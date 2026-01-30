コミュニティマーケティングに強みを持つ “and tokyo”が多角形グループに参画

株式会社多角形

株式会社多角形(https://www.takakkei.jp/ja/)（本社：東京都渋谷区、代表取締役：前野 龍三）は2025年12月、コミュニティマーケティングにおいて豊富な知見と実績を有するブランドブティック、and tokyo株式会社(https://andtokyo.com/)との資本提携を行いました。

今回の提携により、「多角形グループ」は持株会社含め合計8社のグループとなります。今後はグループの連携強化を図り、広告・クリエイティブ領域での多角的ソリューションを展開することで更なる成長を目指します。

1．and tokyo株式会社について

and tokyo株式会社(https://andtokyo.com/)は、2013年8月に設立したブランドブティックです。

コミュニティマーケティングを中心に、企業ブランドの戦略/企画策定から実行支援までを手掛けており、短期的なプロモーション施策のみならず、中長期的な視点に立った戦略的なブランディング活動を支援するチームです。

「CULTURAL REALITY.」をミッションに掲げ、カルチャー視点での深い理解と洞察をもとに、生活者やコミュニティの“リアルな文脈”に根ざしたブランドコミュニケーションを設計。広告やクリエイティブにおいて課題となりがちな“リアリティ”を強みに変えるメンバーで構成されています。

2．多角形グループ各社との協業/連携

多角形グループは、各領域において強い個性と高い専門性を有する企業の集合体です。グループとして、統合プロモーション/広告企画/映像制作/キャスティング/生成AIクリエイティブ等の事業領域をカバーしております。

今回のand tokyoのグループインにより、多角形グループが得意とする統合プロモーションは、オールブルー(https://allblue.jp/)が得意とする「コンテンツ起点のプロモーション力」に加え、and tokyoが得意とする「コミュニティ起点のプロモーション力」という新たな領域を拡張することとなります。今後は強いエッジを持ち、異なる強みを持った両社がコラボレーションすることで、クライアントのビジネス課題を、よりハイレベルな次元で提案/解決する体制を構築してまいります。

【プレスリリース】ALLBLUE × and tokyo、統合プロモーション体制を始動(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000007.000097242.html)

ブランド設計を担うand tokyo と、実装・推進を担うALLBLUE が連動する、新たな統合プロモーション体制

また、多角形グループはandtokyoが有するブランド開発のノウハウを活かし、今後はブランドプロデュース事業の展開にも着手する方針です。

今後、多角形グループはグループ内連携を加速化し、ブランディング戦略から広告/クリエイティブ制作領域までを多角的に提供することで更なる成長を目指します。今後も継続してサービスラインナップの拡充に向けた魅力ある企業との資本提携を推進してまいります。

【多角形グループ 会社概要】

■株式会社多角形 （ホールディングス）

会社名 ：株式会社多角形

設立 ：2022年12月

本店所在地 ：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア39階

役員

代表取締役 前野 龍三

取締役 潮 真也

取締役 鈴木 大二郎

Profile

・多角形グループの持株会社として、グループ全体の経営管理や事業開発／ファイナンス／営業支援／採用／広報機能を担う

URL ：https://www.takakkei.jp/ja/

■andtokyo株式会社 （2025年12月グループイン）

事業内容 ：ブランディング/プロモーション支援

所在地 ：東京都渋谷区渋谷1-20-26 渋谷SRビル

役員

代表取締役 谷崎 豊樹

Profile

・2013年4月に設立

・コミュニティマーケティングの戦略/企画から実行支援までを手掛けるブランドブティック

・「CULTURAL REALITY.」をミッションに掲げ、カルチャー視点での深い理解と洞察をもとに、生活者やコミュニティの“リアルな文脈”に根ざしたブランドコミュニケーションを設計するチーム

URL ：https://andtokyo.com/

■株式会社オールブルー （2025年5月グループイン）

事業内容 ：統合プロモーション支援

所在地 ：東京都渋谷区神宮前5-6-4 Path表参道C棟3階

役員

代表取締役 助野 太祐

取締役 丸山 紘史

Profile

・2013年4月に設立

・戦略的プロモーションとクリエイティブアイデアを武器に、広告・エンタメ・メディア・飲食・アパレルなどを様々な形でアップデートする集団

・クライアントの課題解決にあたり、コンテンツマーケティングを中心に据え、戦略・企画・実行までをワンストップで提供する

URL ：https://allblue.jp/

■株式会社ホワイトブリーフ （2024年10月グループイン）

事業内容 ：クリエイティブエージェンシー（広告代理・企画）

設立 ：2014年2月

所在地 ：（東京本社）東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル2F

（関西支社）大阪府大阪市北区梅田1-3-1-600 大阪駅前第一ビル6F

役員

代表取締役 寺田 心平

代表取締役 湯川 篤毅

Profile

・広告/販促/PR全般のソリューション提案を得意とし、営業力×クリエイティブ力を武器にエージェンシー機能を担う

・総合広告代理店との協業により、メディアバイインクからクリエイティブ、販促施策構築まで一気通貫で対応する案件事例も多数

・2025年10月に関西支社を開設し、国内以西エリアでのサービス提供を開始

URL ：http://www.whitebriefs.jp/index.html

■株式会社GenCraft （2025年2月 新規設立）

事業内容 ：生成AIを用いたクリエイティブ企画・制作

所在地 ：東京都渋谷区渋谷3-25-10 小池ビル3F

役員

代表取締役 冨生 昌史

取締役 湯川 篤毅

Profile

・2025年2月に設立

・広告制作の在り方を変える、生成AIを活用した制作会社

・生成AIを活用したクリエイティブの企画・制作を中心に事業展開

URL ：https://gencraft.jp/

■株式会社キラメキ （2023年3月グループイン）

事業内容 ：映像制作プロダクション

設立 ：2004年10月

所在地 ：東京都港区高輪3-7-16

役員

代表取締役 石井 義樹

Profile

・多数の日英バイリンガルスタッフを擁し、海外クリエイターともダイレクトコミュニケーションが

可能なプロダクション

・世界中での撮影実績とスピーディな制作進行に強み

URL ：https://www.kirameki.cc/

■ロックンロール・ジャパン株式会社 （2024年10月グループイン）

事業内容 ：映像制作プロダクション

設立 ：2008年8月

所在地 ：東京都渋谷区富ヶ谷1-17-9 モトヨビル2階

役員

代表取締役 川崎 洋平

取締役 湯川 篤毅

Profile

・映像制作を軸に、イベント・デジタルを駆使した実験的な企画など、ジャンルを超えて

不可能に思えるような企画を実現することができるプロダクション

・カンヌ国際広告祭 フィルム部門GOLD受賞（2008年）

URL ：http://6960.jp/

■株式会社GOLDCAST （2023年12月グループイン）

事業内容 ：キャスティング会社

設立 ：2006年7月

所在地 ：東京都渋谷区神宮前4-3-15

役員

代表取締役 尾名高 直樹

取締役 石井 一弘

Profile

・創業20年目の老舗キャスティング会社

・広告に関するキャスティング領域は全方位的に網羅しており、芸能事務所とのネットワークも豊富

年間のキャスティング案件実績（25.7期）：508件

URL ：https://goldcast.jp/