経営支援クラウド「bixid（ビサイド）」、登録会計事務所数が1,500事務所を突破！

株式会社ＹＫプランニング

株式会社YKプランニング（所在地：山口県防府市、代表取締役社長：岡本 辰徳）が提供する、経営支援クラウド『bixid（ビサイド）』の登録会計事務所数が1,500事務所を突破いたしましたのでお知らせいたします。

会計事務所による顧問先支援の現場での活用が広がっており、月次報告や経営支援を目的とした登録が進んでいます。

全国の会計事務所が活用する「bixid」とは？

「bixid（ビサイド）」は、会計事務所が顧問先の経営状況を把握し、月次報告や経営支援をおこなうためのクラウドサービスです。

会計ソフトのデータをもとに、月次監査やレポート作成、経営分析を自動化し、会計事務所業務の効率化・標準化を支援します。

会計に対するイメージを一新する取り組みは、次のフェーズへ

「bixid（ビサイド）」は、2017年7月のβ版リリース以降、「会計は難しくて分かりづらいもの」というイメージを、経営を前に進めるための心強い味方へと変えていきたいという想いのもと、開発と改善を続けてまいりました。

このたび登録会計事務所数が1,500事務所を突破し、多くの会計事務所の皆様、そしてその先にいる中小企業経営者の皆様に、私たちの取り組みが着実に広がりつつあると感じています。

数字は本来、経営者が判断し、未来を考えるための材料であるはずです。しかし現実には、「よく分からないもの」「あとから結果として知らされるもの」になってしまっている場面も少なくありません。私たちは、そうした状況を変えるべく、会計事務所が効率的に業務を行える環境を整えることで経営者と向き合う時間を生み出し、経営者が数字をもとに意思決定できる環境づくりに取り組んできました。

こうした動きは、金融機関にとって、融資や企業評価のあり方を考える上で重要な変化だと考えています。過去の数字だけでなく、企業の意思や取り組み、未来への計画などの情報を共有し、判断に活かすための共通言語づくりに、私たちは貢献していきたいと考えています。

これからも「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、会計事務所と顧問先の対話を支える基盤として、機能とサービスの進化に取り組んでまいります。

bixid（ビサイド）

https://bixid.net/

株式会社YKプランニングが企画・開発・販売・サポートする経営支援クラウドです。多種多様な会計ソフトのデータに対応し、会計データの自動チェック機能から月次の経営状況の把握・現状分析や経営計画の作成など多彩なコンテンツを提供しています。

また、企業や会計事務所だけでなくコンサルタント、金融機関等とデータを共有する機能も備えており、無料でご利用を開始していただけるようになっています。インターネットブラウザやスマホ・タブレットなどマルチデバイス対応をしています。

株式会社YKプランニング

会社名：株式会社YKプランニング

代表者：代表取締役社長 岡本 辰徳

設立日：1986年1月6日

所在地：山口県防府市佐波1丁目13番1号

URL: https://www.yk-planning.com/



YKプランニングは「独りぼっち経営者を0に」というミッションのもと、全国の税理士・会計事務所と共に中小企業に伴走し、中小企業の「今」と「未来」を創造する経営支援プラットフォームを実現します。全ての中小企業経営者に会社経営をオモシロく、チームや社員が強くなれるサービスを提供し続けます。