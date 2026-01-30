小学生は全コース一律999円（税込1,099円）「カルビ」がさらに美味しくなって、140品目以上にラインナップを拡充！2/5(木)よりグランドメニューを刷新【焼肉食べ放題じゅうじゅうカルビ】

株式会社トマトアンドアソシエイツ

株式会社トマトアンドアソシエイツ（本社：兵庫県西宮市、代表取締役社長：笹村 啓介）が運営する焼肉食べ放題「じゅうじゅうカルビ」では、2026年2月5日（木）より、グランドメニューをリニューアルいたします。

リニューアル内容

1．食べ放題コースをブラッシュアップ！メニューは増えて、焼肉はもっと美味しくなりました

2．小学生はどの食べ放題コースを注文しても、いつでも999円！（税込1,099円）

3．食べ放題コースを新料金で提供

4．自分好みにカスタマイズできる「MYオーダーランチ」が新登場！

1．食べ放題コースをブラッシュアップ！

お客様の「美味しかった」「また来たい」というお声をさらに多くいただけるよう、この度メニューを大幅にリニューアルいたしました。

●お肉がさらに美味しく！

自家製ダレをお肉に丁寧に揉み込み、しっかり馴染ませてからご提供します。そうすることで中まで味が染みわたり、柔らかくジューシーな味わいをお楽しみいただけます。※一部商品を除く

また新メニューに、新シリーズが登場！

柔らかくジューシーで食べやすい、みんなにうれしいお肉です。

●メニューが増えました！

選べるメニューは全部で140種類以上！

サラダやごはんもの、デザートなどのサイドメニューを豊富なラインナップでお楽しみいただけます。

●食べ放題は平日がお得！

じゅうじゅうカルビは平日の食べ放題がとってもお得！

ランチタイムは時間無制限！ディナータイムはたっぷり180分ご利用いただけます。（ラストオーダーはご利用時間の20分前）

2．小学生の食べ放題がいつでも999円！（税込1,099円）

「家族でお腹いっぱい焼肉を囲む時間を、もっと身近に楽しんでいただきたい」という原点の想いに立ち返り、お子様料金を抜本的に見直しました。 物価高が続く今だからこそ、従来の「半額」の枠を超え、どのコースを選んでも一律999円（税込1,099円）という破格の設定に。

どのコースを選んでも変わらない安心感とともに、ご家族で心ゆくまで食卓を囲める。そんな、気兼ねなく団らんを満喫できる、新しい焼肉の楽しみ方をご提案します。

3．食べ放題コースを新料金で提供

選べて楽しいお子様メニュー

じゅうじゅうカルビでは地域の方に愛される焼肉店を目指し、品質の高い商品をお値打ち価格でご提供できるよう努めてまいりましたが、昨今の原材料費、人件費、エネルギー費などの高騰により現行の価格体系を維持することが難しくなっております。

より良いサービスをご提供し続けるため、この度、食べ放題コースの価格を改定させていただきます。

また今回の価格改定に伴い、お客様により一層ご満足いただけるよう、メニューの品数や内容を見直しました。より充実した内容で、これまで以上に焼肉をお楽しみいただける食べ放題コースとなっております。

4．新登場「MYオーダーランチ」

満足・満腹間違いナシ！MYオーダーランチが新登場。“推しメニュー“を5品選んで、自分だけのランチがつくれます。

また人気のバラエティー豊富な焼肉定食も、この度刷新いたしました。

詳しくはこちら :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000246.000065562.html

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

【じゅうじゅうカルビ 新グランドメニュー】

・販売開始：2026年2月5日（木）～

・販売店舗：じゅうじゅうカルビ全店

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――

焼肉食べ放題 「じゅうじゅうカルビ」

じゅうじゅうカルビは、お値打ち価格で質の良いお肉を提供する焼肉バイキングのお店です。タッチパネルでご注文いただき、スタッフがお料理をお持ちするシステムです。これからもじゅうじゅうカルビは、美味しいお食事を安心してお召し上がりいただける環境とともに、地域の皆さまにとって「お値打ち感」のある商品を提供してまいります。

公式サイト：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/

公式アプリ ：https://www.tomato-a.co.jp/jyujyukarubi/lp/app/

公式X：https://x.com/JyujyuOfficial

公式Instagram：https://www.instagram.com/jyu_jyu_karubi_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@jyu_jyu_karubi_official

公式YouTube：https://www.youtube.com/@jyujyukarubi_official

株式会社トマトアンドアソシエイツ

・会社概要

商号：株式会社トマトアンドアソシエイツ

代表者：代表取締役社長 笹村 啓介

所在地：〒651-1431 兵庫県西宮市山口町阪神流通センター1丁目2番地3F

創業：1973年(昭和48年)3月

業務内容：すかいらーくグループのトマトアンドアソシエイツは、焼肉バイキングおよび関西圏を中心としたファミリーレストランの直営およびFC事業の展開を行なっております。

URL： https://www.tomato-a.co.jp/



・本件に関するお問い合わせ

「トマトアンドアソシエイツ」お客様お問い合わせ窓口

入力フォームからのお問い合わせ： https://www.tomato-a.co.jp/contact/index.html

お電話によるお問い合わせ： フリーダイヤル0120-777-327※平日 9時～12時及び13時～17時（土日祝日は除く）