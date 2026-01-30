全国百貨店で開催した大型ショッピングイベント『サンリオキャラクターズ スペシャルアニバーサリーマーケット』盛況のうちに終幕。1月30日よりファン待望のグッズ販売をオンラインで期間限定開催！

株式会社マリモクラフト

株式会社マリモクラフト(本社：東京都江東区)は株式会社サンリオの人気キャラクターで昨年、マイメロディの50周年、クロミの20周年、リトルツインスターズの50周年、またサンリオの機関紙「月刊いちご新聞」の創刊50周年を迎えた特別な一年が重なるミラクルイヤーをお祝いする大型ショッピングイベント『Sanrio characters Special Anniversary Market』を2025年4月29日（火・祝）～2026年1月5日（月）まで、全国12箇所の百貨店にて開催いたしました。

こちらのイベントで販売した一部のグッズを、2026年1月30日（金）～2026年4月30日（木）までの期間限定で、マリモクラフトオンラインショップにて販売いたします。

4月29日（火・祝）の銀座三越から始まり12月まで全国の百貨店を巡回。全国各地で多くのお客様にお越しいただき、たくさんのお客様と一緒にサンリオキャラクターズのミラクルイヤーをお祝いいたしました。

本イベントでは、それぞれのアニバーサリーイヤーを記念してデザインされたイベント限定商品を中心に様々なサンリオキャラクターズのアイテムを販売。会場装飾や購入者特典など、会場ごとにお楽しみいただけるイベントをご用意し、多くのお客様にご来場いただきました。

会場の様子

会場ごとに、アニバーサリーイヤーとなる３キャラクター（マイメロディ＆クロミ、リトルツインスターズ）と、月刊いちご新聞をメインとしたコーナーを設置。上記以外にもサンリオキャラクターズのグッズを多く販売いたしました。

販売商品だけでなく、直接会場に来ていただいたお客様に楽しんでいただけるよう会場装飾にもこだわりながら会場づくりをいたしました。

銀座三越 新館7階 催物会場 開催期間：2025年4月29日（火・祝）～ 2025年5月12日（月）

大丸札幌店 7階催事場 開催期間：2025年6月4日（水）～ 2025年6月16日（月）

ジェイアール京都伊勢丹10階 催物場 開催期間：2025年7月1日（火）～ 2025年7月20日（日）

期間限定・オンラインショップでのグッズ販売のご案内

全国12か所を巡回してまいりましたが、お伺いできなかった地域の皆様にも商品をお届けしたいと思い、サンリオキャラクターズアニバーサリーマーケットにて取り扱っていた一部アイテムを期間限定で、マリモクラフトオンラインショップにて販売いたします。

お買い逃がしのないよう、ご確認ください！

[表: https://prtimes.jp/data/corp/95831/table/285_1_c6da701577e224a28985881bec255848.jpg?v=202601301051 ]

グッズ販売 商品例・マイメロディ クロミ50th＆20th Anniversary

マスコット（マイメロディ、クロミ）各2,860円ぬいぐるみS（マイメロディ、クロミ）各3,960円

グッズ販売 商品例・リトルツインスターズ 50th Anniversary

マスコット（キキ、ララ）各2,200円マスコット ユニコーン（PK、BL、WH）各2,200円ぬいぐるみS（キキ、ララ）各3,520円

※画像はすべてイメージです。

※価格はすべて税込です。

※上記商品のデザイン、仕様、価格は変更となる場合があります。

※数に限りがございます。品切れの際はご容赦ください。

(C)'26 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L660056

株式会社マリモクラフトについて

キャラクター雑貨の卸売、企画開発、製造、売場の運営管理等を主な事業内容としております。

【WEBサイト】https://marimocraft.co.jp/

【マリモクラフト公式SNS】

◆マリモクラフト イベント用X

https://twitter.com/marimocraft_eve

◆マリモクラフト 公式X

https://twitter.com/marimo_craft

◆マリモクラフト 公式Instagram

https://www.instagram.com/marimocraft