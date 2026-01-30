【資格取得を応援】2026年　建設関係資格試験・検定案内ポスターを無料提供！

一般財団法人地域開発研究所

一般財団法人地域開発研究所（東京都文京区、理事長：青柳一郎）は、将来の地方創生を担う建設技術者を育成するため、施工管理技士の資格の取得を目指す方々を対象に、受検参考書（テキスト・問題解説集）を発行し、全国各地で受検講習会を開催しています。

当研究所は、毎年施工管理技士をはじめとする建設関係資格試験・検定案内ポスターを無料配布しています。

■ポスターの概要

願書販売期間・申込受付期間・実施日程・合格発表日・問い合わせ先などが一目でわかります

各資格の願書販売期間・申込受付期間・実施日程・合格発表・問い合わせ先などが一目でわかる、1年中大活躍するポスターです！施工管理技士の他にも、建築士、電気工事士などの主要資格の年間予定も掲載しています。紙媒体の送付の他に、当研究所ホームページにてPDFデータのダウンロードが可能です。併せてご活用ください。

・ポスターのご請求・ダウンロードは当研究所ホームページから可能です

・紙媒体をご希望の場合は、数量・送付先情報を入力の上、ご請求ください

※紙媒体のポスターは2月中旬発送予定

※枚数はお一人様あたり（1法人あたり）10部程度まで

ポスターのご請求・ダウンロードはこちら :https://www.ias.or.jp/siryo/siryo.php

■2026年も開講！「施工管理技士」受検講習会 申込受付中！

地域開発研究所HPのトップページより講習会の申込可能

当研究所では、1・2級施工管理技士（種目：土木・建築・管工事・電気工事・電気通信工事）受検講習会を実施しています。当研究所はこれまで累計約99万人の受講者をサポートしてきた実績により、制度改正に伴う新傾向の試験問題にもいち早く対応し、 新年度の試験合格を後押しします。

本講習会は、試験制度を熟知している講師が重点項目に的を絞り、短期集中で効率よく学習ができる機会となっております。

また、対面で受講できる会場コース・時間と場所を問わずに受講できるWebコースの２つから選んで受講が可能です！（併用して受講することも可能）

※一部Webコースのみの開講となります

施工管理技士（国家資格）取得のための最高の学習機会です。ぜひご検討ください！

講習会お申込みはこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/

■2026年版「施工管理技士」テキスト・過去解説集も発売中！

当研究所では、受検講習会でも使用する技術テキスト・2026年版の過去問題集を発売しています（一部順次発行）。特に問題解説集は、どこよりもていねいな解説で高い評価を受けてきたロングセラー商品であり、過去問題集の決定版です！

約半世紀の実績！ていねいでわかりやすいテキストと過去問題集書籍のご購入はこちら（地域開発研究所） :https://www.ias.or.jp/shuppan/shuppan.php?mode=list&gkb=new

【概要】

―工事現場に施工管理あり―

現場全体を俯瞰し、品質を確認するために駆け回り、スケジュールを管理し、職人さんたちへの声かけも欠かせない。

いつだって当たり前に存在し、いなければ現場が回らない。

そんな施工管理技士をさらに輝ける場所へと後押しをする。

そう、それこそが「地域さん」。

いつだって地域の中心に、新しい風を吹き込みながら。

地域の真ん中に“地域開発研究所”

一般財団法人 地域開発研究所 Webサイト

URL：https://www.ias.or.jp/

名称： 一般財団法人 地域開発研究所

理事長 ： 青柳一郎

設立 ： 1965年4月8日

所在地： 〒112-0014 東京都文京区関口1-47-12 江戸川橋ビル

事業内容 ： 建設技術者の育成、調査研究等に関する業務

