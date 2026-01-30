マイページ・チェックアウトページに自分が保有しているクーポン一覧を表示できるShopifyアプリ「Discount Deck」を正式リリース【Bouquet株式会社】
世界で数百万店舗で使われているコマースプラットフォーム「Shopify（ショッピファイ）」の拡張性を活かし、Shopifyストア向けの新アプリ「Discount Deck（ディスカウントデッキ）」を正式リリースしました。
本アプリは、顧客が自身の保有するクーポンコードを一覧表示できる機能を提供し、ECストアにおける決済完了率の改善の向上を支援します。
Discount Deck｜クーポン一覧表示でカゴ落ち対策
■ Shopifyアプリ：Discount Deckでできること
- 顧客が保有しているクーポン一覧がマイページ・カートページ等の任意の箇所に掲載が可能です。
- 一覧に表示するクーポンは、アプリの管理画面から表示する／表示しないの設定がそれぞれ可能です。
- 一覧に表示するクーポンに対し、「画像」・「テキスト」の設定が可能です。
- Shopifyの「お客様アカウント」機能にも対応済みのため、新仕様のマイページにも表示が可能です。
- Shopify Plusプランご利用のマーチャントに限り、チェックアウト画面（クーポンコード入力画面）での表示が可能です。
■ 開発面の特徴
Shopifyの標準機能を最大限活かしたデータ設計
保有しているクーポンデータは「顧客メタフィールド」に格納を行っております。
そのため、アプリウィジェットを使用したご利用の他、デザインカスタマイズ性の担保やShopifyが提供しているAPIを使用した外部サービスとの連携が容易となります。
アプリサーバーに個人情報を持たないビジネス開発設計
Discount Deckは、アプリサーバー側で一切の個人情報を保持しない設計での開発となっております。
これにより、アプリ起因の個人情報流出等のセキュリティリスクがなく、安心してご利用いただけます。
大規模マーチャントの利用を考慮した、拡張性のある技術設計
顧客数100万を超えるマーチャントにも複数実績があり、アプリ側に瞬間的なアクセス過多がある場合でも正常に稼働することを確認しております。
開発側へのエラー監視・通知等の機能の搭載もあるため、万が一、エラー等があった場合でも迅速な対応やサポートが可能となっております。
■ デザイン面の特徴
ブランドの世界観の反映
クーポンそれぞれに対して、「画像」「テキスト」を入れることができます。
- 誕生日クーポンであれば、誕生日の画像を
- 限定セールであればセール案内を
クーポン画面で表示させることができます。
単純なクーポンコードの送付ではなく、ブランドらしさに貢献できるデザインとなっております。
利用期限の催促
クーポンの設定を見て、利用期限が近くなると、「あと◯日で期限切れ」という見た目に自動で変わります。クーポン利用率の促進に貢献致します。
■ 設定方法
簡単3ステップで設定が可能です。
1. クーポンの表示設定を行ってください（任意）
クーポン詳細画面（Discount Deckアプリの「クーポン一覧」画面より、クーポン名をクリックした際に表示される画面）
それぞれのクーポンに対し
- 画像
- クーポンの説明
- 備考
を設定できます。
※ブランドの世界観の反映・クーポン利用に際した注意点を事前に伝えることができるようにしております。
2. マイページに表示させるクーポンコードを選択します
クーポン一覧画面（管理画面「ディスカウント」から発行したディスカウントが自動で表示されます）
サイト上に表示したいクーポンコードを選択し「同期する」ボタンを押すことで、それぞれの顧客が今使用できるクーポン情報を顧客情報に書き込む同期処理が走ります。
3. サイト上の見た目の設定を行い、保存ボタンを押すことで公開
テーマの編集画面にて各種文言の変更やブランドカラーの設定が可能です
サイトの見た目につきましては、テーマの編集画面からアプリを読み込み設定を行うだけで完了します。
■ 今後の開発ロードマップ
Discount Deckは、以下の開発を行い、サービス向上を予定しております。
- 分析画面の作成
- - クーポンの使用率がわかり、クーポン施策の効果が一覧で分かる画面の作成
- Shopify Flowとの連携
- - 通知機能との連携など、マーケティング施策をより加速できるような機能の開発
※上記はあくまでプレスリリース時点の今後の開発予定となります。ご利用マーチャントのご要望に応じ、ロードマップは予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。
■ 開発の背景
クーポンはECにおける有力な販促手段の一つではあるものの、実際の運用では「クーポンが届いても忘れられる」「コードをどこで使うか分からない」といった課題が多く、活用されずに終わるケースが少なくないため、「クーポンコードを持っているはずだが見つからない」「使い忘れてしまった」といった問い合わせの削減を行い運用業務を効率化と売上の拡大を狙うために開発を行いました。
■ 導入効果
- チェックアウトページでの決済完了率の向上
- - 導入により昨年比12%の向上（アパレル企業）
- - 導入により昨年比7%の向上（食品企業）
- クーポンに関係する問い合わせ件数の削減
- - 導入により前期比15%の削減が実現（アパレル企業）
■ ご利用中のお客様からの声
「Discount Deck」の導入により、注文画面からの決済完了率が大幅に改善されました。 従来は決済画面でディスカウント情報を訴求することは技術的なハードルが高く、カゴ落ちの課題となっていましたが、本アプリの導入で複雑な開発をすることなくスムーズにクーポン情報を表示できるようになりました。 特に、弊社が注力しているマイレージプログラムにおいて、リワード（特典）クーポンの利用率向上は重要課題でしたが、Discount Deckはその活用を強力に後押ししてくれています。CRM戦略においても欠かせないツールです。
ー アンカー・ジャパン株式会社 執行役員／事業戦略本部長 芝原航
■ アプリ概要
アプリ名：Discount Deck（ディスカウント デッキ）
価格：月額24.99ドル～（5日間の無料トライアルあり）
アプリインストールはこちら(https://apps.shopify.com/Discount-Deck?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_campaign=2601)
サポートデスク(https://docs.channel.io/bouquet-inc/ja/categories/Discount-Deck-16bc8373)
本プレスリリースをご覧になったマーチャントさま限定で、以下のコードをお問い合わせに送信していただければ、弊社にて初期設定、使用開始までのサポートをさせていただきますのでよろしくお願い致します。
特典コード：PRYCMNF
■ 開発提供元
Bouquet株式会社
Bouquet（ブーケ）株式会社は「最適な技術の組み合わせで、ビジネス価値を咲かせるサービスを提供し続ける」をコンセプトに、Shopifyアプリ開発事業を行っている会社です。
https://bouquet-inc.com/
