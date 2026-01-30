下着のプロと“理想の1枚”を共に創る！2億枚の実績を持つカドリールニシダが挑む、腰痛対策インナー開発。独自の立体技術で、腰痛ベルトに代わる新習慣を。ユーザー参加型で、確かなエビデンス取得を目指します。

株式会社カドリールニシダ

1969年創業、京都のOEM/ODMメーカーである株式会社カドリールニシダ（本社：京都市、以下カドリールニシダ）は、働く女性の腰の負担を軽減し、体幹をサポートする新しい女性用インナーの開発プロジェクトを、クラウドファンディングサイト「CAMPFIRE」にて開始いたしました。本プロジェクトでは、長年培った独自の立体パターン技術を駆使し、従来の腰痛ベルトの「蒸れる・苦しい・目立つ」という悩みを解消。エビデンスに基づいた安心感を届けるため、研究費用のご支援を募ります。

■「あなたの声が開発に活きる」支援者参加型の共同開発

本プロジェクトの最大の特徴は、単なる製品購入に留まらない「共同開発コース」を設けている点です。58年間、OEMメーカーとして表に立つことなく下着づくりに向き合ってきた私たちは、

今回、悩みを持つユーザーの皆様と直接対話しながら製品を共に磨き上げる開発に挑戦します。

共同開発コース１.（5,000円）：カラー選定や製品名のアンケート、オンラインでの開発進捗ミーティングに参加いただけます。

共同開発コース２.（10,000円）：１.の内容に加え、サンプルモニターとして実際の製品（上下1枚セット）をいち早く体験し、フィードバックを開発に活かさせていただきます。

「なんとなく良い」ではなく、働く女性が心から信頼できる「本物」を世に送り出すため、ユーザーの皆様と共に歩む挑戦です。

■ 58年の歴史が導き出した「サイドサポート理論」

カドリールニシダのものづくりの根幹には、初代パタンナーが提唱した「人の身体は前後からの圧力には弱く、サイドからの圧力には比較的強い」という独自の設計理論があります。 この理論に基づき、身体をサイドから支えることで、締め付けず苦しくない着心地ながら、美しいボディラインを整える3D視点の型紙製図手法を58年にわたり守り続けてきました。

効果計測では、この「原型」から生まれた下着には「体幹が整い重心が安定する」「呼吸が深くなる」といった、身体への有用性を示す結果が得られています。この卓越したパターン技術を、現代女性の悩みである「腰痛」の解決に役立てたいと考え、本プロジェクトが始動しました。

■ 現場の声から生まれた「腰痛ベルトに代わる」選択肢

きっかけは、開発メンバーが目の当たりにした介護・看護現場のリアルでした。分厚い腰痛ベルトに耐えながら働く方々の負担を、下着の技術で軽減できないか。 先行して実施した医療・介護従事者へのモニター調査では、「姿勢が整うことで足元が踏ん張りやすくなった（理学療法士）」「仕事をしていても辛くない締め付け感で、腰がホールドされる（看護師）」「着るだけで背筋が伸び、腰の重苦しさがスッと和らいだ（介護士）」といった高い評価をいただいております。

今回のクラウドファンディングでは、これらの「実感」を、専門機関による「科学的エビデンス（負担軽減の数値化）」へと昇華させるための研究開発費を募ります。

■クラウドファンディング概要

プロジェクトタイトル：【あなたの声が開発に活きる】毎日着られる下着で、女性の腰のストレスを減らそう！

実施期間： 2026年2月1日から2月28日

目標金額：150万円（All-in方式※）

※目標金額に満たない場合も、計画を実行し、リターンをお届けする。

■支援金の使い道：専門機関にて、前傾姿勢時の腰への負担軽減率を数値化するための研究費用

■プロジェクトURL：https://camp-fire.jp/projects/901120/view

製品について

アシストシェイパー＆ボトム

骨盤サポート力

体幹を整え、姿勢の安定と腰の負担軽減を両立。

可動域サポート力

背中を開けた設計で呼吸を深く、肩甲骨の動きも

スムーズに。

立体設計

奥行きのある構造で、立ち座りや屈伸もストレスフリー。

ヒップアップサポート

大殿筋をサポートする仕様で踏ん張る力がアップ。

■カドリールニシダについて

カドリールニシダは1969年の創業以来、圧迫感や違和感のない〈快適性〉、第二の皮膚のように密着する〈フィット性〉、日常の動きに連動する〈運動性〉全てに優れた下着づくりを目指し、人体の骨格や厚みなどを徹底的に研究した結果、脇からボディを支える独自のパターン設計理論「サイドサポート理論」を構築しました。

それにより、圧迫感が少ない快適な着け心地と、動きやすくズレにくいという理想を叶え、これまでに国内外100社以上、総生産枚数2億枚以上のOEM実績がございます。



【会社概要】

社名：株式会社カドリールニシダ

本社所在地：〒600-8102 京都市下京区五条通河原町西入本覚寺前町830番地京都エクセルヒューマンビル２Ｆ

代表取締役：井上 薫

事業内容：ファウンデーション＆ランジェリーのオリジナル企画開発による製造卸売業

設立： 1969年1月

HP：https://www.quadrille.co.jp/