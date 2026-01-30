株式会社セルバンク

特定細胞加工物製造事業を展開する株式会社セルバンク（所在地：東京都中央区、代表取締役：北條元治、以下「当社」）は、医療法人社団凜旺の幹 シンシアガーデンクリニック高崎院（所在地：群馬県高崎市、院長：泉彰典）を提携医療機関とし、皮膚再生治療（以下「肌の再生医療」）に用いる自家培養真皮線維芽細胞の提供を開始いたしました。シンシアガーデンクリニック高崎院は美容皮膚科、美容外科を診療するクリニックです。新しい技術を積極的に取り入れながら、一人ひとりに適した治療を提供されています。

提供サービス https://cellbank.co.jp/hcps/safety_qualitycontrol/

■セルバンクについて

当社は、2004年に創業し、まだ「再生医療」という言葉が世の中に認知される前から細胞を提供し続けて参りました。2014年に施行された「再生医療等の安全性の確保等に関する法律」に伴い、2015年に厚生労働省より特定細胞加工物製造業許可を取得いたしました。

敷地面積約300平方メートル の大規模な細胞培養加工施設（CPC）を有し、細胞加工物の製造、保管を行い、肌の再生医療（美容分野）やひざの再生医療（整形外科分野）を提供する国内100院以上の医療機関と受託業務を行い、年間5,000件以上の培養を行っています。（2026年1月現在）

全国の医療機関への導入支援実績と、20年以上にわたる細胞保管実績を持つ当社の技術力を活用し、当社では運用面含め包括的に提携医療機関様の支援を行って参ります。

■シンシアガーデンクリニック高崎院からのコメント

「シンシアガーデンクリニックは、お客様らしさを大切にする、美しさの土壌を整える、お客様が満ち足りた気持ちでお過ごし頂ける“そんな居場所”と感じてもらえるようなクリニックを目指しています。自家細胞を用いた再生医療は、根本的なお悩みを解決するための選択肢の一つとしてご提案しています。これからもお客様の人生に寄り添い、美しさの維持・向上を通じて、その人生を応援し続けるパートナーであり続けます。」

■肌の再生医療とは

再生医療とは、細胞を使ってからだの失われた機能や組織に働きかけることを目的としており、その中で肌の再生医療は、自身の真皮線維芽細胞を培養し、皮膚の中で細胞が減少した部分に移植する美容療法です。真皮線維芽細胞には肌のハリや潤いを保つ、コラーゲン・ヒアルロン酸・エラスチンを生成する働きがあり、加齢などで減少した真皮線維芽細胞を移植して増やすことで、シワやたるみといった症状の改善が期待されます。また、自分自身の細胞のみを使用するため、効果が自然であることが特徴です。

■医療法人社団凜旺の幹 シンシアガーデンクリニック高崎院

〒370-0046

群馬県高崎市江木町1718-4

院長 泉彰典

URL https://www.sincere-gc.com/

診療内容 美容皮膚科、美容外科

■株式会社セルバンク

〒104-0054

東京都中央区勝どき 1-13-1 イヌイビル・カチドキ 3・4F

代表者 代表取締役 北條元治

URL https://cellbank.co.jp/

事業内容 特定細胞加工物製造事業、細胞保管事業、再生医療支援事業

■本件に関するお問い合わせ

株式会社セルバンク

担当部署：経営企画部

電話番号：03-5547-0207

Email：info@cellbank.co.jp