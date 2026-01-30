さらに完璧な生ビールへ「サッポロ生ビール黒ラベル」クオリティアップ

サッポロホールディングス株式会社

サッポロホールディングス(株)のグループ企業であるサッポロビール(株)は「サッポロ生ビール黒ラベル」を2025年12月製造分よりクオリティアップし、全国で順次発売します。

本商品は1977年に生ビール時代の先駆け商品として発売して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。「生のうまさ」と独自の「大人の世界観」を強みに、ビールにこだわる大人たちから性別・年代を問わず支持を集めています。

今回のクオリティアップでは、“研ぎ澄まされた一口目のうまさ”へのこだわりを進化させ、麦のうまみ、爽やかな後味の完璧なバランス、白く美しいクリーミーな泡に磨きをかけました。パッケージはこれまでのデザインよりも余白をつくり、スタイリッシュさ、シンプルさを追求しています。

また、黒ラベルの一口目のうまさを堪能するために創りあげた、黒ラベル専用のオリジナルビヤセラーが抽選で100名様に当たるオープンキャンペーンを2月2日(月)から実施します。

「サッポロ生ビール黒ラベル」は独自の世界観と生ビールのうまさを進化させ続け、これからもさまざまなお客様接点で、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びや大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。

■商品概要

1.商品名

サッポロ生ビール黒ラベル

2.パッケージ

250ml缶、350ml缶、500ml缶、334mlびん、500mlびん、633mlびん、10L樽、20L樽

3.品目

ビール

4.アルコール分

5％

5.純アルコール量

250ml缶:10g、350ml缶:14g、500ml缶:20g

6.発売日・地域

2025年12月製造分より順次切替・全国

7.参考小売価格

オープン価格

8.クオリティアップポイント

(中味)

“研ぎ澄まされた一口目のうまさ”へのこだわりを進化させ、麦のうまみ、爽やかな後味の完璧なバランス、白く美しいクリーミーな泡に磨きをかけました。

(パッケージ)

これまでのデザインよりも余白をつくり、スタイリッシュさ、シンプルさを追求。

■キャンペーン概要

1.キャンペーン名称

サッポロ生ビール黒ラベル「THE PERFECT BEER CELLAR」プレゼントキャンペーン

2.キャンペーン内容

黒ラベルの一口目のうまさを堪能するために創りあげた、黒ラベル専用のオリジナルビヤセラーが抽選で100名様に当たるオープンキャンペーン。このオリジナルビヤセラーは、黒ラベルの350ml缶、500ml缶、グラスを収納し冷蔵することができます。

※黒ラベル缶およびグラスは賞品に含まれておりません。

3.応募方法

サッポロビール公式Xアカウント(@SapporoBeer)をフォローして、応募期間中に投稿されるキャンペーン投稿を引用リポストし応募。

4.応募受付期間

2026年2月2日(月)10：00～2026年2月16日(月)23：59

5.応募資格

・日本国内にお住まいの満20歳以上の方

・Xアカウントをお持ちで、サッポロビール公式Xアカウント(@SapporoBeer)をフォローしている方

6.抽選

厳正な抽選のうえ当選者を決定し、ご当選者のみにサッポロビールX公式アカウントよりダイレクトメッセージにて当選のご連絡をします。

※当選はお一人様1回限りとさせていただきます。

7.賞品のお届け

2026年7月上旬頃を予定。

※やむを得ない事情により、発送が遅れる場合があります。

■「サッポロ生ビール黒ラベル」について

「サッポロ生ビール黒ラベル」は、1977年に「サッポロびん生」の名で誕生して以来、多くのお客様に愛され続けてきました。熱処理ビールが主役だった当時、生ビールの時代を切り開いた先駆け的商品です。麦のうまみと爽やかな後味の完璧なバランス、味や香りを新鮮に保つクリーミーな泡が特長で、何杯飲んでも飲み飽きない、ビール好きの大人たちに愛されるビールを目指しています。黒ラベルは「大人の☆生。」や「丸くなるな、☆星になれ。」をテーマに、大人たちが自分らしいビールを選ぶことができる喜びと、大人の自分を表現できる喜びを提供していきます。また、2019年より東京・銀座に「サッポロ生ビール黒ラベル」のフラッグシップビヤバー「サッポロ生ビール黒ラベル THE BAR」を構え、黒ラベルの世界観とともに、提供品質に徹底的にこだわった生のうまさを味わえる体験を提供しています。

サッポロ生ビール黒ラベル ブランドサイト：https://www.sapporobeer.jp/beer/

【消費者の方からのお問い合わせ先】

サッポロビール（株）お客様センター

TEL 0120-207-800