共催：株式会社NTTドコモ

後援：港区

協力：

・株式会社グリーンパワーインベストメント

・赤坂インターシティマネジメント株式会社

「DOLLIE」について

「宝石ピクルス」は、2025年 オリコン顧客満足度(R)調査 ハウスウエディングにおいて、2年連続総合第1位を獲得した「FIVESTAR WEDDING」の結婚式場専属シェフパティシエが監修しています。

ウエディングケーキやスイーツ、引菓子の商品開発・監修を手がけるシェフの感性を生かし、

見た目の美しさと品質にこだわった商品づくりを行っています。

当日は、「DOLLIE」シェフパティシエが来場予定

当日は、「DOLLIE」ブランドを手がけるシェフパティシエが会場に来場し、商品づくりへの想いやブランドの背景について直接お伝えします。

ショコラティエ/シェフパティシエ 緑川 孝一

東京プリンスホテルで料理人としてスタートし、大阪全日空ホテルでパティシエに転身。全日空ゲートタワーホテルでシェフパティシエ就任の後、当グループ ブライダル部門のシェフパティシエ&ショコラティエに就任。

同ブライダル施設内パティスリーのディレクションおよび運営、商品（引菓子）の開発、オリジナルブランド商品の開発・監修を行う。

【DOLLIE公式Instagram】@dollie._official(https://www.instagram.com/dollie._official?utm_source=ig_web_button_share_sheet&igsh=ZDNlZDc0MzIxNw==)

この記事に関するお問い合わせ先

愛グループ（株）トレーダー愛

TEL：083-283-0088（代表）

E-mail：webmaster@aigroup.co.jp

愛グループ公式サイト：https://www.aigroup.co.jp/