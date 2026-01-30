最優秀賞には賞金100万円を贈呈！「第10 回価値デザインコンテスト」エントリー受け付け中！

公益社団法人日本青年会議所

公益社団法人日本青年会議所では、今年で10回目の開催となるビジネスコンテスト「第10回価値デザインコンテスト」のエントリーを2026年3月31日（火）まで受け付け中です。

価値デザインコンテストとは

「価値デザインコンテスト」ホームページ :https://www.jaycee.or.jp/valuedesign/

本コンテストは、「価値デザイン経営」に基づき、経済的価値だけでなく社会的及び文化的要素を含む多様な価値を創造し、地域の共感を得る新しいビジネスアイデアを発掘するコンテストです。受賞者の表彰にとどまらず、企業、団体、自治体や投資家とのマッチングを支援し、広報などの情報発信をサポートすることで、ビジネスプランの実証と事業化を強力にバックアップし、受賞者の挑戦を継続的に後押しします。

2017年に第1回を開催して以降毎年開催し、エントリー総数は2023年に113件、2024年に237件、2025年に381件と、年々全国からの注目が高まっています。

開催概要

■募集ビジネスプラン

地域社会のニーズや特性を深く理解し、その上で地域住民や地元企業、自治体などと積極的に関わり、共通の利益を追求するものとします。これから立ち上げる新規事業も対象です。

【例】

- 地域の困りごと解決- 環境・福祉・教育のアップデート- テクノロジーを活用した新サービス- 文化・まちづくり・コミュニティ活性化- 誰かの“生きづらさ”を軽くする仕組み など■審査基準- 社会的インパクト- 実現可能性- 革新性- 幸せ■対象

社会課題解決を目指す起業家や学生、地域企業経営者など。

「起業家又はそれに準ずる者」であれば、法人・団体・個人を問いません。

【例】

- 社会課題解決プランをお持ちの起業家- 学生・若手のクリエイター- 地域コミュニティ実践者 など■エントリー方法

以下のエントリーフォーム より必要事項をご入力の上、ご応募ください。

第10回価値デザインコンテスト エントリーフォーム(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3uLywXFht6xxgbXwhinveBdnpXzTrT8XHBeNRTTWjnNQ2-g/viewform)

■エントリー締め切り

2026年3月31日（火）23時59分まで

スケジュール

■エントリー期間

2026年1月1日（木）～2026年3月31日（火）

■一次審査（書類審査）

※審査結果は、2026年4月30日（木）以降、順次メールにてご連絡いたします。

■二次審査（動画審査）

※一次審査通過者には、7分間のプレゼンテーション動画を2026年5月15日（金）までにご提出いただきます。

■結果発表（各受賞者通知）

2026年6月10日（水）

■表彰式

2026年6月21日（日）（予定）

※東京都内にて開催予定

■その他

受賞者とゲスト審査員によるビジネスピッチイベントの開催を2026年7月18日（土）に予定しています。

表彰について

- 内閣総理大臣賞（最優秀賞）

優秀な成績を収めたビジネスプランには、ビジネスの実現を加速させるための資金として、賞金100万円の贈呈を予定しています。

- 経済産業大臣賞- デジタル大臣賞- 環境大臣賞- 文部科学大臣賞- 日本青年会議所会頭賞- NIKKEI THE PITCH賞

※各省庁については申請中です

【過去最優秀賞受賞ビジネスプラン】

- 第9回（2025年）：AIフレイルバンク”AILE” 日常に溶け込むPersonal. Health. Record／株式会社デジラボホールディングス- 第8回（2024年）：会話内容を手話通訳映像や字幕に変換しシースルー型ARグラスにリアルタイムで投影する新形態の補聴器の開発／那珂慎二氏- 第7回（2023年）：寝具のお引き取りと再生素材化により、焼却処分場を再生工場に、日本を廃棄大国から資源大国へ変える。／株式会社yuni- 第6回（2022年）：AI謎解きで地域活性化／窪田望氏- 第5回（2021年）：農業×テクノロジーで日本のプラスチックをつくる／中谷内美昭氏- 第4回（2020年）：廃棄物×DIY×デザインによる価値創造プロジェクト／WHATNOT HARDWEAR STORE（兵庫県三木市）伊藤史晃氏- 第3回（2019年）：女性活躍働き方改革推進事業「ママ職」／株式会社Capybara 代表取締役 山崎恵氏