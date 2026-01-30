岸和田市が『アイドルマスター』シリーズ 20th Anniversary パネルオファープロジェクト「オファマス」に参加！？その理由は、、、
オファマスとは？
『アイドルマスター』シリーズのアイドルたちのパネルが全国の企業・自治体に出張し、各スポットの顔として、笑顔を届ける企画です。詳しくは下記URLをご確認ください。
https://idolmaster-official.jp/20th_anniversary/offer_pj
参加の目的は？
岸和田市は、多くの方にだんじりのまちとして知られていますが、それだけにはとどまらない多彩な魅力を持つまちでもあります。例えば、続日本100名城にも選ばれている「岸和田城」、古くから紅葉の名所として知られる「牛滝山大威徳寺」、農業や水産業も大阪府内トップクラスを誇ります。しかし、そのような魅力があまり知られていないという課題があります。この「オファマス」に参加したことをきっかけにだんじり祭だけにはとどまらない岸和田市の多彩な魅力を多くの方に知っていただきたいと思い参加を決定しました。
パネル設置期間や設置場所は？
設置期間
2026年1月30日（金曜日）から7月31日（金曜日）
設置場所
岸和田だんじり会館
住所：大阪府岸和田市本町11番23号
開館時間：10時～17時（入館は16時まで）
休館日：月曜日（祝日は開館）
岸和田だんじり会館の詳細はこちらから(https://kishibura.jp/danjiri/)
オファーしたアイドルは？
学園アイドルマスターの「葛城リーリヤ」さん
葛城リーリヤさんにオファーした理由は？
本市には和泉葛城山という山があり、また、本市のシンボル的存在である岸和田城から和泉葛城山を望むことができます。さらに、大阪府指定無形民俗文化財の「葛城踊り」がある等、「葛城」という名前に親しみと縁を感じ、「葛城リーリヤ」さんにぜひ本市のPRをしていただきたいと思いオファーをしました。
大阪府指定無形民俗文化財「葛城踊り」
和泉葛城山頂にある八大竜王社の氏子である山麓の五か村が降雨を祈願、または感謝するために行う踊り。毎年8月14 日夕刻に美しい衣装に身を包んだ子ども達の踊りと囃子が奉納されています。
和泉葛城山
大阪府と和歌山県の県境に位置する標高858メートルの和泉山脈の山 。山頂付近に広がるブナ林は、暖帯限界に近い地に群生する貴重な林として、国の天然記念物に指定されています。
葛城町
かつて葛城町ではだんじり祭は行われていませんでしたが、住民の親睦と団結の象徴として、平成8年に有志が稲葉町西のだんじりを購入。平成11 年から東岸和田駅前パレードに参加しており、現在は北町の先代だんじりを購入し曳行を続けています。
※写真は葛城町のだんじり
アンケート回答者には、オリジナルノベルティグッズをプレゼント！
期間中、岸和田だんじり会館にお越しいただいた方に、「オファマス」の取り組みや岸和田市のイメージ等についての簡単なアンケート調査を実施します。アンケートにご回答いただいた方には、オリジナルノベルティグッズをプレゼントします♪もらえるグッズは時期により異なりますのでご了承ください。
缶バッチのイメージ画像
〈配布予定のノベルティグッズ〉※なくなり次第終了
缶バッジ：１月30日（金）から配布
コースター・シール・ポストカード：３月中旬以降から配布予定（※現在、制作準備中のため内容が変更になる場合があります。）
問合せ先
岸和田市
住所：大阪府岸和田市岸城町7番1号
担当：総合政策部広報広聴課シティセールス推進担当
電話：072-423-9653
メール：kouhou@city.kishiwada.osaka.jp