【fufu × LEAN BODY】ヘアカラー専門店「fufu」とオンラインフィットネス「LEAN BODY」が異業種コラボレーション ！

株式会社LEAN BODY

日本最大級のオンラインフィットネスサービス「LEAN BODY（リーンボディ）」を提供する株式会社LEAN BODY（本社：東京都渋谷区、代表取締役：中山 善貴）は、この度、ヘアカラー専門店 「fufu」を運営する株式会社Fast Beauty（本社：東京都港区、代表取締役社長：高橋 賢）との協業を開始いたしました。

本協業を通じて、両社は「美容意識の高い現代女性の、トータルでの美と健康」をテーマに、互いのサービスを通じて相乗効果を生み出す取り組みを展開してまいります。

◼️提携の背景

fufuをご利用のお客様は、髪色のメンテナンスを通じて、常に外見の美しさを追求されている方々です。一方、オンラインフィットネス市場の拡大に伴い、美容意識の高い層の間では、ヘアケアやスキンケアと同じように「健康的な身体づくり」や「内側からの自信」への関心が高まっています。

LEAN BODYは、自宅で手軽に1,000種類以上のレッスンを受けられる利便性から、忙しい日々を送る女性から高い支持を得ています。fufuとの協業により、「fufuで外見を磨き、LEAN BODYで内面を整える」という新しい美のサイクルを提案し、お客様の生活の質（QOL）向上を目指します。

◼️連携の概要

協業の第一弾として、両社の顧客接点における多角的なプロモーションを実施します。

(1) fufu店舗内サイネージでの動画広告配信

fufuの各店舗内に設置されたサイネージにて、LEAN BODYの魅力や「令和版ビリーズブートキャンプ」を紹介するプロモーション動画を放映いたします。

ヘアカラー施術中の待ち時間を利用し、美容意識の高いお客様へ視覚的にサービスをアピールすることで、外見の美しさを追求する時間と、内面の健康への意識を高める時間を連動させます。

(2) 会員制ECサイト「fufu+」での記事コンテンツ掲載

fufuが運営する会員制ECサイト「fufu+」にて、LEAN BODYの魅力やエクササイズをテーマとした記事コンテンツを掲載いたします。

＜記事の主な内容＞

「令和版ビリーズブートキャンプ」の紹介： 社会現象を巻き起こした人気プログラムが、より手軽に自宅でできる「令和版」としてLEAN BODYで独占配信されていることを訴求。fufuご利用のお客様が取り組みやすい「5分で完結する初心者向けのエクササイズ動画」を紹介します。

記事URL：https://store.fufuplus.jp/blog-news-detail/10625



ヘアカラーで外見の自信を、フィットネスで内面の健康と自信を得る、トータルビューティーの重要性を啓発します。

■ LEAN BODYの特長

LEAN BODYは、運動が苦手な初心者でも楽しく続けられる日本最大級のオンラインフィットネスサービスです。

自分の生活リズムに合ったレッスン時間を選ぶことができ、AIがあなただけのフィットネスプランを提案してくれるので、運動が苦手な初心者でも楽しく続けることができます。

・短時間レッスンが充実

5～10分でできるストレッチや産後ケア、肩こり・腰痛の改善メニューなど、生活に寄り添う内容を提供。

・1000本以上の多彩なレッスン

ヨガ、ピラティス、ダンスエクササイズ、ビリーズブートキャンプに加え、親子で一緒に楽しめるレッスンなど、多彩なコンテンツを自宅で楽しめます。

・移動不要の手軽さ

家事や仕事の合間など、“自分のための時間”が取りづらい方でも続けやすい環境を提供します。

■ヘアカラー専門店fufuについて

ヘアカラー専門店fufuは、「キレイな髪で、毎日をにこやかに。」というコンセプトのもと、お買い物の合間やお仕事の帰りに、ふらっと入りやすく、時間をかけずに、ムラなくツヤのある髪が手に入るサービスを提供しております。プロによるクオリティの高い施術と良心的な価格、予約不要で来店可能の便利さ、シャンプー完了まで60分という手軽さなど、リーズナブルな価格を実現しながらも妥協のないサービスを提供しています。忙しい女性が、白髪染めからファッションカラーまで、髪のキレイを手軽に保てる新しい美容室の形として、国内外で150店舗を展開しています。

公式サイト：https://fufucolor.com/

LEAN BODY

会社名：株式会社LEAN BODY

本社所在地：東京都渋谷区道玄坂1丁目22－9 渋谷道玄坂ビル AD-O 10F

設立：2015年12月17日

代表者：代表取締役 中山善貴

資本金：10,000万円

事業内容：オンラインフィットネスサービス「LEAN BODY」の運営



コーポレートサイト ：https://lean-body.co.jp/

サービスサイト：https://lp.lean-body.jp/