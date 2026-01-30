¡ÚÈ¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÛÀ¤³¦¤Î¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡Ö¥ë¥Ô¥·¥¢¡×¤¬2/13(¶â)¤Ë¥ªー¥×¥ó
¾ÜºÙ¾ðÊó :
https://www.hakodate-t.com/news/51004/
È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹¡ÊËÌ³¤Æ»È¡´Û»Ô¡Ë¤Ï2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¤ªÃãÀìÌçÅ¹¡Ö¥ë¥Ô¥·¥¢¡×¤ò1³¬¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£È¡´Û½é½ÐÅ¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¥ªー¥×¥ó¸ÂÄêÃã¡Ö¥Ù¥ë ¥é¥ó¥³¥ó¥È¥ë50g¥Ç¥¶¥¤¥ó´Ì¡×¤È¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤Î1.5ÇÜÁêÅö¤Î¤ªÃã¤ÈÃã´ï¤¬Æþ¤Ã¤¿¡Ö¤ª³Ú¤·¤ßÂÞ¡×¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë¤³¤ÎÅß¡¢È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¤¹¤ë¡¢¿·¤·¤¤¡Ö¹¥¤¡×¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ö¥ë¥Ô¥·¥¢¡×¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î»ºÃÏ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¹ÈÃã¤ä±¨Î¶Ãã¡¢ÆüËÜÃã¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ö¥ì¥ó¥É¥Æ¥£ー¤ä¥Õ¥ìー¥Ðー¥É¥Æ¥£ー¡¢¥Ïー¥Ö¥Æ¥£ー¤Ê¤É¡¢Ç¯´Ö400¼ïÎà°Ê¾å¤Î¤ªÃã¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇÕ¤Î¤ªÃã¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÌ¥ÎÏ¤òÂçÀª¤ÎÊý¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤ªÃã¤Î¼ïÎà¤ä·è¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤º¡¢¼«Í³¤ÇÂ¿ºÌ¤Ê¤ªÃã¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤òÈ¯¿®¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ë¥Ô¥·¥¢¡¡È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹
¥ªー¥×¥óÆü¡¡2026Ç¯2·î13Æü¡Ê¶â¡Ë
¾ì½ê¡¡È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹ 1³¬
±Ä¶È»þ´Ö¡¡11:00～19:00
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.lupicia.com/
Å¹ÊÞ¾ðÊó
È¡´Û ÄÕ²°½ñÅ¹
¡Ö¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤ÈÊ¸²½¤ò¤Ä¤Ê¤°¾ì¡×¤È¤·¤Æ2013Ç¯12·î¤Ë¥ªー¥×¥ó¡£½ñÀÒ¤ä»¨²ß¡¢¥«¥Õ¥§¤ä¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¿·¤·¤¤¡Ö¹¥¤¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡¡ËÌ³¤Æ»È¡´Û»ÔÀÐÀîÄ®85-1
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡¡0138-47-2600
±Ä¶È»þ´Ö¡¡9:00～22:00
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¡https://www.hakodate-t.com/
Facebook¡¡https://www.facebook.com/t.hakodate/
£Ø¡¡https://x.com/hakodate_t
Instagram¡¡https://www.instagram.com/hakodate_tsutaya.books/
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡¡https://shopping.geocities.jp/hkd-tsutayabooks/