JOHNBULLのアップサイクルプロジェクト rebear by Johnbull（リベア バイ ジョンブル）2026年 春夏コレクションのLOOKBOOKが公開
rebear by Johnbull とは、【rebear＝生まれ変わらせる、再び生み出す】という意味を持つ、
JOHNBULLのアップサイクルプロジェクト。
サスティナビリティーの観点から、自分たちの生み出したものを再び消費してもらえるものに生まれ変わらせるために、製品や古着及び使用残生地を使い再び自分たちの手でリメイク製作を行っています。
・reabear by Johnbull 2026年春夏コレクション LOOKBOOK
TOP lot.RE261C02/\9,900 tax in
PANTS lot.RE252P03/\30,800 tax in(https://www.privatelabo.jp/item/91615634.html)
PANTS lot.RE261P03/\35,200 tax in
SWEAT lotRE261C06/\17,600 tax in
PANTS lot.RE251P03/\35,200 tax in
TOP lot.RE261C01/\10,000 tax in
PANTS lot. RE251P03/\35,200 tax in
HOODIE lot.RE261C08/\18,700 tax in
PANTS lot.RE252P03/\30,800 tax in
SWEAT lot.RE251C05/\16,500 tax in
PANTS lot.RE261P03/\35,200 tax in
SHIRT lot.RE261L04/\27,500 tax in
PANTS lot.RE252P03/\30,800 tax in
SHIRT lot.RE261L04/\29,700 tax in
SHIRT lot.RE261L03/\26,400 tax in
PANTS lot.RE261P03/\35,200 tax in
JACKET lot.RE261L05/\46,200 tax in
PANTS lot. RE251P03/\35,200 tax in
< rebear by Johnbull 2026年春夏コレクション LOOKBOOK >
【会社概要】
JOHNBULL
株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。
自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。
現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。
<公式サイト>
https://www.privatelabo.jp/
<公式インスタグラム>
JOHNBULL ＠johnbull_private_labo(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo/)
WOMENS @johnbull_private_labo_womens(https://www.instagram.com/johnbull_private_labo_womens/)