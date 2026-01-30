TVアニメ『リコリス・リコイル』×国産時計ブランドKENTEXコラボレーションウォッチ発売開始

株式会社 ケンテックスジャパン

自衛隊時計も手がける国産時計メーカー 「ケンテックス」 が展開するアニメコラボレーションプロジェクト 「＆C」。

Culture（カルチャー）、Character（キャラクター）、Collaboration（コラボレーション）など多彩な“C”をキーワードに、すでに数々の作品とのコラボウォッチを世に送り出し、日本のものづくりとアニメ文化が融合した、こだわりのコラボウォッチを手がけています。

最新作となる、TVアニメ『リコリス・リコイル』とのコラボレーションウォッチは、2026年1月31日(土)より販売開始いたします。

『リコリス・リコイル』×ケンテックス：https://kentex-shop.com/lycoris2025/

KENTEX Official Web site URL：http://www.kentex-jp.com/

＆Cコラボプロジェクト URL：https://kentex-shop.com/andc/

■自衛隊時計を手掛ける国産時計メーカーKENTEXとリコリス・リコイルがコラボレーション！

本モデルは、電池交換不要の日本製ソーラー駆動を搭載し、ミリタリーウォッチに欠かせない高い視認性と100M防水性能を兼ね備えています。リューズが手首に当たりにくいケース一体型設計や、NATOベルト穴のほつれを防ぐレザー補強など、日常からアウトドアまで実用性を重視した仕上がりです。

■錦木千束モデル

文字盤は、千束のキャラクターカラーをイメージしたレッドを採用。12時の位置にはリコリス校章、3時の位置には千束の銃のシルエットをデザイン。秒針は千束の非殺傷弾をイメージ。文字盤3時の位置にデザインされた、千束の銃シルエットと併せて楽しめるデザイン。裏蓋には、DAの刻印と共にChisatoの文字と限定300本生産のシリアルナンバーを刻印。

■井ノ上たきなモデル

文字盤は、たきなのキャラクターカラーをイメージしたブルーを採用。12時の位置にはリコリス校章、3時の位置にはたきなの銃のシルエットをデザイン。秒針はたきなの弾丸を再現。文字盤3時の位置にデザインされた、たきなの銃シルエットと併せて楽しめるデザイン。裏蓋には、DAの刻印と共にTakinaの文字と限定300本生産のシリアルナンバーを刻印。

■電池交換不要のソーラー発電式／輝度の高いスーパールミナス

ムーブメントには、フル充電で最大4ヵ月駆動する日本製ソーラーモジュールを搭載し、電池交換が不要。強蓄光のインデックスと針は暗闇でも高い視認性を発揮し、さらに秒針が15秒を指すと、3時位置の銃口から放たれる弾丸の軌道が夜光で浮かび上がる特別なギミックを演出。高い実用性と遊び心を兼ね備えた、日常使いにもコレクションにも応える一本です。

■価格と製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/67_1_1c7c248f740e6f529fb8c9508efa1b3a.jpg?v=202601301051 ]

ご予約はKENTEX公式オンラインストアまたは、ケンテックスブティックにて可能です。

■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/(http://www.kentex-jp.com/)

■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/(https://kentex-shop.com/)

■KENTEX オフィシャルブティックURL https://www.kentex-jp.com/showroom/(https://www.kentex-jp.com/showroom/)

※オフィシャルブティックではサンプルの展示も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産

(C)Spider Lily／アニプレックス・ABCアニメーション・BS11